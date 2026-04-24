Είσαι σωστά προετοιμασμένος για ΟΑΚΑ; 10 fan facts που δεν ήξερες για τους Metallica

Τα 10 πιο απίθανα fan facts για τους Metallica πριν τη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ - Ιστορίες που δεν θα βρεις στα mainstream αφιερώματα

Οι Metallica ετοιμάζονται να ταρακουνήσουν την Αθήνα στις 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ και οι fans μετρούν ήδη αντίστροφα για μία από τις πιο εκρηκτικές συναυλίες της χρονιάς.

Όπως είχαμε γράψει και εδώ η περιοδεία ξεκινάει από την Αθήνα, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα η θρυλική 360° σκηνή in-the-round. Μαζί τους, στη σκηνή της Αθήνας, θα εμφανιστούν οι Gojira και Knocked Loose, σε ένα line-up που υπόσχεται ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια και ένταση.

Με αφορμή την επιστροφή του θρυλικού συγκροτήματος στη χώρα, συγκεντρώσαμε δέκα fun αλλά και απρόσμενα facts που δείχνουν γιατί οι Metallica δεν είναι απλώς μια μπάντα, αλλά ένα φαινόμενο που εδώ και τέσσερις δεκαετίες διαμορφώνει το παγκόσμιο rock και metal τοπίο. Κάποια τα ξέρεις, κάποια θα σε εκπλήξουν, αλλά όλα εξηγούν γιατί η συναυλία αυτή θα γράψει ιστορία.

1. Η «Ρωσική Επανάσταση» των Metallica (1,6 εκατομμύρια κόσμος!)

Το 1991, στο φεστιβάλ Monsters of Rock στη Μόσχα, οι Metallica έπαιξαν μπροστά σε ένα κοινό που υπολογίζεται μεταξύ 1,5 και 1,6 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ήταν τόσο πολύς ο κόσμος και τόσο μεγάλη η ένταση, που ο σοβιετικός στρατός έστειλε ελικόπτερα να πετούν πάνω από το πλήθος για να ελέγχουν την κατάσταση. Είναι, μέχρι σήμερα, μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ανθρώπων για συναυλία στην ιστορία.

2. Το «Master of Puppets» βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου

Δεν είναι απλά metal, είναι πολιτιστική κληρονομιά. Το 2016, το Master of Puppets έγινε το πρώτο metal άλμπουμ που επιλέχθηκε από την Εθνική Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ για να διατηρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων, ως έργο «πολιτιστικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντικό».

3. Ο Lars Ulrich ήταν (σχεδόν) επαγγελματίας τενίστας

Πριν πιάσει τις μπαγκέτες, ο Lars ήταν το «χρυσό παιδί» του τένις στη Δανία. Ο πατέρας του, Torben Ulrich, ήταν επαγγελματίας παίκτης και ο Lars ήταν στους 10 καλύτερους της χώρας του. Όταν μετακόμισε στο L.A., κατάλαβε ότι δεν ήταν αρκετά καλός για το top επίπεδο και… ευτυχώς για εμάς, το γύρισε στα drums.

4. Το πρώτο τους fan club δούλευε… από το σπίτι της μαμάς του Lars

Πριν αποκτήσουν το επίσημο MetClub, η αλληλογραφία, τα newsletters και τα merch orders έφευγαν από το σπίτι της οικογένειας Ulrich. Η μητέρα του Lars βοηθούσε ενεργά.

5. Ο James Hetfield… κυνηγάει αρκούδες

Εκτός από το να «φτύνει» στίχους, ο James είναι παθιασμένος κυνηγός και λάτρης της φύσης. Μάλιστα, έκανε το narration στο ντοκιμαντέρ The Hunt του History Channel, που αφορά το κυνήγι της καφέ αρκούδας στην Αλάσκα. Η φωνή του είναι τόσο επιβλητική που ταίριαξε γάντι στην άγρια φύση.

6. Η μπάντα «δάνεισε» τον εξοπλισμό της στην πρώτη συναυλία

Στο πρώτο τους live, οι Metallica δεν είχαν δικό τους πλήρη εξοπλισμό. Αναγκάστηκαν να δανειστούν ενισχυτές και ηχεία από την άλλη μπάντα που έπαιζε εκείνο το βράδυ. Φαντάσου να είσαι η μπάντα που «δάνεισε» τα πράγματά της στους μελλοντικούς θεούς του metal!

7. Το μυστικό του «The Unforgiven»

Αν ακούσεις προσεκτικά το The Unforgiven, το κλασικό «χτίσιμο» της έντασης είναι ανάποδα. Συνήθως οι μπαλάντες έχουν ήρεμα κουπλέ και δυνατά ρεφρέν. Ο James ήθελε να πρωτοτυπήσει, οπότε έκανε τα κουπλέ βαριά και δυνατά, ενώ το ρεφρέν είναι μελωδικό και σχεδόν ψιθυριστό.

8. Ο Kirk Hammett ήταν μαθητής του Joe Satriani

Ο Kirk Hammett δεν έμαθε να παίζει στην τύχη. Πήρε μαθήματα από τον «θεό» της κιθάρας, Joe Satriani, το 1983. Μάλιστα, ο Satriani έχει δηλώσει ότι ο Kirk ήταν ένας από τους τελευταίους και πιο επιμελείς μαθητές του πριν ο ίδιος γίνει παγκοσμίως διάσημος.

9. Το «Fade to Black» γράφτηκε την ημέρα που τους έκλεψαν όλο τον εξοπλισμό

Η μπάντα ξύπνησε, είδε όλο το gear εξαφανισμένο και ο Hetfield, ο οποίος έχασε την αγαπημένη του κιθάρα, βυθίστηκε σε τέτοιο mood ώστε έγραψε τους πρώτους στίχους το ίδιο βράδυ.

10. Το «Lux Æterna» είναι ένας φόρος τιμής στα 80s

Το πρόσφατο hit τους δεν είναι τυχαίο. Είναι γραμμένο ως tribute στο New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM), το κίνημα που γέννησε μπάντες όπως οι Iron Maiden και οι Saxon, οι οποίες ήταν η βασική έμπνευση του Lars και του James όταν πρωτοξεκίνησαν στο γκαράζ τους.

Με τέτοια ιστορία, το show των Metallica στο ΟΑΚΑ αναμένεται να γίνει από αυτά που διηγείσαι χρόνια μετά. Οι fans ξέρουν ότι κάθε εμφάνιση της μπάντας κρύβει λεπτομέρειες, στιγμές και ιστορίες που δεν θα γραφτούν ποτέ επισήμως, αλλά θα ζήσουν μέσα στα αυτιά και τις αναμνήσεις όσων ήταν εκεί.

