Fashion 05.05.2026

Met Gala 2026: Αυτό που φόρεσε η Emma Chamberlain δεν ήταν φόρεμα… ήταν πίνακας ζωγραφικής

Ένα χειροποίητο couture έργο τέχνης από τον οίκο Mugler έκλεψε τις εντυπώσεις στο Met Gala 2026, με την Emma Chamberlain να ενσαρκώνει το θέμα της βραδιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Met Gala 2026 επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά στο Metropolitan Museum of Art, με τη θεματική «Costume Art» και dress code «Fashion Is Art», αναδεικνύοντας τη μόδα ως καθαρή μορφή τέχνης. Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς ξεχώρισε αυτή της Emma Chamberlain.

Η Chamberlain επέλεξε μια ιδιαίτερη συνεργασία με την καλλιτέχνιδα και σχεδιάστρια από το Σικάγο Anna Deller-Yee, η οποία επιμελήθηκε ένα custom φόρεμα για τον οίκο Mugler, σε συνεργασία με τον δημιουργικό διευθυντή Miguel Castro Freitas και τον στιλίστα Jared Ellner. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πραγματικό έργο τέχνης πάνω στο σώμα.

Το φόρεμα δημιουργήθηκε αποκλειστικά με παραδοσιακά υλικά ζωγραφικής, χωρίς χρήση συμβατικών fashion pigments. Η Deller-Yee εργάστηκε με περίπου 30 βασικά χρώματα, τα οποία ανέμειξε σε μοναδικές αποχρώσεις, αφιερώνοντας περίπου 40 ώρες ζωγραφικής στο χέρι και αρκετές ημέρες στεγνώματος.

Η καλλιτεχνική προσέγγιση της εμφάνισης ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη φιλοσοφία του θέματος, μετατρέποντας το ένδυμα σε ζωντανό καμβά. Η ίδια η σχεδιάστρια έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με σημαντικά ονόματα της μόδας, ενώ έχει δημιουργήσει έργα για την Anna Wintour και οίκους όπως οι Marni και Schiaparelli.

Η Emma Chamberlain, που αποτελεί σταθερή παρουσία στο Met Gala από το 2021, συνεχίζει να ξεχωρίζει για τις τολμηρές και δημιουργικές της επιλογές, από Louis Vuitton και Miu Miu μέχρι Coperni και Jean Paul Gaultier. Η φετινή της εμφάνιση επιβεβαιώνει τη μετάβασή της από influencer σε μια από τις πιο συζητημένες παρουσίες του θεσμού.

Η Madonna πραγματοποίησε την πιο θεαματική είσοδο στα χρονικά του Met Gala – Η εμφάνιση που συζητήθηκε όσο καμιά άλλη

Beyoncé και Blue Ivy έκλεψαν τα βλέμματα στο φετινό Met Gala

Blake Lively: Η μεγάλη επιστροφή στο Met Gala 2026 με το πιο προσωπικό look
