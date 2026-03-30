Μαρινέλλα: Η τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη – Απόψε στις 23:30 στον Alpha

Αποκαλύψεις, αναμνήσεις και προσωπικές στιγμές της μεγάλης ερμηνεύτριας του ελληνικού τραγουδιού, απόψε στις 23:30 στον Alpha
Μαρία Χατζηγιάννη

Η σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλλα στην τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη απόψε στις 23:30 στον Alpha. Η Μαρινέλλα σε μια ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ συνέντευξη στον Τάσο Τρυφωνος από το σπίτι της στην Κηφισιά. Η εκπομπή προβλήθηκε από το ΡΙΚ1 στις 4 Μαΐου 2019.

Μιλάει για την καλλιτεχνική της διαδρομή, το πώς ξεκίνησε, την πορεία δεκαετιών στο ελληνικό τραγούδι, για τραγούδια-σταθμούς που ερμήνευσε και την έννοια της «ερμηνεύτριας» σε σχέση με αυτή της «τραγουδίστριας».

Το πώς χτίστηκε η «Μαρινέλλα» που έχει αγαπήσει ο κόσμος, τη σχέση της με τη σκηνή και το κοινό, αλλά και την πειθαρχία και τον επαγγελματισμό που τη διακρίνει.
Την προσωπική της ζωή με αναφορές στους γονείς της, σε σχέσεις, την οικογένειά της, την κόρη της, την επιλογή της να προστατεύει την ιδιωτικότητά της. Και φυσικά μιλάει για τον Στ.Καζαντζίδη.

Τη φιλοσοφία της ζωής της, τη στάση απέναντι στον χρόνο, τι σημαίνει επιτυχία και διάρκεια, καθώς και την έννοια της αξιοπρέπειας στο χώρο.

Μη χάσετε απόψε στις 23:30 στον Alpha!

*Το προγραμματισμένο για σήμερα επεισόδιο της σειράς «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» θα μεταδοθεί, εκτάκτως, αύριο στις 23:30

Γιατί η φερριτίνη είναι το must-have για την ευεξία και την ομορφιά

