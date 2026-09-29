TV 29.09.2026

«Μια Γυναίκα»: Η δυνατή τηλεοπτική ιστορία που θα μας καθηλώσει από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

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Η νέα δραματική σειρά «Μια Γυναίκα» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 22:00, φέρνοντας στις οθόνες μας μια συγκλονιστική ιστορία
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η νέα δραματική σειρά «Μια Γυναίκα» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 22:00.
  • Η σειρά εστιάζει στην ακατάσχετη δύναμη της μητρότητας και της επιβίωσης.
  • Η Μαρίνα, μετά τον θάνατο του συζύγου της, μεγαλώνει μόνη τα δύο παιδιά τους.
  • Η ιστορία ξεδιπλώνει έναν αγώνα αξιοπρέπειας και προσωπικής υπέρβασης απέναντι στις δυσκολίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να ανατρέψει τα πάντα σε δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω της ερείπια αλλά και την απόλυτη ανάγκη για επιβίωση. Ο τηλεοπτικός χάρτης της φετινής σεζόν εμπλουτίζεται με μια ιστορία που εστιάζει στην ακατάσχετη δύναμη της μητρότητας και της επιβίωσης, φέρνοντας στις οθόνες μας μια πλοκή που βασίζεται στις πραγματικές προκλήσεις της ζωής και στις ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια ενός ανθρώπου. Η νέα μεγάλη δραματική σειρά «Μια Γυναίκα» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 22:00, έτοιμη να μας καθηλώσει.

Βασίλης Μαγουλιώτης, Δανάη Παππά_3

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Μαρίνα, η οποία, μετά τον απροσδόκητο χαμό του συζύγου της Νίκου, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εντελώς νέα, σκληρή πραγματικότητα. Μόνη πλέον, αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά τους, προσπαθώντας να διαχειριστεί την καθημερινότητα, το βαθύ πένθος και τις αυξημένες ευθύνες που πέφτουν αποκλειστικά στους ώμους της.

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Σε αυτόν τον καθημερινό αγώνα, τα πράγματα δεν είναι ποτέ απλά. Παράλληλα με το συναισθηματικό φορτίο, καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές της και καταστάσεις που την αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσει εκ βάθρων την πορεία της.

Μια Γυναίκα_10

Η εξέλιξη της ιστορίας ξεδιπλώνει έναν αγώνα αξιοπρέπειας και προσωπικής υπέρβασης, μακριά από εύκολες λύσεις και εξιδανικεύσεις. Πρόκειται για μια δυνατή ιστορία για μια γυναίκα που παρά τις αντιξοότητες που συνάντησε στη ζωή της δεν λύγισε, για χάρη των παιδιών της, αποτελώντας το απόλυτο σύμβολο δύναμης.

Βασίλης Μαγουλιώτης, Δανάη Παππά_4

Η νέα δραματική σειρά υπόσχεται έντονες στιγμές συγκίνησης με τη βαθιά ανθρώπινη ιστορία της… γιατί η ίδια η ζωή γράφει τις πιο δυνατές ιστορίες. Ραντεβού στις οθόνες μας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 22:00.

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ALPHA Μια γυναίκα
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