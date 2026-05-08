Spill The Tea: H Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης στην πρώτη τους κοινή συνέντευξη

Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στο «Spill the Tea» με τον Ανδρέα Ζωίτσα και αποκάλυψαν άγνωστες λεπτομέρειες για τη συνεργασία τους
Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Spill the Tea» με τον Ανδρέα Ζωίτσα και μίλησαν με χιούμορ, αμεσότητα αλλά και αρκετή ειλικρίνεια για τη συνεργασία τους, τη μεταξύ τους χημεία, τις προσωπικές τους συνήθειες αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πίσω από τις κάμερες.

Από τα πρώτα λεπτά της συνέντευξης έγινε ξεκάθαρο πως οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερα άνετη σχέση, κάτι που εξηγεί και τη φυσικότητα που βγάζουν ως τηλεοπτικό ζευγάρι. Μάλιστα, αποκάλυψαν πως η γνωριμία τους δεν ξεκίνησε από τη φετινή τους συνεργασία, αλλά αρκετά χρόνια πριν, όταν είχαν συνεργαστεί ξανά στα «Νεοκλασικά» του Alpha, υποδυόμενοι, και τότε, ζευγάρι.

«Ήμασταν παντρεμένοι και με παιδί», ανέφεραν γελώντας, με τη Μαρίλια Μητρούση να παραδέχεται πως της φάνηκε πολύ περίεργο το ότι βρέθηκαν ξανά τυχαία σε αντίστοιχους ρόλους μετά από τόσα χρόνια.

Η κουβέντα προχώρησε και στις προσωπικές τους διαδρομές μέχρι την υποκριτική. Ο Απόστολος Καμιτσάκης μίλησε ανοιχτά για τη μεγάλη απόφαση να αφήσει πίσω του την πληροφορική και να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική στα 27 του. Όπως εξήγησε, μόνο και μόνο το γεγονός ότι πέρασε στη δραματική σχολή και μετακόμισε στην Αθήνα ήταν ήδη μια προσωπική νίκη για τον ίδιο: «Ήρθα για να κάνω κάτι που αγαπούσα πραγματικά», είπε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη, η Μαρίλια Μητρούση αναφέρθηκε στη δική της μετάβαση από το τραγούδι στην υποκριτική, εξηγώντας πως όλα έγιναν την κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν την περίοδο της πανδημίας.

Δεν έλειψε φυσικά και η συζήτηση γύρω από τον έρωτα και τις σχέσεις, με τους δύο ηθοποιούς να αντιμετωπίζουν το θέμα με αρκετό χιούμορ αλλά και ρεαλισμό. Ο Απόστολος Καμιτσάκης μάλιστα περιέγραψε τον έρωτα ως μια κατάσταση που πολλές φορές «απασχολεί τον εγκέφαλο όταν υπάρχει χρόνος», προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Ένα από τα πιο απολαυστικά σημεία της συνέντευξης ήταν το παιχνίδι «ποιος είναι πιο πιθανό να…», μέσα από το οποίο αποκαλύφθηκε ακόμη περισσότερο η δυναμική τους ως δίδυμο. Οι δυο τους έδωσαν σχεδόν ίδιες απαντήσεις στις περισσότερες ερωτήσεις, αποδεικνύοντας πως γνωρίζονται πολύ καλά πλέον. Ανάμεσα στις πιο αστείες στιγμές ήταν όταν η Μαρίλια Μητρούση παραδέχτηκε πως κάνει συχνά ghosting στα μηνύματα, ενώ ο Απόστολος Καμιτσάκης μίλησε ανοιχτά για τη διάσπαση προσοχής που αντιμετωπίζει: «Το μυαλό μου φεύγει εύκολα όταν αγχώνομαι ή βαριέμαι», εξήγησε, παραδεχόμενος πως πολλές φορές δυσκολεύεται να παραμείνει συγκεντρωμένος στην καθημερινότητά του.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τους δύο ηθοποιούς να μιλούν για τις φιλίες μέσα στον χώρο και το πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές να συνδυαστούν οι προσωπικές σχέσεις με τη δουλειά. Τόσο η Μαρίλια Μητρούση όσο και ο Απόστολος Καμιτσάκης συμφώνησαν πως προτιμούν να κρατούν τις φιλίες τους μακριά από το επαγγελματικό περιβάλλον, ώστε να μπορούν να αποφορτίζονται όταν τελειώνουν τα γυρίσματα.

Παρόλα αυτά, η χημεία ανάμεσά τους παραμένει αδιαμφισβήτητη, και ίσως αυτό να είναι τελικά το στοιχείο που κάνει το κοινό να τους ξεχωρίζει τόσο έντονα τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

Ο μυστικός γάμος του Jesse Williams με την Alejandra Onieva που «ταρακούνησε» το Hollywood

Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στο Fitness O' Clock: «Στους Παραολυμπιακούς άκουσα τον εθνικό ύμνο και δεν το πίστευα»

Παύλος Γκόρδης στο Talk To MAD: «Η δισκογραφία είναι τα παιδιά μου»

O Γιώργος Καραδήμος στο Talk To MAD: «Το "Να κλαις" είναι ένα επαναστατικό μανιφέστο»

H Αλεξία Λιναρδάκη στο Talk του MAD: «Το πιο δύσκολο ήταν να με δω όπως είμαι πραγματικά»

Η Αλεξία Κεφαλά στο OK!: «Η επαφή με τον κόσμο είναι το πιο σημαντικό στο YouTube κανάλι μου»

Talk To MAD: Δύο παραστάσεις, δύο κόσμοι στο «Off Off Athens Festival»

Mad Tech News: Η Google αλλάζει το YouTube όπως το ξέραμε μέχρι τώρα

H Μαίρη Αργυριάδου στο Spill the Tea: «Θέλω πάρα πολύ να επιστρέψω στο ραδιόφωνο»

Η Μαρία Μέντζα και η Μαριάννα Παπαευθυμίου μιλούν στο Talk To MAD

