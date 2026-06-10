Eurovision 2026: Πτώση στην τηλεθέαση ανακοίνωσε η EBU

Σημαντική πτώση παρουσίασε η τηλεθέαση της Eurovision 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της EBU, μετά την αποχώρηση 5 χωρών από τον διαγωνισμό

Με μια ματιά Η Eurovision 2026 παρακολούθησαν 131 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, μειωμένοι κατά 35 εκατομμύρια από πέρυσι.

Η μείωση τηλεθέασης συνδέεται με αντιδράσεις και αποχωρήσεις χωρών λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων η Ολλανδία και η Ισλανδία, δεν συμμετείχαν, ενώ τρεις δεν μετέδωσαν τον διαγωνισμό.

Η EBU επιθυμεί την επιστροφή των χωρών το 2027, παρά τη μείωση τηλεθέασης σε μεγάλες αγορές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Eurovision 2026 συγκέντρωσε συνολικά 131 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, καταγράφοντας σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), η φετινή διοργάνωση έχασε περίπου 35 εκατομμύρια θεατές σε σύγκριση με το 2025, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τις αντιδράσεις και τις αποχωρήσεις ορισμένων χωρών εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Η φετινή, 70ή κατά σειρά Eurovision, πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα κλίμα έντονων συζητήσεων και διαφωνιών. Πέντε χώρες επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στη διοργάνωση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αντιδράσεις επεκτάθηκαν και στη μετάδοση του διαγωνισμού από τα εθνικά δίκτυα.

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Παρά τη μείωση των ποσοστών τηλεθέασης, οι διοργανωτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για το μέλλον του θεσμού. Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, αναφερόμενος στα φετινά στοιχεία, δήλωσε: «Παρότι ορισμένα από τα στοιχεία μας είναι φυσικά χαμηλότερα, ελλείψει εκείνων από τα πέντε μέλη μας που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν φέτος, παραμένουμε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανοίξουμε την πόρτα για την επιστροφή τους το 2027».

Από τη φετινή διοργάνωση απείχαν η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία. Μάλιστα, οι τρεις τελευταίες χώρες δεν προχώρησαν ούτε στη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του διαγωνισμού, επιλέγοντας να κρατήσουν αποστάσεις από τη διοργάνωση.

Παρά τις απουσίες, ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με ιστορικό αποτέλεσμα, καθώς η Βουλγαρία κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή της Eurovision. Η Dara εντυπωσίασε κοινό και επιτροπές με το χορευτικό τραγούδι «Bangaranga», χαρίζοντας στη χώρα της την πρώτη νίκη στην ιστορία του θεσμού. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ισραήλ, το οποίο αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της φετινής διοργάνωσης.

Τα στοιχεία της EBU δείχνουν ότι η μείωση του ενδιαφέροντος ήταν αισθητή σε αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Στην Πολωνία καταγράφηκαν 3,8 εκατομμύρια λιγότεροι τηλεθεατές σε σχέση με το 2025, ενώ στη Βρετανία η απώλεια έφτασε τα 3,7 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, στη Γαλλία η τηλεθέαση υποχώρησε κατά 3,3 εκατομμύρια θεατές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης, η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό από το 1956, καλείται πλέον να διαχειριστεί τις προκλήσεις που προέκυψαν από τη φετινή διοργάνωση και να αναζητήσει τρόπους επαναπροσέγγισης των χωρών που αποχώρησαν. Παρά την αισθητή πτώση στην τηλεθέαση, η Eurovision εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά μουσικά γεγονότα παγκοσμίως, με εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν κάθε χρόνο τον διαγωνισμό.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη Eurovision 2027 και στο κατά πόσο οι χώρες που επέλεξαν να απέχουν φέτος θα επιστρέψουν στη διοργάνωση, κάτι που οι υπεύθυνοι της EBU δηλώνουν πως αποτελεί βασική τους προτεραιότητα.

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