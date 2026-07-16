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Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αγγελική Ηλιάδη στο «After Dark» – Οι εξομολογήσεις που θα συζητηθούν

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Το «After Dark» ετοιμάζει ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο γέλιο, εξομολογήσεις και συζητήσεις χωρίς περιστροφές με δύο καλεσμένες που έχουν πολλά να μοιραστούν
Mad.gr

Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται τη Μαίρη Συνατσάκη και την Αγγελική Ηλιάδη στο «After Dark» το Σάββατο και την Κυριακή στο OPEN και υπόσχεται βραδιές γεμάτες χιούμορ, εξομολογήσεις, αλλά και πικάντικες συζητήσεις.

Το Σάββατο 18 Ιουλίου στη 01:00 ο Θέμης καλωσορίζει τη Μαίρη Συνατσάκη, σε μία από τις πιο ειλικρινείς και προσωπικές συνεντεύξεις της. Η αγαπημένη επιχειρηματίας, παρουσιάστρια και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου μιλάει ανοιχτά για όλα: τις κρίσεις πανικού που σημάδεψαν μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, την ψυχοθεραπεία, την πορεία της από τη σχολή Ψυχολογίας στο MAD TV, αλλά και τις σημαντικές απώλειες που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή.

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Αναφέρεται επίσης στη μητρότητα και στην κόρη της Ολίβια, στη σχέση της με τον Ίαν Στρατή, αλλά και στη νέα καθημερινότητα που έχουν δημιουργήσει ως οικογένεια. Στην παρέα τους έρχεται και η στενή της φίλη, η σεναριογράφος, content creator, παρουσιάστρια και τραγουδίστρια Αθηνά Τσαγκαράκη, η οποία αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες από τη γνωριμία και τη συνεργασία τους, ενώ οι δυο τους θυμούνται ξεχωριστές στιγμές της κοινής τους πορείας.

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Στο εμβληματικό παιχνίδι «Δάγκωσε τη Γλώσσα σου», η Μαίρη και Αθηνά σχολιάζουν πρόσωπα της επικαιρότητας χαρίζοντας αυθόρμητες και απολαυστικές στιγμές. Φυσικά, δεν λείπει το καθιερωμένο Εξομολογητήριο, όπου η Μαίρη Συνατσάκη απαντά χωρίς περιστροφές στις πιο απρόβλεπτες ερωτήσεις του Θέμη, αποκαλύπτοντας πλευρές του εαυτού της που δεν έχουμε ξαναδεί.

Την Κυριακή, 19 Ιουλίου στη 01:15, καλεσμένη του Θέμη Γεωργαντά είναι η Αγγελική Ηλιάδη. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μιλά για τη διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι, τις παιδικές της αναμνήσεις δίπλα στη θρυλική γιαγιά της, Καίτη Γκρέυ, αλλά και για το πώς βρέθηκε σχεδόν από τη μία στιγμή στην άλλη στη μεγάλη πίστα, ξεκινώντας μία πορεία γεμάτη επιτυχίες.

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Θυμάται τις σημαντικότερες συνεργασίες της με κορυφαίους καλλιτέχνες, αποκαλύπτει ποιος ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε πρώτος σε εκείνη, ενώ εξηγεί γιατί θεωρεί πως η αξιοπρέπεια ήταν πάντα η σημαντικότερη αρχή στην επαγγελματική της διαδρομή.

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της συνέντευξης, αναφέρεται στη γενναία προσωπική εξομολόγηση που έκανε πριν από λίγο καιρό, αποκαλύπτοντας ότι πάρα πολλές γυναίκες επικοινώνησαν μαζί της μετά τη δημόσια μαρτυρία της, βρίσκοντας μέσα από τη δική της ιστορία τη δύναμη να μιλήσουν και οι ίδιες.

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Η Αγγελική Ηλιάδη μιλά ακόμη για τους δύο γιους της, τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τα παιδιά της, τις ανησυχίες της ως μητέρα, αλλά και την προσωπική της ζωή. Αποκαλύπτει ότι αυτή την περίοδο είναι μόνη και εξηγεί τι αναζητά πλέον σε μία σχέση.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το αγαπημένο παιχνίδι του Θέμη «Δάγκωσε τη Γλώσσα σου». Άραγε η Αγγελική θα μιλήσει για όλους και για όλα;  Στο τέλος έρχεται το καλύτερο, ένα άκρως αποκαλυπτικό εξομολογητήριο, όπου η Αγγελική Ηλιάδη απαντά στις πιο προσωπικές και ανατρεπτικές ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά.

«After Dark», δύο φορές την εβδομάδα, Σάββατο και Κυριακή στο OPEN.

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After Dark ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ Θέμης Γεωργαντάς Μαίρη Συνατσάκη
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