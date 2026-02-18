UNCATEGORIZED 18.02.2026

Η Madonna στέλνει μήνυμα στην Amber Glenn πριν αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Amber Glenn αγωνίστηκε με το τραγούδι «Like a Prayer» της Madonna, όμως ένα κρίσιμο λάθος την άφησε εκτός διεκδίκησης μεταλλίου στο καλλιτεχνικό πατινάζ
Μια ιδιαίτερη στιγμή έζησε η Αμερικανίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Amber Glenn λίγο πριν εμφανιστεί στο σύντομο πρόγραμμά της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο, όταν έλαβε προσωπικό μήνυμα από τη Madonna. Η βασίλισσα της pop της ευχήθηκε καλή επιτυχία στον αγώνα που ήταν χορογραφημένος πάνω στο τραγούδι «Like a Prayer».

Η Madonna είχε παρακολουθήσει απόσπασμα της εμφάνισης της Amber Glenn και στο μήνυμά της ανέφερε «πρέπει να σου πω ότι εντυπωσιάστηκα. Είσαι μια απίστευτη αθλήτρια, τόσο δυνατή, τόσο όμορφη και τόσο γενναία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα κερδίσεις, οπότε σου εύχομαι καλή επιτυχία. Πήγαινε να πάρεις το χρυσό». Η Amber Glenn παρακολούθησε το βίντεο εμφανώς συγκινημένη, δηλώνοντας ότι «είμαι σε σοκ, πραγματικά τρέμω».

Παρά την ψυχολογική ώθηση, η εμφάνισή της στο παγοδρόμιο δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε. Η Amber Glenn ξεκίνησε δυναμικά με ένα εντυπωσιακό triple axel και ένα σταθερό συνδυασμό αλμάτων, όμως προς το τέλος του προγράμματος ένα τεχνικό λάθος την έφερε στη 13η θέση, αφήνοντάς την μακριά από τη μάχη για το χρυσό μετάλλιο. Στην ίδια διοργάνωση, η Alysa Liu πραγματοποίησε καλύτερη εμφάνιση και βρέθηκε στην 3η θέση πίσω από τις Ami Nakai και Kaori Sakamoto.

Η χρήση μουσικής αποτέλεσε επίσης σημαντικό θέμα στους Αγώνες, καθώς αρκετοί αθλητές αντιμετώπισαν προβλήματα με τα δικαιώματα των κομματιών που είχαν επιλέξει. Η Amber Glenn βρέθηκε στο επίκεντρο όταν το ελεύθερο πρόγραμμά της, βασισμένο στο «The Return» του Seb McKinnon, ο οποίος δημιουργεί μουσική με το όνομα CLANN, χρησιμοποιήθηκε χωρίς αρχικά να έχει ολοκληρωθεί η σχετική άδεια. Μετά από επικοινωνία των δύο πλευρών, το ζήτημα επιλύθηκε, με τον Seb McKinnon να δηλώνει ότι «νιώθω μεγάλη τιμή που η Amber Glenn επέλεξε τη μουσική μου για την εμφάνισή της και χαίρομαι που το θέμα λύθηκε με σεβασμό στα δικαιώματα των καλλιτεχνών».

Λίγο πριν από τους Αγώνες, η Amber Glenn είχε δηλώσει ότι αν λάμβανε μήνυμα από τη Madonna για τη χρήση της μουσικής της, θα ήταν ήδη ενθουσιασμένη. Τελικά όχι μόνο έλαβε την έγκριση, αλλά και δημόσια στήριξη, απαντώντας στη Madonna με λόγια ευγνωμοσύνης, λέγοντας «είσαι ένα διαχρονικό είδωλο και σε ευχαριστώ που στηρίζεις τους αθλητές στις καλλιτεχνικές τους προσπάθειες. Ελπίζω να αποδώσω το τραγούδι όπως του αξίζει».

