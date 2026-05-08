«MAYHEM Requiem»: Το νέο φαντασμαγορικό project της Lady Gaga έρχεται στις 15 Μαΐου

Η Lady Gaga επιστρέφει δυναμικά με ένα νέο μουσικό project που ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα των fans παγκοσμίως. Το «MAYHEM Requiem» αποτελεί ένα μοναδικό one-night-only live special, το οποίο θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα αποκλειστικά στο Apple Music, συνδυάζοντας live album και visual εμπειρία.Πρόκειται για ένα φιλόδοξο καλλιτεχνικό εγχείρημα που αναμένεται να συζητηθεί έντονα, καθώς ενώνει τη μουσική με τη θεατρική αισθητική σε ένα ενιαίο show εμπειρίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της πλατφόρμας, το project θα είναι διαθέσιμο στις 15 Μαΐου στις 8 μ.μ., ενώ οι χρήστες θα μπορούν να το κάνουν pre-add πριν την κυκλοφορία του. Παράλληλα, θα υπάρξει και ειδική προβολή στις 14 Μαΐου, δίνοντας στους fans μια πρώτη γεύση από το νέο οπτικοακουστικό εγχείρημα.

Lady Gaga «ξαναγράφει» το MAYHEM με νέο μουσικό project

Το «MAYHEM Requiem» είναι εμπνευσμένο από την περιοδεία «MAYHEM Ball», με τη Gaga να επαναπροσδιορίζει τραγούδια από το έκτο της άλμπουμ μέσα από μια πιο θεατρική και «opera house» αισθητική. Μάλιστα, το concept του show παρουσιάζει έναν συμβολικό χώρο που έχει «καταρρεύσει» και ξαναχτίζεται μέσα από τη μουσική.

Η μοναδική αυτή συναυλία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στο Wiltern Theatre στο Λος Άντζελες, με περιορισμένο κοινό περίπου 2.300 ατόμων, τα οποία εξασφάλισαν εισιτήρια μέσω κλήρωσης από τη mailing list της καλλιτέχνιδας. Το show ήταν phone-free, ενισχύοντας την εμπειρία της ζωντανής παρουσίας χωρίς οθόνες.

Η Lady Gaga είχε μάλιστα προλογίσει το project μετά το τέλος της περιοδείας της, δίνοντας ένα teaser που προετοίμασε τους fans για το επόμενο καλλιτεχνικό της βήμα. Αν και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν το Apple Music special περιλαμβάνει ολόκληρη τη συναυλία, η setlist έχει ήδη γίνει γνωστή από όσους βρέθηκαν εκεί.

Επίσημο Setlist «MAYHEM Requiem»

Disease Abracadabra Garden of Eden Perfect Celebrity Vanish Into You Killah Zombieboy LoveDrug How Bad Do U Want Me Don’t Call Tonight Shadow of a Man The Beast Blade of Grass Die With a Smile Can’t Stop the High (Encore)

Το «MAYHEM Requiem» υπόσχεται να είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες live κυκλοφορίες της Lady Gaga, συνδυάζοντας μουσική, θέατρο και κινηματογραφική αισθητική σε ένα ενιαίο καλλιτεχνικό σύμπαν.

