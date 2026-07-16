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TV & Media 16.07.2026

Η Σία Κοσιώνη στον ΑΝΤ1: Η νέα συνεργασία που αλλάζει τον χάρτη της ενημέρωσης

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Η Σία Κοσιώνη εντάσσεται στον ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια, αναλαμβάνοντας ρόλο στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και νέα ενημερωτική εκπομπή
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Σία Κοσιώνη συνεργάζεται με τον ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια.
  • Η δημοσιογράφος έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην ενημέρωση.
  • Θα αναλάβει ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων.
  • Θα παρουσιάσει επίσης μια νέα ενημερωτική εκπομπή στον ΑΝΤ1.
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Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια. Με μία αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η Σία Κοσιώνη με κοστούμι στο πλατό του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΣΚΑΪ.
https://www.instagram.com/siakossioni/

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μία αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μία σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό.

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Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης.

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ANT1 Σία Κοσιώνη
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