Μουσικά Νέα 06.05.2026

Billie Eilish: Το απρόσμενο γεγονός που έγινε η αφορμή για την καριέρα της στη μουσική

Μαρία Χατζηγιάννη

Η Billie Eilish αποκάλυψε πως μια απρόσμενη στιγμή τραυματισμού στα προεφηβικά της χρόνια ήταν αυτή που τελικά την οδήγησε, έμμεσα, στο να ακολουθήσει τη μουσική καριέρα που την έκανε παγκόσμια σταρ.

Μιλώντας στο podcast Good Hang, η 24χρονη τραγουδίστρια θυμήθηκε ότι πριν ασχοληθεί με τη μουσική, είχε ως μεγάλο στόχο να γίνει επαγγελματίας χορεύτρια. Όλα, όμως, άλλαξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια μιας τελικής πρόβας πριν από έναν διαγωνισμό χορού, όταν ένας τραυματισμός στο ισχίο την ανάγκασε να σταματήσει απότομα κάθε δραστηριότητα.

Η ίδια περιέγραψε ότι τη στιγμή που γινόταν βιντεοσκόπηση της χορογραφίας της, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια μιας κίνησης, με αποτέλεσμα να καταλήξει καθηλωμένη και ανίκανη να περπατήσει για αρκετές ημέρες. Όπως ανέφερε, χρειάστηκε πατερίτσες και μια περίοδο αποκατάστασης, ενώ συνειδητοποίησε πως δεν θα μπορούσε να συνεχίσει ποτέ ξανά τον χορό όπως πριν.

Από τον τραυματισμό στη μουσική

Εκείνη την ίδια περίοδο, η Billie Eilish μαζί με τον αδελφό της Finneas O’Connell ξεκίνησαν να ανεβάζουν το τραγούδι «Ocean Eyes» στην πλατφόρμα SoundCloud, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτό θα ήταν το πρώτο βήμα για την εκτόξευσή της στη μουσική βιομηχανία.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως, παρά τον τραυματισμό, εκείνες τις ημέρες βρισκόταν σε συναντήσεις με δισκογραφικές και ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας, προσπαθώντας να χτίσει κάτι νέο, ενώ παράλληλα ανάρρωνε με δυσκολία.

Μια δύσκολη στιγμή που άλλαξε τη ζωή της

Κοιτάζοντας πίσω, η Eilish περιέγραψε τον τραυματισμό της ως μια εμπειρία που τότε έμοιαζε καταστροφική, αλλά τελικά αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μερικές φορές αυτό που μοιάζει να καταστρέφει τη ζωή σου, μπορεί στην πραγματικότητα να την αλλάζει προς το καλύτερο.

Η ιστορία της δείχνει πώς μια απρόβλεπτη ανατροπή μπορεί να οδηγήσει σε μια εντελώς νέα κατεύθυνση, μετατρέποντας μια απογοήτευση σε αφετηρία μιας παγκόσμιας επιτυχίας.

Η λύρα της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision; Η σκέψη για την προσθήκη στο act του Ακύλα

Σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα του Matthew Perry – Aνάμεσά τους σενάρια των «Friends»

