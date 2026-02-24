Η Mckenna Grace γίνεται η νέα Daphne στη σειρά Scooby Doo

Σε μια κίνηση που δείχνει την πρόθεση του Netflix να επενδύσει δυναμικά σε εμβληματικά franchise της ποπ κουλτούρας, η Mckenna Grace επιλέχθηκε για τον ρόλο της νεαρής Daphne Blake στη νέα live action σειρά «Scooby Doo». Η παραγωγή, η οποία αναμένεται να επανασυστήσει τον θρυλικό κόσμο της Mystery Inc σε μια σύγχρονη εκδοχή, επιχειρεί να φωτίσει την πρώτη γνωριμία των βασικών χαρακτήρων και να επαναπροσδιορίσει το ύφος της ιστορίας για μια νέα γενιά θεατών.

Η σειρά εξασφάλισε παραγγελία για 8 επεισόδια τον Μάρτιο του 2025 και παρουσιάζεται ως μια μοντέρνα αναδημιουργία του κλασικού animation. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η πλοκή τοποθετείται στο τελευταίο καλοκαίρι μιας παρέας σε κατασκήνωση, όπου οι φίλοι Shaggy και Daphne εμπλέκονται σε ένα σκοτεινό μυστήριο γύρω από ένα χαμένο κουτάβι Great Dane που πιθανόν υπήρξε μάρτυρας μιας υπερφυσικής δολοφονίας. Μαζί με τη λογική Velma και τον γοητευτικό νεοφερμένο Freddy, οι ήρωες προσπαθούν να εξιχνιάσουν μια υπόθεση που απειλεί να αποκαλύψει τα μυστικά όλων.

Διάβασε επίσης: Σαρωτική επικράτηση του KPop Demon Hunters στα Annie Awards με 10 βραβεία

Η επιλογή της Mckenna Grace δεν θεωρείται τυχαία, καθώς η ηθοποιός έχει ήδη συνδεθεί με τον χαρακτήρα, έχοντας δανείσει τη φωνή της στη νεαρή Daphne στην animated ταινία «Scoob!» το 2020. Παράλληλα, η καριέρα της έχει εξελιχθεί με σταθερά βήματα, με εμφανίσεις σε παραγωγές όπως «Chilling Adventures of Sabrina», «Captain Marvel» και «I Tonya», ενώ το 2021 απέσπασε υποψηφιότητα Emmy για την ερμηνεία της στη σειρά «The Handmaid’s Tale».

Στον τηλεοπτικό χώρο, η Mckenna Grace έχει συμμετάσχει σε σειρές όπως «The Young and the Restless», «The Haunting of Hill House», «Young Sheldon» και «Designated Survivor», ενώ στον κινηματογράφο έχει πρωταγωνιστήσει σε έργα όπως «Gifted», «Ghostbusters Afterlife», «Ghostbusters Frozen Empire» και «Five Night’s a Freddy’s 2». Η πορεία της την έχει καθιερώσει ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες νεαρές ηθοποιούς της γενιάς της, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες γύρω από τη νέα σειρά.

Η νέα σειρά δεν αποτελεί την πρώτη live action μεταφορά του διάσημου franchise. Η ταινία «Scooby Doo» του 2002 με τους Freddie Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard και Linda Cardellini γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία με εισπράξεις άνω των 250 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, ενώ το sequel «Scooby Doo Monsters Unleashed» το 2004 ξεπέρασε τα 180 εκατ. δολάρια. Έκτοτε ακολούθησαν τηλεοπτικές παραγωγές και πολυάριθμες animated σειρές, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Με την επιλογή της Mckenna Grace, το Netflix επιχειρεί να δώσει νέα πνοή σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τίτλους της παιδικής και οικογενειακής ψυχαγωγίας. Η prequel προσέγγιση υπόσχεται έναν πιο μυστηριώδη και σκοτεινό τόνο, διατηρώντας όμως τον πυρήνα της φιλίας και της περιπέτειας που χαρακτήρισε το «Scooby Doo» επί δεκαετίες, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη θρυλική ομάδα της Mystery Inc.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Κακές Επιρροές: Η νέα μίνι σειρά του Netflix που αποκαλύπτει τους κινδύνους των παιδιών – influencers

Δες κι αυτό…