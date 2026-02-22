Beauty 22.02.2026

Soft Apricot Blonde: H απόχρωση που θα σε βάλει από τώρα σε ανοιξιάτικο mood

apricot_blonde
Η απαλή, ζεστή απόχρωση που φωτίζει το πρόσωπο και φέρνει διακριτικά την αίσθηση της άνοιξης στα μαλλιά σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Θέλεις να ανανεώσεις την εμφάνισή σου χωρίς να προχωρήσεις σε μια ακραία αλλαγή; Το Soft Apricot Blonde είναι η απόχρωση που χαρίζει φως, ζεστασιά και μια ανεπιτήδευτη κομψότητα στα μαλλιά, χωρίς να αλλοιώνει δραματικά το φυσικό σου ύφος. Πρόκειται για ένα ξανθό με διακριτικές βερικοκί και ροδακινί ανταύγειες που «αγκαλιάζουν» την τρίχα και δημιουργούν την αίσθηση φυσικού όγκου και κίνησης. Είναι το χρώμα που μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο μέσα στον χειμώνα και να προετοιμάσει ιδανικά τη μετάβαση προς την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Το Soft Apricot Blonde ισορροπεί ανάμεσα στις μελένιες, χρυσαφένιες και απαλά peach αποχρώσεις. Δεν είναι ούτε υπερβολικά ζεστό ούτε έντονα χάλκινο. Διατηρεί τη φωτεινότητα του ξανθού, αλλά εμπλουτίζεται με μια απαλή, ηλιοκαμένη διάσταση που κάνει το αποτέλεσμα πιο ζωντανό και πολυδιάστατο. Σε αντίθεση με τα ψυχρά, σταχτιά ξανθά που κυριάρχησαν τα προηγούμενα χρόνια, αυτή η εκδοχή αναδεικνύει τη φυσική ζεστασιά της επιδερμίδας και χαρίζει υγιή όψη.

apricot_blonde
https://www.instagram.com/headmastershorsham/

Διάβασε επίσης: Το νέο hair look της Beyonce είναι η αλλαγή που κανένας δεν περίμενε

Τι είναι το Soft Apricot Blonde

Το συγκεκριμένο χρώμα αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή του ζεστού ξανθού, εμπνευσμένη από τη φυσική λάμψη του βερίκοκου. Συνδυάζει χρυσαφένιους, μελένιους και απαλούς ροδακινί τόνους, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει φωτεινό αλλά ταυτόχρονα φυσικό. Είναι ιδανική επιλογή για τη μετάβαση από τους σκούρους χειμερινούς τόνους σε μια πιο ανοιξιάτικη και ανάλαφρη εικόνα.

Σε αντίθεση με τα πολύ ψυχρά ή πλατινέ ξανθά, το Soft Apricot Blonde προσφέρει βάθος και ζεστασιά. Το φως αντανακλάται διαφορετικά πάνω στις χρυσο-ροδακινί αποχρώσεις, με αποτέλεσμα τα μαλλιά να δείχνουν πιο υγιή και γεμάτα κίνηση.

apricot_blonde
https://www.instagram.com/fringeny/

Σε ποιους ταιριάζει περισσότερο

Η απόχρωση αυτή κολακεύει ιδιαίτερα επιδερμίδες με ζεστούς και ουδέτερους υποτόνους, καθώς οι peach και χρυσαφένιες νότες αναδεικνύουν τη φυσική λάμψη του δέρματος. Σε πρόσωπα με φακίδες ή με φυσικά θερμούς τόνους, το αποτέλεσμα δείχνει ακόμα πιο αρμονικό και «δεμένο».

Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείονται οι πιο ψυχρές επιδερμίδες. Με τη σωστή προσαρμογή, δηλαδή με μια πιο μπεζ και απαλή εκδοχή του βερικοκί, το χρώμα μπορεί να ισορροπήσει χωρίς να τονίζει κοκκινίλες ή ανομοιομορφίες.

https://www.instagram.com/reels/DALwklZtfWs/

Πώς μπορεί να αποδοθεί τεχνικά

Το Soft Apricot Blonde δεν είναι ένα μονοδιάστατο χρώμα. Μπορεί να εφαρμοστεί ομοιόμορφα για ένα πιο καθαρό αποτέλεσμα ή να ενσωματωθεί με τεχνικές όπως balayage και colour melting, ώστε να δημιουργηθεί φυσική διαβάθμιση και βάθος. Με αυτόν τον τρόπο, οι πιο φωτεινές αποχρώσεις «αγκαλιάζουν» το πρόσωπο και χαρίζουν ένα εφέ ηλιοκαμένης λάμψης.

