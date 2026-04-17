Μουσική 17.04.2026

Εισιτήριο μεταπώλησης: Το πάρτι αισχροκέρδειας με τη συναυλία των Metallica

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο μετατρέποντας τη μουσική εμπειρία σε ένα ακριβό προνόμιο για λίγους
Mad.gr

Αν είσαι από εκείνους που περίμεναν πώς και πώς τη μεγάλη επιστροφή των Metallica στο ΟΑΚΑ, τότε σίγουρα το πρωινό της 14ης Απριλίου σε βρήκε με το κινητό στο χέρι και την αγωνία στο κόκκινο. Ωστόσο, η χαρά για το πολυπόθητο «μαγικό χαρτάκι» της #M72 World Tour φαίνεται πως μετατράπηκε γρήγορα σε οργή, καθώς το ψηφιακό σου πορτοφόλι άνοιξε ταυτόχρονα και την όρεξη των επιτήδειων. Μόλις οι κωδικοί των εισιτηρίων άρχισαν να εμφανίζονται στις οθόνες, η δευτερογενής αγορά πήρε «φωτιά», με τις τιμές να εκτοξεύονται σε επίπεδα που προκαλούν ίλιγγο και την αισχροκέρδεια να χτυπάει κόκκινο κάτω από τη μύτη των διοργανωτών. Δεν μιλάμε απλώς για ένα καπέλο λίγων ευρώ, αλλά για μια πραγματική λεηλασία της τσέπης του μέσου οπαδού, που βλέπει το όνειρο της αρένας ή του θρυλικού Snake Pit να κοστολογείται πλέον όσο ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Είναι να απορείς αν τελικά πληρώνεις για να δεις τον James Hetfield και την παρέα του ή αν εξαγοράζεις μετοχές στο ίδιο το Ολυμπιακό Στάδιο.

Αν νομίζεις πως η αναμονή στην ουρά ήταν το δύσκολο κομμάτι, μάλλον δεν έχεις δει τι συμβαίνει στις πλατφόρμες μεταπώλησης. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε λογική, με τις καταγγελίες να πέφτουν βροχή.

  • Η αρένα των 147 ευρώ πωλείται πλέον στην «προνομιακή» τιμή των 296 ευρώ, διπλασιάζοντας το κόστος μέσα σε λίγες ώρες από την έκδοση των κωδικών.
  • Το Snake Pit, το ιερό δισκοπότηρο κάθε οπαδού που θέλει να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το συγκρότημα, από τα 555 ευρώ της αρχικής τιμής έχει εκτιναχθεί στα 3.000 ευρώ.
  • Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες αγγίζουν το 1.000%, με τους μεταπωλητές να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι η συναυλία είναι ουσιαστικά sold out για το ευρύ κοινό.

Για να έχεις μια καθαρή εικόνα του μεγέθους της απάτης, δες ποιες ήταν οι πραγματικές τιμές διάθεσης πριν αρχίσουν να «μαγειρεύονται» στο διαδίκτυο:

  1. PL2: 178,25 ευρώ
  2. PL3 (αρένα): 143,75 ευρώ
  3. PL4: 214,00 ευρώ
  4. PL5: 120,75 ευρώ
  5. PL6: 109,25 ευρώ
  6. PL7: 97,75 ευρώ
  7. PL8: 86,25 ευρώ
  8. Snake Pit: 555 ευρώ

Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπεις μια γιορτή της μουσικής να μετατρέπεται σε πεδίο οικονομικής μάχης. Η 9η Μαΐου 2026 υποτίθεται πως θα είναι η μέρα που το ΟΑΚΑ θα σείεται από τους ήχους του «Master of Puppets»,  μόνο που στην προκειμένη περίπτωση, οι «μαριονέτες» φαίνεται να είναι οι ανυποψίαστοι fans που καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα μιας ανεξέλεγκτης αγοράς. Το ζήτημα του ελέγχου της δευτερογενούς αγοράς εισιτηρίων τίθεται πλέον επιτακτικά, καθώς το φαινόμενο της αισχροκέρδειας τείνει να γίνει ο μόνιμος «συνοδός» κάθε μεγάλου event στην Ελλάδα. Αν σκέφτεσαι να ενδώσεις στις εξωφρενικές απαιτήσεις των μεταπωλητών, θυμήσου πως με αυτόν τον τρόπο απλώς συντηρείς έναν κύκλο που την επόμενη φορά θα κάνει το εισιτήριο ακόμα πιο απλησίαστο.

