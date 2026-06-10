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Μουσική 10.06.2026

Με ΛΕΞ και Bloody Hawk το φετινό Flame Music Festival

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Το Flame Music Festival που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιουνίου, στο Telekom Center Athens, φέρνει τον ΛΕΞ και τον Bloody Hawk
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Flame Music Festival θα διεξαχθεί 20-21 Ιουνίου στο Telekom Center Athens.
  • Στο φεστιβάλ θα εμφανιστούν οι ΛΕΞ και Bloody Hawk, μαζί με πολλούς άλλους καλλιτέχνες.
  • Το φεστιβάλ φιλοξενεί κορυφαία ονόματα της ελληνικής urban σκηνής, ενώνει διαφορετικά κοινά και γενιές.
  • Η παραγωγή περιλαμβάνει 360 stage, LED οθόνες και σκηνικό διεθνών προτύπων.

Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Flame Music Festival φέρνει τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής urban σκηνής σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή, στις 20 και 21 Ιουνίου, στο Telekom Center Athens.

flame festival
Κάνοντας μία τεράστια έκπληξη, το Flame μόλις ανακοίνωσε ότι στη σκηνή θα βρεθούν επίσης ο ΛΕΞ και ο Bloody Hawk, δύο καλλιτέχνες με ξεχωριστή ταυτότητα, μεγάλη επιρροή και κοινό που τους ακολουθεί φανατικά.

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Το line – up περιλαμβάνει ονόματα όπως Rack, Dani Gambino, Snik, Light, Trannos, Sadam, Hatemost, VlospaFly Lo, Strat, Ricta, Ivan Greko, Above The Hood, Moose, Mikros Kleftis, Hgemonas, TsakiArab, Sidarta, Kidd, Hermes, XRS, Daima, Bres, Trouf, Mente Fuerte, Bossikan, Thug Slime, Diff, Donn, Dirty HarryYolte, LikeBoss, Ghetto Queen και Benzy.

Το Flame, το μεγαλύτερο urban μουσικό γεγονός που έχει γίνει στη χώρα μας, θα φιλοξενήσει τα πιο επιδραστικά και δημοφιλή ονόματα της ελληνικής rap/ trap μουσικής σκηνής, ενώνοντας διαφορετικά sounds, κοινά και γενιές σε ένα φεστιβάλ που δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή την κλίμακα.

Την παρουσίαση θα κάνουν οι Gio Kay και Marigona. Παράλληλα, στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν γνωστοί influencers, TikTokers και YouTubers, ανάμεσά τους οι Alexandros Kopsialis, Its Only Skillz, Dr Xtapodias, V Nakis, Vaggelis Batarlis, Gkougkou, Marikelly, Cholidou και Anesiadou, δημιουργώντας ένα event που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και γίνεται σημείο συνάντησης για όλη τη νεανική κουλτούρα.

Η παραγωγή του Flame Music Festival έχει σχεδιαστεί σε διεθνή πρότυπα. Το κοινό θα απολαύσει ένα επιβλητικό 360 stage, με LED οθόνες, visuals, ειδικό pyramid-inspired σκηνικό με πλάτος 14 μέτρα και ύψος 4 μέτρα, προσφέροντας μια εμπειρία που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού.

Το Flame Music Festival έχει ήδη κερδίσει τη στήριξη ισχυρών προσώπων και κοινοτήτων, ανάμεσά τους τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, καθώς και δύο από τις μεγαλύτερες rap/ trap σελίδες της χώρας.

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/festival/flame-festival
και στα καταστήματα Public.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.instagram.com/flamemusicfestival

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Bloody Hawk ΛΕΞ
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