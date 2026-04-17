Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Όλες οι τιμές των εισιτηρίων και οι ζώνες προπώλησης

Η Άννα Βίσση επιστρέφει στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 - Δες αναλυτικά το κόστος για αρένα, κερκίδες και τα προνόμια των VIP θέσεων
Μετά τον περσινό πάταγο στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση φαίνεται πως δεν έχει σκοπό να αφήσει ούτε ένα κάθισμα άδειο, μετακομίζοντας φέτος στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα live που ήδη προκαλεί ψηφιακό έμφραγμα. Αν ήσουν κι εσύ ένας από τους 70.000 πιστούς που στήθηκαν στην ουρά το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου, τότε ξέρεις καλά τι σημαίνει να βλέπεις τον αριθμό προτεραιότητας να πέφτει με ρυθμούς χελώνας ενώ η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 και η μάχη για ένα εισιτήριο έχει ήδη ξεκινήσει, με τις τιμές να ξεκινούν από το κόστος ενός καφέ και να εκτοξεύονται σε επίπεδα που θυμίζουν μηνιαίο ενοίκιο. Είτε ψάχνεις μια γωνιά στην αρένα για να τραγουδήσεις μέχρι τελικής πτώσης, είτε ονειρεύεσαι το Diamond Ultimate Experience με finger food και open bar, η πραγματικότητα είναι μία: το ΟΑΚΑ θα είναι πολύ μικρό για να χωρέσει την τρέλα που επικρατεί αυτή τη στιγμή για μια θέση στο μεγαλύτερο πάρτι του Σεπτεμβρίου.

Αν κατάφερες να περάσεις το «τείχος» της αναμονής, βρέθηκες μπροστά σε έναν κατάλογο τιμών που καλύπτει όλα τα γούστα, από τους πιο οικονομικούς μέχρι εκείνους που θέλουν να ζήσουν τη βραδιά σαν πραγματικοί VIP.

  • Στην αρένα των όρθιων, το Silver Standing ξεκινά από τα 31,8 ευρώ, το Golden ανεβαίνει στα 53 ευρώ και το Platinum Standing φτάνει τα 63,6 ευρώ.
  • Για εσένα που προτιμάς την άνεση του καθίσματος, οι τιμές ξεκινούν από τα 21,2 ευρώ στη ζώνη PL9 και σκαρφαλώνουν στα 106 ευρώ στη ζώνη PL4.
  • Οι πιο προνομιακές θέσεις στις ζώνες PL3 και PL2 κοστολογούνται στα 265 και 318 ευρώ αντίστοιχα, προσφέροντας σαφώς καλύτερη οπτική επαφή με τη σκηνή.

Τι πληρώνεις με τα 477 ευρώ του Diamond Ultimate Experience;

Για κάποιους η τιμή φαίνεται εξωφρενική, για άλλους όμως είναι το τίμημα για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Το ακριβότερο πακέτο της συναυλίας δεν προσφέρει απλώς μια θέση στην VIP κερκίδα:

  • Πρόσβαση στο VIP Lounge για χαλάρωση πριν και κατά τη διάρκεια του show.
  • Welcome drink και επιλεγμένο finger food για να μην πεινάσεις όσο περιμένεις τη μεγάλη έξοδο της Άννας.
  • Open bar από τις 19:00 έως τα μεσάνυχτα, αν και υπάρχει ο περιορισμός της μέγιστης κατανάλωσης δύο ποτών ανά άτομο.

Είναι εντυπωσιακό το πώς μια καλλιτέχνιδα καταφέρνει να κινητοποιεί 70.000 άτομα σε λίγα μόλις λεπτά, ειδικά σε μια εποχή που το κόστος ζωής πιέζει τους πάντες. Το sold out στο Καλλιμάρμαρο φαίνεται πως ήταν μόνο η αρχή, αφού το ΟΑΚΑ έρχεται να επιβεβαιώσει πως η σχέση της Άννας με το κοινό της είναι «εθιστική». Αν δεν έχεις κλείσει ακόμα τη θέση σου, οπλίσου με υπομονή γιατί οι ζώνες των χαμηλών τιμών εξαφανίζονται με ταχύτητα φωτός, αφήνοντας πίσω μόνο τα ακριβά πακέτα για όσους διαθέτουν το απαραίτητο budget. Όπως και να έχει, η 26η Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να είναι η πιο λαμπερή νύχτα του φθινοπώρου, με την Άννα Βίσση να αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πως παίζει χωρίς αντίπαλο.

