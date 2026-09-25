Celeb News 25.09.2026

Margot Robbie: Η μεγάλη αλλαγή στη ζωή της λίγο πριν την επέτειο του γάμου της

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Η Margot Robbie υιοθετεί επίσημα το επώνυμο του συζύγου της Tom Ackerley, διατηρώντας το brand της στη μεγάλη οθόνη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Margot Robbie υιοθέτησε επίσημα το επώνυμο του συζύγου της, Ackerley, σε εταιρικά έγγραφα.
  • Η αλλαγή αυτή έρχεται λίγο πριν την 10η επέτειο του γάμου της με τον Tom Ackerley.
  • Αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το όνομα Margot Robbie επαγγελματικά.
  • Η ηθοποιός και ο σύζυγός της έχουν μαζί την εταιρεία παραγωγής LuckyChap Entertainment.
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Η Margot Robbie φαίνεται πως αλλάζει σελίδα και στην προσωπική της ταυτότητα, καθώς υιοθετεί επίσημα το επώνυμο του συζύγου της. Σύμφωνα με επίσημα επιχειρηματικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το βρετανικό μητρώο Companies House για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής LuckyChap Entertainment, την οποία διευθύνει μαζί με τον σύζυγό της Tom Ackerley, η διάσημη ηθοποιός καταγράφεται πλέον στα επίσημα χαρτιά με το όνομα «Margot Elise Ackerley».

Η Margot Robbie εντυπωσιάζει με βελούδινη δημιουργία Chanel, μαγνητίζοντας τα βλέμματα στην εκδήλωση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συγκεκριμένη αλλαγή έρχεται λίγο πριν το ζευγάρι γιορτάσει τη δέκατη επέτειο του γάμου του τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Παρά το γεγονός ότι η είδηση γίνεται τώρα επίσημα γνωστή μέσα από τα εταιρικά έγγραφα, οι φήμες ότι η 36χρονη πρωταγωνίστρια είχε πάρει το επώνυμο του συζύγου της στην προσωπική της ζωή χρονολογούνται από το 2018, όταν σε γάμο φιλικού τους ζευγαριού είχε εντοπιστεί το όνομα «Margot Ackerley» στο πλάνο καθισμάτων.

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Παρά την αλλαγή στα επίσημα και επιχειρηματικά έγγραφα, εκτιμάται ότι η πρωταγωνίστρια της ταινίας Barbie θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το πατρικό της όνομα, Margot Robbie, στην επαγγελματική της πορεία στον κινηματογράφο και το Hollywood. Ενδεικτικό είναι πως στα credits της νέας δραματικής σειράς Sterling Point, την οποία συνδημιουργεί και συμπαραγωγεί μέσω της LuckyChap Entertainment, εξακολουθεί να αναφέρεται με το γνωστό της όνομα.

Η Margot Robbie ποζάρει με ροζ φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας Barbie, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο 36χρονος Tom Ackerley συμμετέχει επίσης ενεργά ως executive producer στη σειρά μέσω της ίδιας εταιρείας, σηματοδοτώντας την πιο πρόσφατη επαγγελματική τους συνεργασία. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2013 στα γυρίσματα του δραματικού φιλμ εποχής «Suite Française», όπου εκείνος εργαζόταν ως βοηθός σκηνοθέτη και η Robbie πρωταγωνιστούσε στο πλευρό άλλων γνωστών ηθοποιών.

Έναν χρόνο μετά τη γνωριμία τους, το 2014, ίδρυσαν από κοινού την εταιρεία παραγωγής LuckyChap Entertainment. Η εταιρεία έχει υπογράψει μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών, πολλές εκ των οποίων είχαν την ίδια την Robbie πρωταγωνίστρια, όπως τα πολυσυζητημένα «Barbie», «I», «Tonya» και «Birds of Prey».

Η Margot Robbie με εντυπωσιακό φόρεμα σε εκδήλωση, αναδεικνύεται ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο Ackerley σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Sunday Times, η προσωπική και η επαγγελματική τους ζωή είναι απόλυτα συνυφασμένες: «Περνάμε 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Είναι αδιάκοπο. Δεν έχουμε κουμπί ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης. Όλα έχουν γίνει ένα».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια κλειστή, ρομαντική και απολύτως ιδιωτική τελετή στο Byron Bay της Αυστραλίας, τον Δεκέμβριο του 2016. Παρά τους φορτωμένους επαγγελματικούς τους ρυθμούς, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της το 2018 στο περιοδικό Porter ότι ο γάμος τους είναι «η πιο διασκεδαστική εμπειρία», τονίζοντας πως πάντα βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον και επικοινωνούν καθημερινά.

margot_robbie (3)
https://www.instagram.com/andrewmukamal/

Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2024, όταν καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, έναν γιο. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, η οικογένεια υπήρξε πάντα προτεραιότητα και για τους δύο, επισφραγίζοντας με τον πιο τρυφερό τρόπο μια πορεία δεκαετίας γεμάτη αγάπη, δημιουργία και κοινές επιτυχίες.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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