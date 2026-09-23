Cinema 23.09.2026

Robert Pattinson: «Το The Batman Part II θα είναι πραγματικά διαφορετικό» – Τι αποκάλυψε

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Ο Robert Pattinson μιλάει για την επερχόμενη συνέχεια του «The Batman», τονίζοντας τη φιλοδοξία και την πρωτοποριακή προσέγγιση της ταινίας
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το "The Batman Part II" θα είναι μια "εξαιρετικά φιλόδοξη" παραγωγή με "διαφορετική πορεία" από την πρώτη ταινία.
  • Ο Robert Pattinson περιγράφει τη νέα ταινία ως μια "πραγματική αλλαγή πορείας", διατηρώντας στοιχεία της ατμόσφαιρας της πρώτης.
  • Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου 2028, με τους Scarlett Johansson και Sebastian Stan στο καστ.
  • Οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία είναι συνηθισμένες για ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού, με έμφαση στην ποιότητα του σεναρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Robert Pattinson μοιράστηκε νέες πληροφορίες για το «The Batman: Part II», περιγράφοντας την επερχόμενη ταινία ως μια «εξαιρετικά φιλόδοξη» παραγωγή που ακολουθεί μια εντελώς «διαφορετική πορεία» σε σχέση με τον προκάτοχό της. Ο πρωταγωνιστής, ο οποίος ενσαρκώνει τον Bruce Wayne, εξήγησε ότι ενώ η νέα ταινία διατηρεί στοιχεία από την ατμόσφαιρα της πρώτης, αποτελεί μια «πραγματική αλλαγή πορείας».

Ο Robert Pattinson ποζάρει στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας The Drama, με το trailer να έχει ήδη κυκλοφορήσει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η πρώτη ταινία ήταν μια διαφορετική προσέγγιση σε μια ταινία Batman, και αυτή είναι μια άλλη», δήλωσε ο Pattinson σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Collider. «Είναι μια πραγματική αλλαγή πορείας από την πρώτη, αλλά κατά κάποιο τρόπο διατηρεί στοιχεία από την αίσθηση της. Απλά μοιάζει εξαιρετικά φιλόδοξη, και είμαι ενθουσιασμένος να δω πώς θα εξελιχθεί».

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Η ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Φεβρουαρίου 2028, αποτελεί τη συνέχεια του «The Batman» του 2022, σε σκηνοθεσία Matt Reeves. Στο πλευρό του Pattinson, θα εμφανιστούν οι Scarlett Johansson και Sebastian Stan, καθώς και οι Charles Dance, Brian Tyree Henry και Sebastian Koch. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή παραμένουν άγνωστες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, ο Reeves ολοκλήρωσε το σενάριο της συνέχειας τον Ιούνιο του 2025. Η αρχική ανακοίνωση για το sequel είχε γίνει τον Μάιο του 2022, μόλις ένα μήνα μετά την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν περάσει έξι χρόνια από την προβολή του «The Batman» έως την κυκλοφορία του «The Batman Part II».

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Ο James Gunn, συν-επικεφαλής της DC Studios, έχει υπερασπιστεί τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, επισημαίνοντας ότι είναι «αρκετά συνηθισμένο» για ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού να έχουν μεγάλες χρονικές αποστάσεις μεταξύ των συνεχειών τους. Ως παραδείγματα ανέφερε τα 7 χρόνια μεταξύ του «Alien» και του «Aliens», τα 14 χρόνια μεταξύ των δύο «Incredibles», τα 7 χρόνια μεταξύ των δύο πρώτων «Terminators», τα 13 χρόνια μεταξύ των δύο «Avatar», και τα 36 χρόνια μεταξύ των δύο «Top Gun».

Αν και οι λεπτομέρειες για την πλοκή του «The Batman Part II» παραμένουν αυστηρά προφυλαγμένες, οι δηλώσεις του Pattinson υποδηλώνουν μια τόλμη και μια πρόθεση για καινοτομία, κάτι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φανς του σκοτεινού ιππότη. Η προσέγγιση του Matt Reeves στο σύμπαν του Batman έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές για την ατμόσφαιρα και την ερμηνεία του πρωταγωνιστή, και η νέα κατεύθυνση που υπόσχεται ο Pattinson εγείρει προσδοκίες για μια ανανεωμένη και συναρπαστική εμπειρία.

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Ενώ οι φανς περιμένουν με ανυπομονησία περισσότερες πληροφορίες, η ανακοίνωση του Sebastian Stan ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στην ταινία, όπως είχαμε γράψει, προσθέτει ένα ακόμα στοιχείο ενδιαφέροντος στην ήδη πολυαναμενόμενη παραγωγή. Η συνεργασία του με τον Robert Pattinson αναμένεται να είναι καθοριστική για την επιτυχία της ταινίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η καθυστέρηση στην κυκλοφορία, αν και μεγάλη, δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο για παραγωγές τέτοιου βεληνεκούς. Η εστίαση στην ποιότητα και την ολοκλήρωση του σεναρίου, όπως φαίνεται από την ολοκλήρωση του σεναρίου τον Ιούνιο του 2025, είναι προτεραιότητα, διασφαλίζοντας ότι το «The Batman Part II» θα ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες.

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Batman Robert Pattinson The Batman Part II
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