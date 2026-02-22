Celine Dion: Μοιράζεται την playlist της και αποκαλύπτει ποιο τραγούδι της Rihanna θα ήθελε να ήταν δικό της

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η διεθνούς φήμης Καναδή τραγουδίστρια Céline Dion μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια προσωπική λίστα με τα αγαπημένα της τραγούδια μέσα από ένα διασκεδαστικό βίντεο στο Instagram. «Είμαι η Céline και αυτά είναι τα τραγούδια που έχω στην playlist μου», είπε η 57χρονη με χαμόγελο, προσθέτοντας ότι η λίστα περιλαμβάνει μόνο μερικά από τα τραγούδια που αγαπά, καθώς οι επιλογές είναι αμέτρητες.

Η τραγουδίστρια άνοιξε τη λίστα με το τραγούδι «Love on the Brain» της Rihanna, σχολιάζοντας αστειευόμενη ότι θα ήθελε να ήταν δικό της: «Απλώς το λέω. Η Rihanna έκανε εξαιρετική δουλειά, την αγαπώ πολύ, αλλά θα ήθελα να ήταν δικό μου». Με αυτόν τον τρόπο, η Καναδή σταρ έδειξε με χιούμορ την αμεσότητα και τη φυσικότητα που χαρακτηρίζουν τις τελευταίες της αναρτήσεις στα social media.

Η Céline Dion συνεχίζει τη λίστα με τα «You Say» της Lauren Daigle και «Before I Go» του Guy Sebastian, σχολιάζοντας με πλάκα τις ικανότητες του Sebastian να γράφει τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. Παράλληλα, αποκάλυψε την πιο ροκ πλευρά της, αναφερόμενη στο «Until It Sleeps» των Metallica. «Ο Eddy, ένας από τους δίδυμους γιους μου, λατρεύει τους Metallica. Θέλω να ερμηνεύσω ένα τραγούδι των Metallica τώρα», είπε, πριν κάνει μια ξεκαρδιστική μίμηση του συγκροτήματος.

Στη συνέχεια, συμπεριέλαβε τα τραγούδια «You’re Beautiful» του James Blunt και «Stop This Flame» της Celeste, εκφράζοντας την επιθυμία της να συνεργαστεί μαζί τους στο μέλλον. Η ποικιλία της λίστας δείχνει την αγάπη της για διαφορετικά είδη μουσικής, από pop και rock έως contemporary και soul.

@celinedion I’m often asked what I’m listening to, so here are a few songs from my playlist lately. Different moods, different moments…but all ones I love. Tell me, what’s on YOUR playlist? Visit the in bio to listen + save the playlist! ♬ original sound – Celine Dion

Το βίντεο με τα αγαπημένα τραγούδια έρχεται μόλις έναν μήνα μετά την πρώτη της εμφάνιση ως influencer, με την Dion να δημοσιεύει το βίντεο «What’s in My Bag», όπου έδειξε όλα τα αντικείμενα της αγαπημένης της τσάντας Dior Toujours Tote. Μέσα από αυτές τις αναρτήσεις, η Céline Dion παραμένει συνδεδεμένη με τους θαυμαστές της και δείχνει ότι, πέρα από την πολυετή καριέρα και τις διακρίσεις της, εξακολουθεί να αγαπά τη μουσική, τη μόδα και τη διασκέδαση.

