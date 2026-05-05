Μουσική 05.05.2026

Αντίστροφη μέτρηση για τους Metallica στην Αθήνα – Τι ώρα θα βγουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

To “Nothing Else Matters” των Metallica θα «πρωταγωνιστήσει» σε ταινία της Disney!
Από τις πύλες που ανοίγουν μέχρι την εκρηκτική εμφάνιση των Metallica, όλα όσα θα ζήσεις στο μεγαλύτερο live της χρονιάς
Πόπη Βασιλείου

Οι Metallica επιστρέφουν δυναμικά στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε ένα από τα πιο καυτά μουσικά σημεία της χρονιάς. Με χιλιάδες θεατές να έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήριο, η συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας M72 World Tour έχει δημιουργήσει μια τεράστια προσμονή, καθώς θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα live events που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα.

https://www.instagram.com/metallica/
https://www.instagram.com/metallica/

Η βραδιά της 9ης Μαΐου έχει ήδη οργανωθεί με ακρίβεια, προσφέροντας ένα πλήρες μουσικό «πρόγραμμα κορύφωσης». Οι πόρτες του σταδίου ανοίγουν από τις 16:00, δίνοντας χρόνο στο κοινό να πάρει θέση μέσα στο εμβληματικό 360° stage setup που χαρακτηρίζει την περιοδεία. Στις 18:00 ανεβαίνουν οι Knocked Loose, ενώ στις 19:00 τη σκυτάλη παίρνουν οι Gojira, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πολυαναμενόμενη εμφάνιση των Metallica.

Metallica Αθήνα 2026: Το Pop-Up Shop που γίνεται viral πριν τη μεγάλη βραδιά

Το συγκρότημα αναμένεται να ανέβει στη σκηνή περίπου στις 20:30, σε ένα show που προβλέπεται να συγκεντρώσει πάνω από 80.000 θεατές. Η παραγωγή της περιοδείας M72 World Tour έχει ήδη αποσπάσει διεθνή σχόλια για την εντυπωσιακή σκηνική της διάταξη, που τοποθετεί το κοινό περιμετρικά, δημιουργώντας μια immersive εμπειρία χωρίς «νεκρά σημεία» θέασης.

Οι Metallica ποζάρουν χαμογελαστοί στο ΟΑΚΑ μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό, έτοιμοι για τη μεγάλη συναυλία.

Η είσοδος στο στάδιο συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας, καθώς απαγορεύονται αντικείμενα όπως επαγγελματικές κάμερες, drones, αιχμηρά αντικείμενα και μεγάλες τσάντες άνω του μεγέθους Α4. Οι διοργανωτές έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ομαλή ροή του κοινού, ώστε η εμπειρία να παραμείνει ασφαλής και απολαυστική για όλους.

https://www.instagram.com/metallica
https://www.instagram.com/metallica

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση φτάνει στο τέλος της, η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα ακόμη live, αλλά ως ένα μουσικό γεγονός μεγάλης κλίμακας που αναμένεται να μείνει στη μνήμη του ελληνικού κοινού για χρόνια.

Είσαι σωστά προετοιμασμένος για ΟΑΚΑ; 10 fan facts που δεν ήξερες για τους Metallica

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Metallica ΑΘΗΝΑ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα ζώδια σε ταινία τρόμου – Ποιό θα σε «πούλαγε» για να σωθεί

Τα ζώδια σε ταινία τρόμου – Ποιό θα σε «πούλαγε» για να σωθεί

05.05.2026
Επόμενο
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η συνέντευξη του Ηρακλή που απειλεί να τα τινάξει όλα στον αέρα

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η συνέντευξη του Ηρακλή που απειλεί να τα τινάξει όλα στον αέρα

05.05.2026

Δες επίσης

Η Olivia Rodrigo «σαρώνει» τα charts: Νο1 single, νέο άλμπουμ και συνεργασία-έκπληξη με την Barcelona
Μουσικά Νέα

Η Olivia Rodrigo «σαρώνει» τα charts: Νο1 single, νέο άλμπουμ και συνεργασία-έκπληξη με την Barcelona

05.05.2026
Μαρίνα Σπανού: Επιστρέφει στο Θησείο και ξανασυναντά το κοινό εκεί όπου ξεκίνησε
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σπανού: Επιστρέφει στο Θησείο και ξανασυναντά το κοινό εκεί όπου ξεκίνησε

05.05.2026
Κατερίνα: Αγνώριστη στο νέο της video για το τραγούδι «Τα Παράπονα Μου»
Μουσικά Νέα

Κατερίνα: Αγνώριστη στο νέο της video για το τραγούδι «Τα Παράπονα Μου»

05.05.2026
Ο Akylas μία «ανάσα» πριν την κορυφή στα προγνωστικά
EUROVISION

Ο Akylas μία «ανάσα» πριν την κορυφή στα προγνωστικά

05.05.2026
Η πρώτη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026 μόλις ανέβασε τον πήχη
Μουσικά Νέα

Η πρώτη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026 μόλις ανέβασε τον πήχη

05.05.2026
Οι πρώτες λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό staging του Ακύλα στη φετινή Eurovision
EUROVISION

Οι πρώτες λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό staging του Ακύλα στη φετινή Eurovision

05.05.2026
Metallica Αθήνα 2026: Το Pop-Up Shop που γίνεται viral πριν τη μεγάλη βραδιά
Μουσικά Νέα

Metallica Αθήνα 2026: Το Pop-Up Shop που γίνεται viral πριν τη μεγάλη βραδιά

05.05.2026
Η Sabrina Carpenter και η Stevie Nicks έκλεισαν το Met Gala 2026 με ένα ντουέτο που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter και η Stevie Nicks έκλεισαν το Met Gala 2026 με ένα ντουέτο που έγινε viral

05.05.2026
TAMTA X SMUT – Το immersive live experience ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου
Μουσικά Νέα

TAMTA X SMUT – Το immersive live experience ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου

05.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι