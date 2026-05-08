UNCATEGORIZED 08.05.2026

Καστορέλαιο: Το viral beauty trend που υπόσχεται «θαύματα» στα μαλλιά σου

Το καστορέλαιο επέστρεψε δυναμικά στις beauty τάσεις και υπόσχεται πιο υγιή μαλλιά, αρκεί να ξέρεις πώς να το εντάξεις σωστά
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν έχεις περάσει έστω και λίγα λεπτά στο beauty TikTok, τότε σίγουρα έχεις δει βίντεο με χρήστες να εφαρμόζουν καστορέλαιο στις ρίζες των μαλλιών τους, υποστηρίζοντας πως είναι το μυστικό για πιο μακριά, πυκνά και υγιή μαλλιά. Το συγκεκριμένο συστατικό έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο, μετατρέποντας ένα παλιό φυσικό έλαιο σε μία από τις μεγαλύτερες beauty τάσεις της στιγμής.

Το καστορέλαιο, γνωστό και ως καστορέλαιο, δεν είναι κάποιο νέο trend που εμφανίστηκε ξαφνικά στα social media. Χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στην περιποίηση μαλλιών και φημίζεται για τη θρεπτική και ενυδατική του δράση. Είναι πλούσιο σε λιπαρά οξέα, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά στοιχεία, ενώ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται όλο και πιο συχνά σε serums για βλεφαρίδες, φρύδια και scalp treatments.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι το καστρορέλαιο δεν λειτουργεί σαν «μαγικό φίλτρο» που κάνει τα μαλλιά να μακραίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό που μπορεί να προσφέρει είναι ένα πιο υγιές περιβάλλον στο τριχωτό της κεφαλής. Όταν το τριχωτό της κεφαλής παραμένει ενυδατωμένο και προστατευμένο από ξηρότητα ή ερεθισμούς, οι τρίχες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτυχθούν σωστά και να σπάνε λιγότερο.

Πώς να το χρησιμοποιήσεις σωστά

Ο πιο δημοφιλής τρόπος εφαρμογής του στο TikTok είναι ως pre-shampoo treatment. Μια μικρή ποσότητα αρκεί για να κάνεις απαλό μασάζ στις ρίζες, ενώ μπορείς να περάσεις ελάχιστο προϊόν και στις άκρες για extra θρέψη. Το ιδανικό είναι να το αφήσεις για περίπου 20 λεπτά πριν το λούσιμο και στη συνέχεια να καθαρίσεις πολύ καλά τα μαλλιά σου, καθώς πρόκειται για ένα αρκετά πυκνό και βαρύ έλαιο.

Το σημαντικότερο είναι να χρησιμοποιείται με μέτρο. Η υπερβολική ποσότητα μπορεί να βαραίνει τα μαλλιά ή να αφήνει λιπαρότητα στο τριχωτό, ειδικά αν δεν ξεβγάζεται σωστά. Για αυτό, λίγες σταγόνες είναι αρκετές ώστε να δεις τα οφέλη χωρίς να επιβαρύνεις την τρίχα.

Γιατί έγινε τόσο viral;

Η μεγάλη επιτυχία του οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ανήκει στην κατηγορία των «simple beauty hacks» που αγαπά το TikTok. Είναι οικονομικό, εύκολο στη χρήση και συνδέεται με τη λογική του natural beauty care που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, πολλοί χρήστες το συνδυάζουν με μασάζ στο τριχωρό, μια συνήθεια που θεωρείται ότι βοηθά στη μικροκυκλοφορία του τριχωτού.

Το τελικό συμπέρασμα; Το καστορέλαιο δεν είναι θαυματουργό προϊόν, όμως μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός σύμμαχος στη haircare ρουτίνα σου όταν χρησιμοποιείται σωστά και με ρεαλιστικές προσδοκίες. Και ίσως τελικά αυτός να είναι ο λόγος που συνεχίζει να παραμένει viral.

Δεν έχεις πάρει ακόμα δώρο για τη Γιορτή της Μητέρας; Σου έχουμε τις καλύτερες ιδέες

TikTok food trends: Οι 5 πιο viral συνταγές που έγιναν εμμονή

