8 Pop Icons των 00’s που ακόμα «κουνάνε» τα νήματα στην παγκόσμια κουλτούρα

Η δεκαετία του 2000 δεν ήταν απλώς η εποχή των χαμηλοκάβαλων τζιν και των flip phones, ήταν η τελευταία «χρυσή εποχή» των παραδοσιακών pop icons, πριν η άνοδος των social media αλλάξει οριστικά τον τρόπο που καταναλώνουμε τη διασημότητα. Τα είδωλα εκείνης της περιόδου έχτισαν μια μυθολογία βασισμένη σε εκκεντρικές εμφανίσεις, εμβληματικά βίντεο κλιπ και μια ασταμάτητη παρουσία στα πρωτοσέλιδα των tabloid, δημιουργώντας μια πολιτισμική κληρονομιά που αρνείται να ξεθωριάσει.

Σήμερα, η επιρροή τους είναι πιο ζωντανά από ποτέ, τροφοδοτώντας την αισθητική Y2K που κυριαρχεί στο TikTok και τη μόδα. Παρόλο που πολλοί από αυτούς τους καλλιτέχνες πέρασαν περιόδους αμφισβήτησης ή αποχής, επέστρεψαν δριμύτεροι, αποδεικνύοντας ότι το impact τους δεν ήταν μια εφήμερη τάση, αλλά μια ριζική αλλαγή στο DNA της pop κουλτούρας.

Britney Spears

Η Britney Spears δεν είναι απλώς μια τραγουδίστρια, είναι το απόλυτο σύμβολο της δεκαετίας. Το impact της σήμερα δεν περιορίζεται στα τραγούδια της, αλλά επεκτείνεται στο κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αυτοδιάθεση, μετά τη λήξη της κηδεμονίας της. Κάθε της κίνηση στα social media γίνεται παγκόσμιο θέμα συζήτησης, ενώ η αισθητική των πρώτων της άλμπουμ αποτελεί το blueprint για κάθε νέα pop star που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αθωότητα και την πρόκληση.

Rihanna

Μπορεί να την πρωτογνωρίσαμε το 2005 ως την προστατευόμενη του Jay-Z, αλλά η Rihanna επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει «pop icon» στα 00’s. Η επιρροή της σήμερα είναι ίσως η μεγαλύτερη από κάθε άλλη σύγχρονή της, όχι μέσω της μουσικής, αλλά μέσω του Fenty Beauty. Άλλαξε ολόκληρη τη βιομηχανία της ομορφιάς επιβάλλοντας τη συμπερίληψη, αποδεικνύοντας ότι τα είδωλα των 00’s έχουν τη δύναμη να γίνουν οι CEOs του μέλλοντος.

Paris Hilton

Πολλοί τη θεώρησαν μια εφήμερη celebrity, όμως η Paris Hilton είναι η γυναίκα που δημιούργησε το επάγγελμα του «influencer» πριν καν υπάρξει ο όρος. Σήμερα, η επιρροή της αναγνωρίζεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς ήταν η πρώτη που κατάλαβε τη δύναμη του προσωπικού branding. Από το στυλ «Barbiecore» μέχρι την ενασχόλησή της με τα NFTs και τη meta-reality, η Paris παραμένει μια πανίσχυρη φιγούρα που διδάσκει πώς να μετατρέπεις τη φήμη σε ψηφιακό χρυσό.

Avril Lavigne

Αν αναρωτιέστε γιατί η Gen Z φοράει ξανά γραβάτες με t-shirts και ακούει κιθάρες, η απάντηση κρύβεται στην Avril. Η Lavigne εισήγαγε το «skater girl» στυλ στα charts των 00’s και σήμερα βιώνει μια τεράστια δικαίωση. Η τρέχουσα αναβίωση της pop-punk μουσικής βασίζεται εξ ολοκλήρου στον ήχο που εκείνη καθιέρωσε, με καλλιτέχνες όπως η Olivia Rodrigo να την αναφέρουν ως την κύρια πηγή έμπνευσής τους.

Christina Aguilera

Ενώ η Britney ήταν η princess, η Christina ήταν η «Φωνή». Το άλμπουμ της Stripped (2002) έθεσε τις βάσεις για τη γυναικεία ενδυνάμωση και τη σεξουαλική απελευθέρωση στην pop. Σήμερα, η επιρροή της είναι εμφανής σε κάθε talent show και σε κάθε καλλιτέχνιδα που επιδιώκει τα «big vocals», ενώ το look της από την εποχή του «Dirrty» αποτελεί σταθερή πηγή έμπνευσης για τις εμφανίσεις των stars στο Coachella.

Justin Timberlake

Μετά την αποχώρησή του από τους NSYNC, ο Timberlake στα 00’s δημιούργησε έναν ήχο που ένωνε την pop με την R&B. Αυτή η συνταγή είναι ακόμα και σήμερα το ιερό δισκοπότηρο της ραδιοφωνικής επιτυχίας. Η ικανότητά του να μεταπηδά από τη μουσική στον κινηματογράφο και το performance style του παραμένουν το σημείο αναφοράς για κάθε άνδρα pop star που θέλει να κατακτήσει τη σκηνή.

Missy Elliott

Η Missy Elliott δεν έκανε απλώς hip-hop, δημιούργησε έναν φουτουριστικό κόσμο που ακόμα και σήμερα μοιάζει πρωτοποριακός. Η επιρροή της στα μουσικά βίντεο και τη μόδα είναι αδιαμφισβήτητη. Σήμερα, θεωρείται η «νονά» της δημιουργικότητας, με τους σύγχρονους visual directors να μελετούν τα κλιπ της από τη δεκαετία του 2000 για να βρουν ιδέες που παραμένουν ανατρεπτικές και πέρα από την εποχή τους.

Gwen Stefani

Πριν γίνει κριτής σε reality, η Gwen Stefani στα 00’s πήρε το ska-punk παρελθόν της και το μετέτρεψε σε μια high-fashion pop υπερπαραγωγή. Με το Love. Angel. Music. Baby. δημιούργησε ένα οπτικό και ηχητικό σύμπαν που μπέρδευε την ιαπωνική street κουλτούρα με το Hollywood glam. Η επιρροή της στη μόδα και η ικανότητά της να παραμένει «cool» για 3 δεκαετίες την καθιστούν ένα από τα πιο ανθεκτικά είδωλα της εποχής.