Η τεχνική εφαρμογής παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο ξανθό και στο ροδακινί στοιχείο, χωρίς το αποτέλεσμα να δείχνει υπερβολικό.

mallia_apricot
https://www.instagram.com/wellahair/

Πώς να διατηρήσεις τη ζεστή του λάμψη

Η φροντίδα μετά τη βαφή είναι εξίσου σημαντική με την επιλογή του χρώματος. Τα εξειδικευμένα προϊόντα για βαμμένα μαλλιά συμβάλλουν στη διατήρηση της έντασης και της απαλότητας, ενώ τα gloss σε ζεστούς τόνους μπορούν να ανανεώσουν το χρώμα ανάμεσα στα ραντεβού στο κομμωτήριο.

Η προστασία από τη θερμότητα των εργαλείων styling και από εξωτερικούς παράγοντες βοηθά ώστε το χρώμα να μην θαμπώσει. Με τη σωστή περιποίηση, το Soft Apricot Blonde διατηρεί τη φρεσκάδα και τη φωτεινότητά του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

mallia
https://www.instagram.com/sass.and.maine.hair/

Γιατί αξίζει να εμπιστευτείς έναν ειδικό

Παρότι δείχνει φυσικό και αβίαστο, το συγκεκριμένο χρώμα απαιτεί σωστή μίξη τόνων και εξατομίκευση. Ένας έμπειρος colourist μπορεί να αξιολογήσει τη βάση των μαλλιών σου και τον τόνο της επιδερμίδας σου, δημιουργώντας μια εκδοχή του Soft Apricot Blonde που σε κολακεύει πραγματικά.

Αν αναζητάς ένα χρώμα που αποπνέει φρεσκάδα, θηλυκότητα και σύγχρονη κομψότητα, χωρίς να δείχνει υπερβολικό, αυτή η απόχρωση είναι μια από τις πιο ασφαλείς αλλά και εντυπωσιακές επιλογές της σεζόν.

Διάβασε επίσης: Είσαι στα 20’s σου; Αυτή είναι η beauty ρουτίνα που σου ταιριάζει

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends μαλλιά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Celine Dion: Μοιράζεται την playlist της και αποκαλύπτει ποιο τραγούδι της Rihanna θα ήθελε να ήταν δικό της

Celine Dion: Μοιράζεται την playlist της και αποκαλύπτει ποιο τραγούδι της Rihanna θα ήθελε να ήταν δικό της

22.02.2026
Επόμενο
Ο Sombr στο εντυπωσιακό line up των BRIT 2026 δίπλα σε Harry Styles και Rosalía

Ο Sombr στο εντυπωσιακό line up των BRIT 2026 δίπλα σε Harry Styles και Rosalía

22.02.2026

Δες επίσης

Τα καπέλα του 2026 έχουν την πιο vintage διάθεση
Fashion

Τα καπέλα του 2026 έχουν την πιο vintage διάθεση

22.02.2026
Αυτές είναι οι 10 αποφάσεις που ΔΕΝ πρέπει να πάρεις το 2026
Life

Αυτές είναι οι 10 αποφάσεις που ΔΕΝ πρέπει να πάρεις το 2026

22.02.2026
Το πιο νόστιμο χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας
Food

Το πιο νόστιμο χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

22.02.2026
Όλα τα tips για να πετάξεις τον χαρταετό σου πιο ψηλά απ’ όλους
Life

Όλα τα tips για να πετάξεις τον χαρταετό σου πιο ψηλά απ’ όλους

22.02.2026
Τα 3 gadgets που θα κάνουν το ταξίδι σου με αεροπλάνο πιο άνετο από ποτέ
Life

Τα 3 gadgets που θα κάνουν το ταξίδι σου με αεροπλάνο πιο άνετο από ποτέ

21.02.2026
Τα 5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν βγεις ραντεβού με νέο άτομο
Life

Τα 5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν βγεις ραντεβού με νέο άτομο

21.02.2026
Τι συμβαίνει στο σώμα σου μετά από 30 μέρες καθημερινής γυμναστικής
Fitness

Τι συμβαίνει στο σώμα σου μετά από 30 μέρες καθημερινής γυμναστικής

21.02.2026
Σε αυτό το λαχανικό δεν πρέπει να ρίχνεις καθόλου αλάτι
Food

Σε αυτό το λαχανικό δεν πρέπει να ρίχνεις καθόλου αλάτι

21.02.2026
Πώς θα κάνεις detox στο σπίτι σου με 5 απλά βήματα
Life

Πώς θα κάνεις detox στο σπίτι σου με 5 απλά βήματα

21.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη