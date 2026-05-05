Αντίστροφη μέτρηση για τους Metallica στην Αθήνα – Τι ώρα θα βγουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

Από τις πύλες που ανοίγουν μέχρι την εκρηκτική εμφάνιση των Metallica, όλα όσα θα ζήσεις στο μεγαλύτερο live της χρονιάς

Οι Metallica επιστρέφουν δυναμικά στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε ένα από τα πιο καυτά μουσικά σημεία της χρονιάς. Με χιλιάδες θεατές να έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήριο, η συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας M72 World Tour έχει δημιουργήσει μια τεράστια προσμονή, καθώς θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα live events που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα.

Η βραδιά της 9ης Μαΐου έχει ήδη οργανωθεί με ακρίβεια, προσφέροντας ένα πλήρες μουσικό «πρόγραμμα κορύφωσης». Οι πόρτες του σταδίου ανοίγουν από τις 16:00, δίνοντας χρόνο στο κοινό να πάρει θέση μέσα στο εμβληματικό 360° stage setup που χαρακτηρίζει την περιοδεία. Στις 18:00 ανεβαίνουν οι Knocked Loose, ενώ στις 19:00 τη σκυτάλη παίρνουν οι Gojira, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πολυαναμενόμενη εμφάνιση των Metallica.

Metallica Αθήνα 2026: Το Pop-Up Shop που γίνεται viral πριν τη μεγάλη βραδιά

Το συγκρότημα αναμένεται να ανέβει στη σκηνή περίπου στις 20:30, σε ένα show που προβλέπεται να συγκεντρώσει πάνω από 80.000 θεατές. Η παραγωγή της περιοδείας M72 World Tour έχει ήδη αποσπάσει διεθνή σχόλια για την εντυπωσιακή σκηνική της διάταξη, που τοποθετεί το κοινό περιμετρικά, δημιουργώντας μια immersive εμπειρία χωρίς «νεκρά σημεία» θέασης.

Η είσοδος στο στάδιο συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας, καθώς απαγορεύονται αντικείμενα όπως επαγγελματικές κάμερες, drones, αιχμηρά αντικείμενα και μεγάλες τσάντες άνω του μεγέθους Α4. Οι διοργανωτές έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ομαλή ροή του κοινού, ώστε η εμπειρία να παραμείνει ασφαλής και απολαυστική για όλους.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση φτάνει στο τέλος της, η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα ακόμη live, αλλά ως ένα μουσικό γεγονός μεγάλης κλίμακας που αναμένεται να μείνει στη μνήμη του ελληνικού κοινού για χρόνια.

Είσαι σωστά προετοιμασμένος για ΟΑΚΑ; 10 fan facts που δεν ήξερες για τους Metallica