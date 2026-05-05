Τα πιο artistic beauty looks του Met Gala 2026 που έκλεψαν την παράσταση

Από sculptural μαλλιά μέχρι artistic makeup looks, οι celebrities έκαναν το Met Gala 2026 μια αληθινή γκαλερί ομορφιάς

Το Met Gala 2025 είχε κινηθεί σε πιο αυστηρές, δομημένες γραμμές με το «Tailored for You», όμως το 2026 άνοιξε εντελώς το παιχνίδι της έκφρασης. Με το θέμα «Fashion Is Art» και την έκθεση «Costume Art», το κόκκινο χαλί μετατράπηκε σε μια ανοιχτή γκαλερί, όπου η μόδα και η τέχνη ενώθηκαν χωρίς όρια.

Και αν τα φορέματα έφεραν την έμπνευση από ζωγραφική, γλυπτική και mixed media, το beauty κομμάτι ήταν αυτό που ολοκλήρωσε πραγματικά το αφήγημα. Μακιγιάζ και μαλλιά δεν λειτούργησαν απλώς υποστηρικτικά, αλλά έγιναν μέρος του έργου τέχνης, μετατρέποντας τα πρόσωπα των celebrities σε ζωντανούς καμβάδες.

Οι makeup artists και hairstylists κινήθηκαν απόλυτα δημιουργικά: έντονα χρώματα που θύμιζαν abstract painting, γυαλιστερές υφές, sculptural μαλλιά που έμοιαζαν με εγκαταστάσεις τέχνης και beauty looks που άλλοτε ήταν ρομαντικά και κλασικά και άλλοτε τολμηρά και avant-garde.

Emma Chamberlain

Η Emma Chamberlain εμφανίστηκε με watercolor-inspired gown και αντίστοιχα artistic beauty look. Η επιδερμίδα της ήταν δροσερή και λαμπερή, ενώ στα μάτια κυριάρχησαν αποχρώσεις μωβ, plum και ιριδίζον κίτρινο. Το hair styling έδωσε ένα soft sculptural αποτέλεσμα με flipped ends, ολοκληρώνοντας ένα look που έμοιαζε με ζωντανό πίνακα.

Léna Mahfouf

Η Léna Mahfouf κινήθηκε σε πιο «cool tone» αισθητική με icy blue μακιγιάζ στα μάτια που άνοιγε προς την εσωτερική γωνία, ενώ τα wet-look μαλλιά και η dewy επιδερμίδα ενίσχυαν τη φουτουριστική της εικόνα.

Venus Williams

Η Venus Williams επέλεξε ένα δυναμικό braided look, με sleek bun και spiral πλεξούδες διακοσμημένες με διακριτικά κοσμήματα, συνδυάζοντας κομψότητα και δομή.

Ashley Graham

Η Ashley Graham υιοθέτησε το απόλυτο wet-glam look. Χωρίς έντονο μακιγιάζ, με glossy επιδερμίδα και κυματιστά μαλλιά που έδιναν την αίσθηση «μόλις βγήκε από το νερό», έκλεψε την προσοχή με τη φυσική λάμψη της.

Chase Sui Wonders

Η Chase Sui Wonders συνδύασε sleek bun με έντονο artistic μακιγιάζ. Το βλέμμα της κινήθηκε σε mauve τόνους, ενώ το lip look ολοκληρώθηκε με glossy υφή, δημιουργώντας ένα σύγχρονο editorial αποτέλεσμα.

Cara Delevingne

Η Cara Delevingne επέλεξε πιο κλασική προσέγγιση με brown smoky eyes, ροδακινί ρουζ και soft mauve χείλη, αποδεικνύοντας ότι το understated glam παραμένει διαχρονικό.

Kim Kardashian

Η Kim Kardashian παρουσίασε ένα πιο «messy glam» look με blonde lob και smoky eye, αφήνοντας πίσω την αυστηρή καθαρότητα του προηγούμενου beauty trend.

Adwoa Aboah

Η Adwoa Aboah κινήθηκε σε soft color blocking στα μάτια, συνδυάζοντας nude και light blue αποχρώσεις σε ένα μοντέρνο, φρέσκο αποτέλεσμα.

Keke Palmer

Η Keke Palmer υιοθέτησε full red concept: κόκκινα μαλλιά, κόκκινα μάτια, κόκκινα χείλη, δημιουργώντας ένα από τα πιο cohesive beauty looks της βραδιάς.

Tyla

Η Tyla έφερε mermaid-inspired glam με μπλε glitter κάτω από τα μάτια και λαμπερά στοιχεία στο σώμα, ενισχύοντας το fantasy στοιχείο.

SZA

Η SZA κινήθηκε σε χρυσό και ροζ beauty παλέτα, με έντονα κίτρινα βλέφαρα και ροζ αποχρώσεις σε μάγουλα και χείλη.

Lisa

Η Lisa ενίσχυσε το wet-look trend με μπλε smoky eyes και διακριτικά sparkles, δίνοντας έντονο editorial χαρακτήρα.

Kylie Jenner

Η Kylie Jenner παρουσίασε bleached brows και nude makeup look, συνδυασμένα με sleek μαλλιά και minimal αισθητική που τόνιζε τη σιλουέτα του outfit.

Sabrina Carpenter

Η Sabrina Carpenter ολοκλήρωσε τη βραδιά με smoky eyes, crystallized inner corners και glossy pink lips, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της “queen of blush” της Gen Z beauty σκηνής.

