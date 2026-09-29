Celeb World 29.09.2026

«Κάποιος περίεργος»: Η Αμαλία Κωστοπούλου προειδοποιεί για ψεύτικο προφίλ στο Facebook

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Η Αμαλία Κωστοπούλου προειδοποιεί για ανώνυμο προφίλ στο Facebook που παριστάνει εκείνη και αποτελεί κίνδυνο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αμαλία Κωστοπούλου προειδοποιεί για ψεύτικο προφίλ στο Facebook που χρησιμοποιεί το όνομά της.
  • Το ψεύτικο προφίλ έχει συγκεντρώσει πάνω από 12.000 ακολούθους.
  • Η Αμαλία Κωστοπούλου ζητά βοήθεια για να αναφερθεί η σελίδα.
  • Η ενέργεια αυτή τονίζει την ανάγκη για προσοχή στις διαδικτυακές ταυτότητες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αμαλία Κωστοπούλου, κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους, εκφράζοντας την ανησυχία της για μια άγνωστη σελίδα στο Facebook που χρησιμοποιεί το όνομά της. Η νεαρή, η οποία διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media, προειδοποίησε ότι η εν λόγω σελίδα δεν διαχειρίζεται από την ίδια και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πρόκειται για απάτη.

Η Αμαλία Κωστοπούλου απολαμβάνει το καλοκαιρινό της άλμπουμ από την Ιταλία με κομψό λευκό φόρεμα δαντέλας.
https://www.instagram.com/amalia/

Συγκεκριμένα, η Αμαλία Κωστοπούλου είχε απευθυνθεί στο κοινό της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, στις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Σε μια δημόσια έκκληση, αποκάλυψε ότι ένας άγνωστος χρήστης είχε δημιουργήσει ένα προφίλ στο Facebook, το οποίο εμφανιζόταν με το δικό της όνομα, και είχε καταφέρει να συγκεντρώσει έναν σημαντικό αριθμό ακολούθων, άνω των 12.000 ατόμων.

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«Κάποιος περίεργος παριστάνει εμένα στο Facebook, δημοσιεύει τα πιο παράξενα πράγματα και με κάποιον τρόπο έχει συγκεντρώσει 12.000 ακολούθους. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να κάνουμε αναφορά στη σελίδα», έγραψε η Αμαλία Κωστοπούλου στα αγγλικά, στο story της στο Instagram, το οποίο συνοδευόταν από έναν σύνδεσμο για αναφορά της σελίδας.

https://www.instagram.com/amalia
https://www.instagram.com/amalia

Παρόλο που η Αμαλία Κωστοπούλου δεν θέλησε να επεκταθεί στις λεπτομέρειες του περιεχομένου που δημοσιεύεται από την ψεύτικη σελίδα, η προειδοποίησή της αποσκοπούσε στο να ενημερώσει το κοινό και να αποτρέψει πιθανή παραπλάνηση. Στόχος της είναι να προστατεύσει την εικόνα της και να αποτρέψει οποιονδήποτε να εκμεταλλευτεί το όνομά της για κακόβουλους σκοπούς.

Η Αμαλία Κωστοπούλου σε σκάφος στη θάλασσα φορώντας ριγέ πουκαμίσα
https://www.instagram.com/amalia/
Η Αμαλία Κωστοπούλου απολαμβάνει το καλοκαιρινό της άλμπουμ από την Ιταλία φορώντας ψάθινο καπέλο και μαγιό.
https://www.instagram.com/amalia/

Η ενέργεια αυτή της Αμαλίας Κωστοπούλου υπογραμμίζει τη σημασία της επαγρύπνησης στο διαδίκτυο και την ανάγκη για προσοχή σε διαδικτυακές ταυτότητες. Είναι γνωστό ότι τέτοιες περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα, από τη διάδοση ψευδών ειδήσεων μέχρι την απόπειρα εξαπάτησης χρηστών.

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Αμαλία Κωστοπούλου
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