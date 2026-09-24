Celeb World 24.09.2026

Η Tatiana Blanik νοσταλγεί την Ελλάδα από το Μεξικό

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Η Tatiana Blanik, βρέθηκε στο Μεξικό, αλλά δεν ξέχασε τις γεύσεις της πατρίδας της, επισκεπτόμενη 1 ελληνικό εστιατόριο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Tatiana Blanik, που θεωρεί την Ελλάδα σπίτι της, βρίσκεται στο Μεξικό.
  • Επισκέφθηκε ελληνικό εστιατόριο στην πόλη του Μεξικού.
  • Η Blanik δείχνει τη βαθιά της σύνδεση με την Ελλάδα.
  • Η αγάπη της για την ελληνική κουλτούρα και γαστρονομία είναι διαρκής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tatiana Blanik, η οποία πλέον θεωρεί την Ελλάδα σπίτι της και διατηρεί τη μόνιμη βάση της στην Αθήνα, ακόμα και μετά το διαζύγιό της, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Μεξικό. Η αγάπη της για την ελληνική κουλτούρα και γαστρονομία είναι διαρκής, και αυτή τη φορά, η νοσταλγία για τις γεύσεις της πατρίδας της την οδήγησε σε μια ιδιαίτερη έξοδο.

https://www.instagram.com/tatianablatnik/
https://www.instagram.com/tatianablatnik/

Επισκέφθηκε ένα εστιατόριο ελληνικής κουζίνας στην πόλη του Μεξικού, ένα μέρος γνωστό για την υψηλή γαστρονομία του και την έμφαση που δίνει στην απλότητα και την καθαρότητα των γεύσεων. Η επιλογή αυτής της πριγκίπισσας δείχνει για άλλη μια φορά πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η σύνδεσή της με την Ελλάδα, ακόμα και όταν βρίσκεται μακριά.

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Η Tatiana Blanik έχει εκφράσει πολλές φορές την αφοσίωσή της στην Ελλάδα, την οποία έχει αγκαλιάσει ως τόπο διαμονής της. Η παρουσία της στη χώρα μας, παρά τις όποιες προσωπικές εξελίξεις, υπογραμμίζει τη σταθερή της προτίμηση και την άνεση που νιώθει εδώ.

https://www.instagram.com/tatianablatnik/
https://www.instagram.com/tatianablatnik/
https://www.instagram.com/tatianablatnik/
https://www.instagram.com/tatianablatnik/

Η πρόσφατη επίσκεψή της σε ένα ελληνικό εστιατόριο στο εξωτερικό, αποδεικνύει ότι οι γεύσεις και οι αρωματικές συνταγές του τόπου μας την ακολουθούν παντού.

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Tatiana Blanik
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