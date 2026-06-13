MAD VMA 2026 και ο Moose μιλά στο Mad.gr: «Η ταχύτητα του internet σε κάνει αναλώσιμο, εγώ προτιμώ τη διαχρονικότητα»

Ο Moose μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, το viral «Hey Shawty» και εξηγεί γιατί προτιμά τη διαχρονικότητα

Με μια ματιά Ο Moose είναι υποψήφιος στα MAD VMA 2026 για «Καλύτερο Urban Κομμάτι» και «Τραγούδι Viral».

Δίνει έμφαση στην αυθεντικότητα και τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα στον ήχο και την αισθητική.

Το viral κομμάτι «Hey Shawty» δημιουργήθηκε με βάση vibes, προσωπικά βιώματα και χημεία στο στούντιο.

Πιστεύει ότι η ταχύτητα του internet κάνει τους καλλιτέχνες αναλώσιμους, προτιμώντας τη διαχρονικότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Moose μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr για τις μεγάλες υποψηφιότητές του στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, την urban σκηνή που αλλάζει και το viral ταξίδι του track που ακούγεται πλέον σε κάθε γωνιά της πόλης. Μεταφέροντας τον δικό του, αυθεντικό αέρα στην εγχώρια μουσική σκηνή, ο Moose διεκδικεί φέτος μερικά από τα πιο σημαντικά βραβεία των MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ.

Ανάμεσα στις κατηγορίες που φιγουράρει το όνομά του, ξεχωρίζουν αυτές για το «Καλύτερο Urban Κομμάτι» και το «Τραγούδι Viral», εξαργυρώνοντας μια χρονιά γεμάτη σκληρή δουλειά, αμέτρητα streams και beats που κατέκλυσαν τους δρόμους και τα social media.

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Με αφορμή το απόλυτο μουσικό event της χρονιάς, εκεί όπου οι κορυφαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για ανατρεπτικά collaborations και performances που γίνονται talk of the town, ο Moose έκατσε στο single chair του Mad.gr. Σε μια ειλικρινή συζήτηση, ξεδίπλωσε τη δική του καλλιτεχνική φιλοσοφία, μίλησε για τη συνεργασία του με τον Saske, και εξήγησε γιατί η αυθεντικότητα κερδίζει πάντα τα εφήμερα views.

Η εξέλιξη της Urban σκηνής και το «Hey Shawty»

Ξεκινώντας από την κατηγορία «Καλύτερο Urban», ο Moose ξεκαθαρίζει πως για να πας τον ήχο ένα βήμα παραπέρα, πρέπει να κουβαλάς τη δική σου, ξεχωριστή σφραγίδα. «Σε κάθε μου νέο track προσπαθώ πάντα να κάνω κάτι που δεν κάνει κάποιος άλλος. Έχω άλλα ακούσματα και άλλες επιρροές, οπότε πάντα συνεισφέρω κάτι που δεν υπάρχει στην urban σκηνή».

Αυτή η ανάγκη για διαφοροποίηση δεν αποτυπώνεται μόνο στον ήχο, αλλά και στη συνολική εικόνα του. Για τον Moose, η αισθητική δεν είναι απλώς ένα συμπλήρωμα, αλλά η ίδια η ταυτότητα του δημιουργού: «Είναι πολύ σημαντικά τα visuals και η αισθητική για να βγάλεις και να κατανοήσει ο κόσμος το έργο που θέλω να παραδώσω. Επίσης, χωρίς αυτό ένας καλλιτέχνης δεν έχει ταυτότητα».

Όσο για το instant classic «Hey Shawty», ο ίδιος αποκαλύπτει πως η χημεία στο στούντιο και τα αληθινά βιώματα ήταν τα συστατικά που έκαναν τη διαφορά. «Το Hey Shawty είναι ένα track based on vibes και, εννοείται, βασισμένο σε προσωπικά βιώματα από την οπτική μου, αλλά και από του Saske (S/O Display)», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η μεγαλύτερη επιβεβαίωση, πάντως, δεν έρχεται από τα charts, αλλά από την καθημερινότητα: «Όταν ακούω το track μου να παίζει δυνατά από αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης, εννοείται πως αυτό μου φέρνει μεγάλη χαρά. Βλέπω πως εκτιμάται και ακούγεται το έργο μου από τον κόσμο. Νομίζω σκοπός όλων των καλλιτεχνών είναι αυτός».

Από το TikTok στο viral φαινόμενο

Στην κατηγορία «Τραγούδι Viral», το track έχει ήδη διαγράψει τη δική του, σαρωτική πορεία. Αν και για πολλούς η επιτυχία ήρθε ξαφνικά, ο Moose και η ομάδα του ήξεραν από την πρώτη στιγμή ότι είχαν κάτι μεγάλο στα χέρια τους. «Το περίμενα κάποια στιγμή, γιατί ξέρω πόσο κόπο βάζω στη δουλειά μου τώρα. Από την πρώτη μέρα που γράψαμε το κομμάτι, ξέραμε πως έχουμε κάτι ξεχωριστό στα χέρια μας», εξομολογείται στο Mad.gr.

Μάλιστα, η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο άμεση, που το single έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα στις πλατφόρμες. «Το κατάλαβα πριν βγει το τραγούδι. Ο κόσμος τραγουδούσε το «Hey Shawty» μόνο από το σημείο που είχαμε ανεβάσει στο TikTok!».

Το τσουνάμι αναπαραγωγών έφερε, όπως ήταν φυσικό, και αμέτρητα trends, με τον ίδιο να ξεχωρίζει μια επική τηλεοπτική στιγμή: «Το πιο αστείο trend ήταν με τον Γιώργο Λιανό στο Survival, που χρησιμοποίησε την ατάκα με τις Αθηναίες και τις Θεσσαλονικιές!».

Ωστόσο, παρά τον ψηφιακό χαμό, ο Moose κρατάει τα πόδια του στη γη και στέκεται κριτικά απέναντι στη βιομηχανία των clicks. «Η ταχύτητα του internet κάνει τους καλλιτέχνες αναλώσιμους. Εγώ προσωπικά προτιμώ τη διαχρονικότητα».

Όταν, δε, η κουβέντα πηγαίνει στους νέους καλλιτέχνες που αναζητούν απεγνωσμένα τη συνταγή για το επόμενο μεγάλο μπαμ στο διαδίκτυο, η συμβουλή του είναι κοφτή και γεμάτη ουσία: «Θα τον συμβούλευα να μην ψάχνει το hit. Να βρει τον εαυτό του μουσικά και στην πορεία θα έρθουν όλα».

Με τις υποψηφιότητές του στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ να σφραγίζουν μια εξαιρετική χρονιά, ο Moose αποδεικνύει ότι η urban σκηνή έχει ανάγκη από καλλιτέχνες που δεν κοιτούν τα trends, αλλά δημιουργούν τη δική τους εποχή.