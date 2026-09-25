Celeb World 25.09.2026

«Το κοριτσάκι μου έγινε 6»: Η τρυφερή ανάρτηση του Usher για τα γενέθλια της κόρης του

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Η δημόσια ευχή του διάσημου σταρ για την έκτη επέτειο γέννησης της μοναχοκόρης του αποδεικνύει πως ο πιο σημαντικός του ρόλος παραμένει αυτός του πατέρα
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Usher γιόρτασε τα 6α γενέθλια της κόρης του, Sovereign Bo.
  • Η γέννηση της κόρης του το 2020 άλλαξε την κοσμοθεωρία του Usher.
  • Ο Usher μοιράστηκε μια τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης του στα social media.
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και ευχές από θαυμαστές και συναδέλφους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη πλευρά των μεγάλων stars που πάντα καταφέρνει να κλέβει την παράσταση, όσο λαμπερές κι αν είναι οι εμφανίσεις τους στα παγκόσμια μουσικά βραβεία ή στη σκηνή του Super Bowl. Ο Usher, ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς της R&B, αποφάσισε να μοιραστεί με τους εκατομμύρια ακολούθους του μια από τις πιο αγνές και τρυφερές στιγμές της οικογενειακής του ζωής. Η μικρή του κόρη, Sovereign Bo Raymond, έκλεισε επίσημα τα 6 της χρόνια και ο περήφανος μπαμπάς δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

https://www.instagram.com/usher/
https://www.instagram.com/usher/

Αν παρακολουθείς την πορεία του, γνωρίζεις καλά πως ο ερχομός της πρώτης του κόρης με τη σύζυγό του, Jenn Goicoechea, το 2020 άλλαξε εντελώς την κοσμοθεωρία του, βάζοντάς τον απευθείας σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί με περηφάνια «full girl dad mode». Με μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση που συνοδευόταν από τη χαρακτηριστική λεζάντα «Happy 6th Birthday to my daughter Sovereign!!», ο καλλιτέχνης απέδειξε για άλλη μια φορά πως οι πιο πολύτιμοι τίτλοι της ζωής του δεν βρίσκονται στα βραβεία Grammy, αλλά στις χαμόγελα των παιδιών του.

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https://www.instagram.com/usher/
https://www.instagram.com/usher/

Η γλυκιά αφιέρωση και η λατρεία για τη μικρή Sovereign Bo

Η Sovereign Bo γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και από την πρώτη στιγμή αποτελεί την απόλυτη αδυναμία του τραγουδιστή. Έχοντας ήδη δύο μεγαλύτερους γιους από τον πρώτο του γάμο, η έλευση ενός κοριτσιού έφερε μια εντελώς νέα δυναμική στο σπίτι του. Ο Usher έχει δηλώσει επανειλημμένα σε συνεντεύξεις του πόσο απολαμβάνει να βλέπει τη μικρή του να μεγαλώνει, να αναπτύσσει την προσωπικότητά της και να γεμίζει το σπίτι με γέλια, με την 6η της επέτειο να αποτελεί το ιδανικό ορόσημο για να γιορτάσει αυτή την εξέλιξη.

https://www.instagram.com/usher/
https://www.instagram.com/usher/

Η αντίδραση των φανς και το κύμα αγάπης στα social media

Όπως ήταν φυσικό, η ανάρτηση του σταρ συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες εκατοντάδες χιλιάδες likes και ευχές από διάσημους φίλους, συναδέλφους αλλά και πιστούς θαυμαστές του από κάθε γωνιά του πλανήτη. Τα σχόλια πλημμύρισαν από μηνύματα αγάπης για την εορτάζουσα, με πολλούς να επισημαίνουν πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος από τη μέρα που ο τραγουδιστής ανακοίνωσε τη γέννησή της. Η σύζυγός του, Jenn Goicoechea, καθώς και στενοί συνεργάτες του από τη μουσική βιομηχανία, σπεύδουν πάντα να στηρίξουν τις οικογενειακές τους στιγμές, κάνοντας τη γιορτή ακόμα πιο ξεχωριστή

Ο Usher ως πατέρας τεσσάρων παιδιών και η ισορροπία με την καριέρα

Πίσω από τα εξαντλητικά προγράμματα των περιοδειών, τις πρόβες και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, ο Usher παραμένει ένας αφοσιωμένος πατέρας τέσσερων παιδιών. Ο ίδιος φροντίζει να αφιερώνει ποιοτικό χρόνο στην οικογένειά του, τονίζοντας συχνά πως η πατρότητα είναι αυτή που τον κρατάει προσγειωμένο στην πραγματικότητα. Η γιορτή για τα έκτα γενέθλια της Sovereign αποτελεί μια υπενθύμιση ότι, ανεξάρτητα από την επιτυχία, οι στιγμές που μένουν ανεξίτηλες είναι αυτές που μοιράζεσαι με τους αγαπημένους σου γύρω από μια τούρτα.

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Usher ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΚΟΡΗ
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