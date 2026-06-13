«Toy Story 5»: Ο Woody και ο Buzz επιστρέφουν απέναντι στον πιο σύγχρονο αντίπαλό του

Το Toy Story επιστρέφει στις 18 Ιουνίου με μια ιστορία που μιλά για τον χρόνο, την ενηλικίωση και τη σχέση των παιδιών με τις οθόνες

Με μια ματιά Το "Toy Story 5" κυκλοφορεί στις 18 Ιουνίου, φέρνοντας πίσω τους αγαπημένους Woody και Buzz.

Η νέα ταινία εστιάζει στην πρόκληση του ψηφιακού κόσμου και της εξάρτησης από τις οθόνες.

Η Bonnie, πλέον 8 ετών, περνά περισσότερο χρόνο σε οθόνες, επηρεάζοντας τα παιχνίδια της.

Η ταινία εξερευνά θέματα παιδικής ηλικίας, αλλαγής και μεγάλωσης, με νέους και παλιούς χαρακτήρες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη ταινία που άλλαξε για πάντα τον κόσμο του animation, το «Toy Story» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το πέμπτο κεφάλαιο της ιστορίας του. Το «Toy Story 5», που κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιουνίου, βρίσκει τον Woody, τον Buzz Lightyear, την Jessie και την υπόλοιπη παρέα μπροστά σε μια εντελώς νέα πρόκληση: τον ψηφιακό κόσμο.

Στη νέα ταινία, η πλέον 8χρονη Bonnie περνά όλο και περισσότερο χρόνο μπροστά σε μια οθόνη, με αποτέλεσμα τα παιχνίδια της να νιώθουν πως χάνουν τη θέση που είχαν κάποτε στην καθημερινότητά της. Αυτή τη φορά, ο μεγάλος αντίπαλος δεν είναι κάποιος κακός χαρακτήρας ή ένας συλλέκτης παιχνιδιών, αλλά η εξάρτηση από τις ηλεκτρονικές συσκευές και το πόσο εύκολα μπορούν να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό παιχνίδι.

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Ο Tim Allen, η φωνή του Buzz Lightyear, εξήγησε το βασικό μήνυμα της ταινίας λέγοντας: «Ενώ δεν γίνεται να αναγκάσουμε τον κόσμο να παίζει, τουλάχιστον μπορούμε να του δείξουμε πως το engagement με τους φίλους και την ίδια τη ζωή είναι πιο ικανοποιητικό από το συνεχές κόλλημα σε μια συσκευή».

Νέοι χαρακτήρες και νέες προκλήσεις

Στο πλευρό των γνωστών ηρώων θα δούμε και νέους χαρακτήρες, ανάμεσά τους τη Lilypad, στην οποία δανείζει τη φωνή της η Greta Lee. Η νέα ηρωίδα συνδέεται άμεσα με τον ψηφιακό κόσμο που αρχίζει να κυριαρχεί στη ζωή της Bonnie, δημιουργώντας νέες ισορροπίες αλλά και συγκρούσεις μέσα στην ομάδα των παιχνιδιών. Παράλληλα επιστρέφουν οι Tom Hanks ως Woody, Tim Allen ως Buzz Lightyear και Joan Cusack ως Jessie.

Ο σκηνοθέτης Andrew Stanton, δημιουργός των Finding Nemo και Wall-E, εργάζεται πάνω στην ταινία τα τελευταία τέσσερα χρόνια και θεωρεί ότι η ουσία του «Toy Story» παραμένει η ίδια από το 1995 μέχρι σήμερα: «Το «Toy Story», εκτός απ’ όλα τ’ άλλα, είναι μια ταινία για τον χρόνο».

Και πράγματι, το νέο φιλμ συνεχίζει να μιλά για την παιδική ηλικία, την αλλαγή και το μεγάλωμα, μόνο που αυτή τη φορά το κάνει μέσα από ένα θέμα που αφορά σχεδόν κάθε οικογένεια: τη σχέση των παιδιών με τις οθόνες.

Με χιούμορ, συγκίνηση και το γνώριμο συναίσθημα που έκανε το franchise αγαπημένο σε γενιές θεατών, το «Toy Story 5» φιλοδοξεί να αποδείξει ότι ο Woody και ο Buzz έχουν ακόμη πολλές ιστορίες να αφηγηθούν.