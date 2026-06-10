Scooby Doo: Το αληθινό κουτάβι της νέας σειράς του Netflix

Το Netflix παρουσίασε το πραγματικό κουτάβι που θα υποδυθεί τον Scooby-Doo στη νέα σειρά Scooby - Doo: Origins που έρχεται το 2027

Με μια ματιά Η νέα σειρά του Netflix, Scooby-Doo: Origins, θα παρουσιάσει τον Scooby ως πραγματικό κουτάβι Great Dane.

Η σειρά θα είναι live-action και θα ακολουθεί μια πιο σκοτεινή, σύγχρονη προσέγγιση του κλασικού concept.

Νέοι ηθοποιοί θα υποδυθούν τους Fred, Daphne, Velma και Shaggy, με τον Shaggy να κρατά τον νεαρό Scooby.

Η πρεμιέρα της σειράς Scooby-Doo: Origins αναμένεται στο Netflix το 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα νέο υλικό από τη σειρά Scooby-Doo: Origins, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το σκυλάκι που θα υποδυθεί τον διάσημο Scooby-Doo. Σε φωτογραφία και σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησαν online, το κοινό γνώρισε τον… πιο χαριτωμένο «ντετέκτιβ» της τηλεόρασης, αυτή τη φορά όχι ως CGI αλλά ως πραγματικό κουτάβι.

Η μεγάλη διαφορά της νέας παραγωγής είναι ότι ο Scooby δεν θα είναι ψηφιακός χαρακτήρας, όπως σε προηγούμενες εκδοχές, αλλά ένα αληθινό κουτάβι Great Dane. Στη live-action σειρά θα πρωταγωνιστούν επίσης οι Mckenna Grace ως Daphne Blake, Tanner Hagen ως Shaggy Rogers, Ariana Greenblatt ως Velma Dinkley, Maxwell Jenkins ως Fred Jones και Paul Walter Hauser, συνθέτοντας τη νέα γενιά της εμβληματικής παρέας.

Η Mckenna Grace γίνεται η νέα Daphne στη σειρά Scooby Doo

Σε ένα από τα βίντεο που ανέβηκαν στα social media, ο Shaggy φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά του τον μικρό Scooby, με το κουτάβι να του δίνει παιχνιδιάρικα «φιλιά» στο πρόσωπο, σκηνή που ξετρέλανε τους fans. «Είναι απλά ένα μωράκι» σχολίασαν πολλοί χρήστες, με το στιγμιότυπο να γίνεται γρήγορα viral.

Η επίσημη περιγραφή της σειράς παρουσιάζει μια πιο σκοτεινή και σύγχρονη προσέγγιση του κλασικού concept. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου καλοκαιριού τους στο camp, οι Shaggy και Daphne μπλέκουν σε ένα μυστήριο που αφορά ένα χαμένο κουτάβι Great Dane, το οποίο ίσως έχει υπάρξει μάρτυρας ενός υπερφυσικού εγκλήματος. Μαζί με τη Velma και τον Fred, οι τέσσερις ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια υπόθεση που τους οδηγεί σε έναν ανατριχιαστικό κόσμο γεμάτο μυστικά και απειλές.

Το ενδιαφέρον των fans ήταν άμεσο, με πολλούς να αποθεώνουν τον νέο Scooby και να σχολιάζουν τους «κουταβίσιους ήχους» του στο βίντεο. Παράλληλα, ο ηθοποιός Tanner Hagen μοιράστηκε το πρώτο promo γράφοντας: «Ο Scooby είναι αληθινός! Γνωρίστε τον πιο καλό αγόρι στο SCOOBY-DOO: ORIGINS, που θα κυκλοφορήσει στο Netflix το 2027».

Το Scooby-Doo αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές σειρές κινουμένων σχεδίων της Hanna-Barbera, με πρώτη προβολή το 1969 στο CBS. Από τότε έχει γνωρίσει αμέτρητες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές μεταφορές, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Scooby αποκτά πραγματική, live-action μορφή.

Η νέα σειρά Scooby-Doo: Origins αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix το 2027, με τους fans ήδη να ανυπομονούν για τη νέα εκδοχή της θρυλικής παρέας.

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