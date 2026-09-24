Μουσικά Νέα 24.09.2026

Πέτρος Ιακωβίδης: Backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παγκόσμιο Φαινόμενο»

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Το νέο του τραγούδι έγινε viral πριν καλά καλά το καταλάβεις και μετρά ήδη πάνω από 4,1 εκατομμύρια views
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το music video του τραγουδιού «Παγκόσμιο Φαινόμενο» του Πέτρου Ιακωβίδη σημειώνει ρεκόρ προβολών στο YouTube.
  • Το τραγούδι κατέκτησε την πρώτη θέση στα trending videos και μετρά πάνω από 4,1 εκατομμύρια προβολές σε 3 εβδομάδες.
  • Τα γυρίσματα του video έγιναν εν πλω στο Ιόνιο, κοντά στην Κέρκυρα, με cinematic και fashion αισθητική.
  • Στο video εμφανίζεται ο σκύλος του καλλιτέχνη, Noddy, προσθέτοντας χαλαρές και παιχνιδιάρικες στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Πέτρος Ιακωβίδης «τρελαίνει» για ακόμα μία φορά το YouTube, καθώς το music video για τη νέα μεγάλη του επιτυχία «Παγκόσμιο Φαινόμενο» σημειώνει ρεκόρ προβολών και αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα videos της χρονιάς.

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Το «Παγκόσμιο Φαινόμενο», που κυκλοφορεί από την Panik Records, κατέκτησε αμέσως το no1 των trending videos και μετρά πάνω από 4,1 εκατομμύρια προβολές σε 3 εβδομάδες. Ταυτόχρονα, ξεχωρίζει στα digital charts και στα social media, όπου αποτελεί ένα από τα πιο viral κομμάτια αυτή τη στιγμή μετρώντας πάνω από 2.000 video creations στο TikTok.

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iakovidis petros pagkosmio fainomeno (6)

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων ο Πέτρος Ιακωβίδης βρέθηκε εν πλω στο Ιόνιο. Οι backstage φωτογραφίες αποτυπώνουν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του video, μέσα από το οποίο ξετυλίγεται μια πιο προσωπική, αυθεντική και ανεπιτήδευτη πλευρά του.

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iakovidis petros pagkosmio fainomeno (8)

Πάνω σε ένα σκάφος, στα ανοικτά της Κέρκυρας, ο Πέτρος Ιακωβίδης καταγράφεται από τον φακό σε ένα video που ξεπερνά τα όρια ενός κλασικού music video και κινείται σε cinematic και fashion αισθητική.

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iakovidis petros pagkosmio fainomeno (1)

Ξεχωριστή θέση έχει ο αγαπημένος του σκύλος, Noddy, ο οποίος κλέβει τις εντυπώσεις χαρίζοντας αυθόρμητες και παιχνιδιάρικες στιγμές. Η παρουσία του προσθέτει μια πιο χαλαρή νότα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα άλλη μια διαφορετική πλευρά του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Την ίδια ώρα, ο Πέτρος Ιακωβίδης βάζει για ακόμα μία φορά τη μουσική του υπογραφή στη νυχτερινή Αθήνα, μέσα από τις επιτυχημένες εμφανίσεις του στο «Fantasia», μαζί με την Έλλη Κοκκίνου.

 

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Πέτρος Ιακωβίδης
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