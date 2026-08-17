TV & Media 17.08.2026

«Ντέρτι»: Η Gen Z της σειράς μπήκε σε 80s quiz

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Οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς εποχής του ΑΝΤ1 βρέθηκαν αντιμέτωποι με ατάκες, συνήθειες και πρόσωπα των 80s
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Ντέρτι» διαδραματίζεται στη δεκαετία του '80, με έντονα συναισθήματα και οικογενειακές συγκρούσεις.
  • Οι νεότεροι πρωταγωνιστές, Ευγενία Ξυγκόρου και Νικόλας Χαλκιαδάκης, έπαιξαν σε 80s quiz.
  • Το quiz περιλάμβανε ερωτήσεις για εκφράσεις, συνήθειες και πρόσωπα της δεκαετίας του '80.
  • Οι ηθοποιοί προσπάθησαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν «ουφάδικα», τη χρήση σταθερού τηλεφώνου και το πρόσωπο του Τσοβόλα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Ντέρτι», σε ταξιδεύει στη δεκαετία του ’80, σε μια εποχή γεμάτη έντονα συναισθήματα, οικογενειακές συγκρούσεις, μυστικά, πάθη και έρωτες που αναμένεται να δοκιμάσουν τις σχέσεις των ηρώων. Και μπορεί οι χαρακτήρες της σειράς να ζουν και να αναπνέουν μέσα στο κλίμα εκείνης της δεκαετίας, όμως για τη Gen Z του «Ντέρτι» τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά.

Οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του ANT1 «Ντέρτι» ποζάρουν για την επίσημη φωτογράφιση της παραγωγής.
https://www.instagram.com/ant1tv/

Η Ευγενία Ξυγκόρου και ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, οι νεότεροι πρωταγωνιστές της σειράς, κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα διαφορετικό και αρκετά διασκεδαστικό 80s quiz, με ερωτήσεις που αφορούσαν εκφράσεις, συνήθειες, πρόσωπα και αντικείμενα μιας εποχής που για εκείνους αποτελεί περισσότερο ιστορία παρά προσωπικό βίωμα. Από τα περίφημα «ουφάδικα» μέχρι το «κλείσε το τηλέφωνο γιατί μιλάω» και από την ερώτηση «Πού πάμε για τρέλες;» μέχρι το «Ποιος είναι ο Τσοβόλας;», οι δύο ηθοποιοί προσπάθησαν να αποδείξουν πόσο καλά μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα quiz που θα μπορούσε εύκολα να δυσκολέψει ακόμη και κάποιον που έχει μεγαλώσει στα 80s.

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Η συμμετοχή τους στο παιχνίδι γνώσεων αποτέλεσε ένα ευχάριστο διάλειμμα από τα γυρίσματα και ταυτόχρονα έναν διαφορετικό τρόπο να μπουν ακόμη περισσότερο στο κλίμα της σειράς. Η Ευγενία Ξυγκόρου και ο Νικόλας Χαλκιαδάκης βρέθηκαν αντιμέτωποι με ερωτήσεις που σήμερα μπορεί να ακούγονται απλές, όμως για τη σημερινή γενιά έχουν αρκετές… άγνωστες λέξεις. Μία από αυτές ήταν τα «ουφάδικα», ένας όρος άρρηκτα συνδεδεμένος με την ψυχαγωγία των 80s. Σε μια εποχή χωρίς smartphones, social media και ηλεκτρονικά παιχνίδια στην τσέπη σου, τα ουφάδικα αποτελούσαν σημείο συνάντησης για τη νεολαία και έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς τρόπους διασκέδασης.

Το quiz, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Οι δύο πρωταγωνιστές χρειάστηκε να απαντήσουν και σε ερωτήσεις που σήμερα μοιάζουν να έρχονται από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. «Γιατί εκείνη την περίοδο έλεγαν “κλείσε το τηλέφωνο γιατί μιλάω;”» ήταν μία από τις χαρακτηριστικές ερωτήσεις, θυμίζοντας την εποχή κατά την οποία το σταθερό τηλέφωνο ήταν το βασικό μέσο επικοινωνίας και ένα τηλεφώνημα μπορούσε να γίνει αφορμή για ολόκληρη οικογενειακή διαπραγμάτευση. Σήμερα, με τα κινητά τηλέφωνα και την άμεση επικοινωνία να θεωρούνται αυτονόητα, η συγκεκριμένη εικόνα μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική για τη Gen Z.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η ερώτηση «Ποιος είναι ο Τσοβόλας;», που έβαλε στο παιχνίδι και το κοινωνικοπολιτικό αποτύπωμα της δεκαετίας. Για να γνωρίζεις τα 80s δεν αρκεί να θυμάσαι τη μουσική, τη μόδα ή τις χαρακτηριστικές εικόνες της εποχής. Χρειάζεται να γνωρίζεις και τα πρόσωπα, τις εκφράσεις και τις συνήθειες που σημάδεψαν την καθημερινότητα εκείνων των χρόνων. Κάπου εκεί βρίσκεται και η γοητεία του quiz, καθώς οι δύο ηθοποιοί κλήθηκαν ουσιαστικά να κάνουν ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο.

Το «Ντέρτι» επιστρέφει σε μια Ελλάδα που απέχει αρκετά από τη σημερινή πραγματικότητα. Η νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1 τοποθετεί την ιστορία της στη δεκαετία του ’80 και φέρνει στο προσκήνιο ανθρώπους που καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις, ενώ οι οικογενειακοί δεσμοί δοκιμάζονται και καλά κρυμμένα μυστικά αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια. Πάθη και έρωτες μπλέκονται με τις οικογενειακές σχέσεις και δημιουργούν ένα σκηνικό γεμάτο ένταση και ανατροπές.

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