Η Dakota Johnson βρέθηκε στο video clip της Taylor Swift – Η αποκάλυψη για τη συνεργασία τους

Η ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία της με την pop star, τονίζοντας την αμοιβαία εκτίμηση και τη μακροχρόνια φιλία τους

Με μια ματιά Η Dakota Johnson πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο κλιπ της Taylor Swift για το τραγούδι «Patient Zero».

Η Johnson δήλωσε ότι η συνεργασία με στενούς φίλους, όπως η Swift, είναι πολύ διασκεδαστική.

Η πολυετής φιλία τους επιβεβαιώθηκε και από προηγούμενες κοινές εμφανίσεις.

Το τραγούδι «Patient Zero» περιλαμβάνεται στην επέκταση του άλμπουμ «The Life of a Showgirl». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι πρόσφατες εμφανίσεις της Dakota Johnson σε σύντομα, αινιγματικά βίντεο, που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, δεν αφορούν την τελευταία της κινηματογραφική ταινία «Verity», αλλά ένα νέο μουσικό βίντεο της Taylor Swift. Η Taylor Swift αποκάλυψε πρόσφατα ότι το video clip για το τραγούδι «Patient Zero» θα κάνει πρεμιέρα στα MTV VMAs, δίνοντας νωρίτερα στους θαυμαστές της μια γεύση, όπου η Johnson εμφανίζεται ως μία από τις πρωταγωνίστριες.

Η ίδια η Dakota Johnson μίλησε για τη συμμετοχή της στο video clip κατά την πρεμιέρα της ταινίας της «Verity» στο Λονδίνο. Η ηθοποιός εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία με στενούς της φίλους, περιγράφοντας την εμπειρία ως εξαιρετικά διασκεδαστική. «Το να δουλεύεις με τους φίλους σου είναι το πιο διασκεδαστικό πράγμα στον πλανήτη», δήλωσε η Dakota Johnson, προσθέτοντας: «Γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό, σεβόμαστε ο ένας τη δημιουργικότητα του άλλου, και το να μπορώ να δουλέψω δίπλα της, να την υποστηρίξω και να ακολουθήσω τις οδηγίες της, είναι υπέροχο».

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Η Johnson τόνισε την ιδιαίτερη σχέση της με την Taylor Swift, λέγοντας: «Η Taylor κι εγώ είμαστε φίλες για πολύ καιρό και είμαστε πολύ κοντά, και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και είναι φανταστικό». Παραδέχτηκε ότι, αν και συνήθως συμβουλεύει να μην δουλεύει κανείς με φίλους, στην περίπτωσή τους η συνεργασία ήταν άψογη. «Ήταν τόσο διασκεδαστικό. Τόσο διασκεδαστικό. Ήταν το καλύτερο. Περάσαμε υπέροχα», συμπλήρωσε. Η πολυετής φιλία τους επιβεβαιώθηκε και με την παρουσία της Johnson στον εντυπωσιακό γάμο της Taylor Swift στο Madison Square Garden τον περασμένο Ιούλιο.

Η ανακοίνωση του τραγουδιού «Patient Zero» έγινε λίγες ημέρες νωρίτερα, ακολουθούμενη από την είδηση για το «The Life of a Showgirl: The Encore». Η νέα αυτή έκδοση, που αποτελεί μια επέκταση του περσινού άλμπουμ «The Life of a Showgirl», περιλαμβάνει τέσσερα νέα τραγούδια: «Patient Zero», «Cleveland!», «Pink Cloudin» και «Babylon». Η Taylor Swift μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στα social media την ευγνωμοσύνη της για την υποδοχή του άλμπουμ της, εξηγώντας ότι η δημιουργία των νέων τραγουδιών προέκυψε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σουηδία με τους συνεργάτες της, Max και Shellback, ως αντίδραση στην απρόσμενη επιτυχία του προηγούμενου άλμπουμ.

Η συμμετοχή της Dakota Johnson στο μουσικό βίντεο της Taylor Swift έρχεται σε μια περίοδο έντονης καλλιτεχνικής δραστηριότητας για την ηθοποιό. Πρόσφατα, η Johnson απασχόλησε τα μέσα και για τη συμμετοχή της σε διαφημιστική καμπάνια του οίκου Valentino, ενώ έχει προταθεί και για τη λίστα TIME100, αναγνώριση της επιρροής της στον χώρο της τέχνης και της ψυχαγωγίας.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη δυναμική σχέση μεταξύ δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, επιβεβαιώνοντας πως η τέχνη και η φιλία μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά, δημιουργώντας αξέχαστα έργα.

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