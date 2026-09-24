Taylor Swift: Η πρώτη γεύση από το «Patient Zero» μόλις κυκλοφόρησε

Το teaser των 13 δευτερολέπτων με την Dakota Johnson, τον Colin Farrell και μια μυστηριώδη ταφόπλακα μάς έδωσε την πρώτη εικόνα από το νέο music video της Taylor Swift

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το teaser του music video «Patient Zero» της Taylor Swift, με αινιγματικές εικόνες και ερωτήματα.

Στο teaser εμφανίζονται η Dakota Johnson και ο Colin Farrell, με μια ταφόπλακα που γράφει «Daughter, Gone Too Soon».

Η διεύθυνση φωτογραφίας ανήκει στον βραβευμένο Emmanuel Lubezki, προσδίδοντας κινηματογραφικό χαρακτήρα.

Το «Patient Zero» κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου και θα παρουσιαστεί πλήρως στα MTV VMAs στις 27 Σεπτεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift μόλις έδωσε την πρώτη γεύση από το νέο music video του «Patient Zero» και, όπως ήταν αναμενόμενο, κατάφερε μέσα σε μόλις 13 δευτερόλεπτα να αφήσει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Στο teaser, που προβλήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «CBS Mornings», βλέπεις την τραγουδίστρια να πλένει τα χέρια της, δύο ανθρώπινες μορφές να πέφτουν στο νερό, ένα μαύρο τριαντάφυλλο και την ίδια να εμφανίζεται με δάκρυα στο πρόσωπό της.

Η εικόνα, όμως, που έχει τραβήξει περισσότερο την προσοχή είναι εκείνη από ένα χιονισμένο νεκροταφείο, όπου η Taylor Swift στέκεται δίπλα στην Dakota Johnson μπροστά από μια ταφόπλακα με την επιγραφή «Daughter, Gone Too Soon». Και κάπου εδώ ξεκινά το μυστήριο, αφού μέχρι στιγμής η Taylor Swift δεν έχει αποκαλύψει ούτε την πλοκή του video ούτε τους ρόλους που υποδύονται η Dakota Johnson και ο Colin Farrell.

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Η συγκεκριμένη ταφόπλακα έχει ήδη γίνει το πιο πολυσυζητημένο στοιχείο του teaser, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη εξήγηση για το τι σημαίνει. Η φράση «Daughter, Gone Too Soon» μπορεί να αποτελεί βασικό κομμάτι της ιστορίας, μπορεί να συνδέεται με έναν από τους χαρακτήρες ή μπορεί να αποκτά εντελώς διαφορετικό νόημα όταν παρακολουθήσεις ολόκληρο το music video. Για την ώρα, πάντως, η Taylor Swift δεν έχει επιβεβαιώσει καμία από τις θεωρίες που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν. Επομένως, όσο δελεαστικό κι αν είναι να αναζητήσεις κρυφά μηνύματα στις εικόνες, το μόνο βέβαιο είναι πως η ταφόπλακα αποτελεί μέρος της οπτικής αφήγησης του «Patient Zero».

Και δεν είναι μόνο η μυστηριώδης σκηνή στο νεκροταφείο που κάνει το νέο video να ξεχωρίζει. Η παρουσία της Dakota Johnson και του Colin Farrell δίνει στο project έντονα κινηματογραφικό χαρακτήρα, ενώ πίσω από τη διεύθυνση φωτογραφίας βρίσκεται ο Emmanuel Lubezki, ένας από τους σημαντικότερους διευθυντές φωτογραφίας του σύγχρονου κινηματογράφου. Ο Μεξικανός δημιουργός έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο Alfonso Cuarón, ο Alejandro G. Iñárritu και ο Terrence Malick και έχει κερδίσει τρία συνεχόμενα Όσκαρ για τις ταινίες «Gravity», «Birdman» και «The Revenant». Η αισθητική που διακρίνεται ήδη στο teaser κινείται σε ψυχρούς και σκοτεινούς τόνους, με νερό, χιόνι, χαμηλό φωτισμό και έντονα κοντινά πλάνα, δημιουργώντας περισσότερο την αίσθηση μιας μικρού μήκους ταινίας παρά ενός συμβατικού music video.

Το «Patient Zero» κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου μαζί με το «The Life of a Showgirl: The Encore», τη διευρυμένη έκδοση του δωδέκατου άλμπουμ της Taylor Swift. Στα δώδεκα τραγούδια της αρχικής κυκλοφορίας προστίθενται τέσσερις νέες ηχογραφήσεις, τα «Patient Zero», «Cleveland!», «Pink Clouding» και «Babylon». Η Swift έγραψε τα τέσσερα νέα τραγούδια στη Σουηδία μαζί με τους Max Martin και Shellback, με τους οποίους επέστρεψε στο στούντιο σχεδόν έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση του αρχικού άλμπουμ.

Η επιλογή της ημερομηνίας για την πρεμιέρα του music video έχει επίσης τη δική της σημασία. Το «Patient Zero» θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο στις 27 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards, όπου η Taylor Swift πρόκειται να παραλάβει το πρώτο Artist Director Honors, μια νέα διάκριση που αναγνωρίζει τη συμβολή μουσικών καλλιτεχνών στη σκηνοθεσία και στην εξέλιξη της οπτικής αφήγησης. Η σχέση της Swift με τη σκηνοθεσία έχει, άλλωστε, εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το προσωπικό σκηνοθετικό της ντεμπούτο έγινε το 2020 με το «The Man», ενώ ακολούθησαν videos όπως τα «Cardigan», «Willow», «Anti-Hero», «Bejeweled» και «Fortnight», καθώς και το «All Too Well: The Short Film», που απέσπασε μεταξύ άλλων Grammy για καλύτερο music video.

Μέχρι να έρθει η πλήρης πρεμιέρα του «Patient Zero», ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: η Taylor Swift έχει φροντίσει να μη σου δώσει αρκετές πληροφορίες ώστε να καταλάβεις την ιστορία, αλλά ακριβώς όσες χρειάζονται για να θέλεις να μάθεις τη συνέχεια. Η Dakota Johnson, ο Colin Farrell, το χιονισμένο νεκροταφείο, το μαύρο τριαντάφυλλο, οι εικόνες μέσα στο νερό και, κυρίως, η ταφόπλακα που γράφει «Daughter, Gone Too Soon» συνθέτουν ένα παζλ του οποίου η εικόνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Και η απάντηση για το ποια είναι η μυστηριώδης «Daughter» και τι ακριβώς συμβαίνει στην ιστορία αναμένεται να δοθεί όταν το «Patient Zero» κάνει την πλήρη πρεμιέρα του στα MTV VMAs.

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