Η Κατερίνα Δαλάκα στο After Dark: «Το 70% της απόφασής μου να ξαναπάω στο Survivor ήταν το οικονομικό»

Με μια ματιά Το 70% της απόφασης της Κατερίνας Δαλάκα να επιστρέψει στο Survivor ήταν οικονομικό κίνητρο.

Η Δαλάκα υπερασπίζεται τις πολλαπλές συμμετοχές της στο Survivor, συγκρίνοντάς τις με τη συχνή τηλεοπτική παρουσία άλλων.

Η αθλήτρια μίλησε για τη σκληρή πειθαρχία του πρωταθλητισμού και τη σημασία της αυτο-υπέρβασης.

Η Δαλάκα ανέδειξε τους κινδύνους του Survivor, αναφερόμενη στο τραγικό δυστύχημα του Σταύρου Φλώρου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Δαλάκα, η κορυφαία αθλήτρια στίβου που κατάφερε να συνδέσει το όνομά της με το Survivor όσο λίγοι, κάθισε στον καναπέ του Θέμη Γεωργαντά στο After Dark. Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, όπου η πρωταθλήτρια αποκάλυψε πτυχές του χαρακτήρα της, μίλησε για τα όρια που ξεπερνά και δεν δίστασε να απαντήσει σε όσους την κρίνουν για τις πολλαπλές συμμετοχές της στο reality επιβίωσης.

Η συζήτηση ξεκίνησε από τα παιδικά της χρόνια στη Γερμανία και την επιστροφή της στην Ελλάδα, όπου η ενασχόληση με τον αθλητισμό ήταν μονόδρομος. Από τις πολεμικές τέχνες στον στίβο, η Κατερίνα Δαλάκα δεν έκρυψε τη δυσκολία της διαδρομής: «Δεν είχαμε διακοπές το καλοκαίρι, γιατί οι αγώνες γίνονταν από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο. Ήταν μια ζωή πειθαρχημένη, με στερήσεις που τα περισσότερα παιδιά δεν βιώνουν».

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Ως η μοναδική αθλήτρια στην Ελλάδα που κατάφερε να κερδίσει σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δύο εντελώς διαφορετικά αγωνίσματα, τα 100 μέτρα γυναικών και τα 400 μέτρα εμπόδια, εξήγησε τη νοοτροπία της: «Πρώτα από όλα ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου. Ο πρωταθλητισμός είναι να ξεπερνάς τα όριά σου, σωματικά και πνευματικά. Στα 400 μέτρα εμπόδια, είχα κάνει Πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά η αγάπη μου ήταν πάντα τα σπριντ».

Survivor: Η απόφαση και η κριτική για τις 4 συμμετοχές

Το κεφάλαιο «Survivor» δεν θα μπορούσε να λείπει, με την Κατερίνα να υπερασπίζεται την απόφασή της να συμμετάσχει 4 φορές. Σε μια στιγμή ειλικρίνειας, παραδέχθηκε ότι το οικονομικό κίνητρο έπαιξε καθοριστικό ρόλο, όπως συμβαίνει σε κάθε επαγγελματία.

«Το 70% ήταν το οικονομικό κομμάτι. Όπως κάποιοι έχουν εκπομπή κάθε χρόνο, έτσι κι εγώ. Γιατί χαλούνται με το να πάω εγώ δύο-τρεις φορές; Τη δική τους θέση πήρα; Το αστείο είναι ότι αυτοί που το κράζουν, είναι οι ίδιοι που θέλανε να με δουν περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τα αρνητικά σχόλια. Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό της για πρόσωπα όπως η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ανατρέποντας το στερεότυπο της «κοκέτας»: «Η Κωνσταντίνα ήταν η μόνη που δεν παραπονέθηκε για τη βροχή, τη λάσπη ή την πείνα. Άτομα που θεωρούσαμε σκληροπυρηνικά δεν άντεχαν ούτε δύο μέρες, ενώ εκείνη απέδειξε το αντίθετο».

Προσωπική ζωή και η οικογενειακή ευτυχία

Πέρα από την εικόνα της «αυστηρής» αθλήτριας, η Κατερίνα Δαλάκα μοιράστηκε τη χαρά της για την προσωπική της ζωή: «Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί», είπε αναφερόμενη στη σχέση της που μετρά πάνω από έναν χρόνο.

Σε μια στιγμή συγκίνησης, θυμήθηκε την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής της, όταν γεννήθηκε η μικρότερη αδερφή της: «Ήμουν τρίτη γυμνασίου. Πήρα το ποδήλατό μου, αγόρασα ένα τριαντάφυλλο και πήγα στην Κατερίνη να βρω τη μαμά μου. Ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα». Αν και η ίδια δεν μπορεί ακόμα να φανταστεί τον εαυτό της ως μητέρα, δηλώνει βέβαιη πως κάποια στιγμή θα ήθελε να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Η τραγωδία του Σταύρου Φλώρου και η επικινδυνότητα του παιχνιδιού

Κλείνοντας, η Κατερίνα Δαλάκα αναφέρθηκε στο τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον Σταύρο Φλώρο, εκφράζοντας το σοκ που βίωσε και η ίδια: «Δεν μπορούσα να το πιστέψω, λέω αποκλείεται, σίγουρα έχουν κάνει λάθος».

Ως κάποια που γνωρίζει καλά το μέρος, τόνισε τα κενά ασφαλείας: «Στις συγκεκριμένες παραλίες περνάνε σκάφη κάθε δέκα δευτερόλεπτα. Δεν θεωρώ ότι τα άτομα που διαχειρίζονται τα τουριστικά σκάφη είναι υπεύθυνα, καθώς δεν έχουν οπτική επαφή με τη στεριά και την κίνηση μέσα στο νερό. Είναι ένα τραγικό περιστατικό που αναδεικνύει τους κινδύνους που δεν βλέπει ο τηλεθεατής».