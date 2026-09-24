Celeb World 24.09.2026

Σπουδαία στιγμή για τον Robert De Niro: Παρασημοφορήθηκε από τον Emmanuel Macron

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Μάθε πώς ο Robert De Niro τιμήθηκε με τη Λεγεώνα της Τιμής από τον Emmanuel Macron, μαζί με τον Martin Scorsese, για την προσφορά τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Robert De Niro παρασημοφορήθηκε με τη Λεγεώνα της Τιμής από τον Γάλλο Πρόεδρο Emmanuel Macron.
  • Η απονομή έγινε στη Νέα Υόρκη, όπου ο Macron βρισκόταν για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
  • Τιμήθηκε επίσης ο σκηνοθέτης Martin Scorsese, ο οποίος προήχθη σε Μεγάλο Αξιωματικό της Λεγεώνας της Τιμής.
  • Η Γαλλία αναγνώρισε τη δέσμευση των δύο καλλιτεχνών υπέρ του κινηματογράφου και της εκπαίδευσης σε αυτόν.
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Η λαμπρή καριέρα του Robert De Niro, ενός από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου, αναγνωρίστηκε επίσημα από τη Γαλλία, καθώς του απονεμήθηκε το υψηλό παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, ο οποίος βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ηθοποιός Robert De Niro, ο οποίος σχεδιάζει τουριστικό θέρετρο στην Μπαρμπούντα της Καραϊβικής.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Macron εκμεταλλεύτηκε την παραμονή του στην αμερικανική μεγαλούπολη, όχι μόνο για τις διπλωματικές του υποχρεώσεις, αλλά και για να τιμήσει δύο σπουδαίες μορφές της Έβδομης Τέχνης: τον Robert De Niro και τον σκηνοθέτη Martin Scorsese. Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε έναν χώρο που συμβολίζει τη γαλλική πολιτιστική παρουσία στη Νέα Υόρκη, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ της Γαλλίας και του παγκόσμιου κινηματογράφου.

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Ο Γάλλος Πρόεδρος απένειμε το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής, αναγνωρίζοντας τη «δέσμευσή τους υπέρ του κινηματογράφου και της διατήρησής του». Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί μια ισχυρή δήλωση για την ανεκτίμητη συνεισφορά των δύο καλλιτεχνών, η οποία ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για τον Martin Scorsese, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που λάμβανε τιμητική διάκριση από τη Γαλλία. Είχε ανακηρυχθεί Ιππότης το 1998 στις Κάννες και Αξιωματικός το 2005 στο Παρίσι. Στην πρόσφατη τελετή, ο 83χρονος σκηνοθέτης, ο οποίος έχει αναδείξει τη στήριξη και τη διατήρηση των ανεξάρτητων κινηματογραφικών αιθουσών σε προσωπική του προτεραιότητα, προήχθη στο βαθμό του Μεγάλου Αξιωματικού της Λεγεώνας της Τιμής.

Παρόμοια, ο Robert De Niro, ο οποίος είχε λάβει τον τίτλο του Ιππότη το 1997 στις Κάννες, τιμήθηκε αυτή τη φορά ως Αξιωματικός. Η Γαλλία αναγνώρισε, μεταξύ άλλων, «τη δέσμευσή του υπέρ της εκπαίδευσης στην κινηματογραφική και οπτικοακουστική παιδεία», υπογραμμίζοντας τον ρόλο του όχι μόνο ως ηθοποιού, αλλά και ως υποστηρικτή της νέας γενιάς κινηματογραφιστών.

Εξωτερική άποψη των πύργων του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων μετά την αποκατάσταση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην τελετή απονομής, το «παρών» έδωσαν και άλλα λαμπερά ονόματα του Χόλιγουντ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του γεγονότος. Μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν οι ηθοποιοί Leonardo DiCaprio και Jodie Foster, οι οποίοι συνεργάστηκαν στο παρελθόν με τον Scorsese και τον De Niro αντίστοιχα, και οι οποίοι μοιράζονται την ίδια αγάπη και σεβασμό για την τέχνη τους.

 

Η απονομή της Λεγεώνας της Τιμής στους Robert De Niro και Martin Scorsese αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή, που επιβεβαιώνει την διαχρονική τους επιρροή στον παγκόσμιο κινηματογράφο και την κληρονομιά που αφήνουν πίσω τους.

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Emmanuel Macron Robert De Niro
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