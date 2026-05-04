Fashion 04.05.2026

Met Gala: Flashback στα πιο iconic looks όλων των εποχών

Flashback στις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Met Gala, από τη Rihanna και τη Zendaya μέχρι τη Blake Lively και τη Doja Cat
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Met Gala δεν είναι απλώς ένα event μόδας, αλλά το πιο θεατρικό και θεματικό red carpet στον κόσμο. Κάθε χρόνο, το Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη μετατρέπεται σε σκηνή όπου η μόδα συναντά την τέχνη, την pop κουλτούρα και την υπερβολή, με τους καλεσμένους να καλούνται να «μεταφράσουν» ένα συγκεκριμένο concept μέσα από τις εμφανίσεις τους.

Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι δεν υπάρχει ουδέτερη επιλογή. Κάθε look είτε απογειώνει το θέμα είτε χάνεται μέσα στη βραδιά. Οι πιο τολμηρές εμφανίσεις μένουν στην ιστορία, επηρεάζουν trends και γίνονται σημείο αναφοράς, ενώ άλλες ξεχνιούνται γρήγορα, επιβεβαιώνοντας ότι σε αυτό το κόκκινο χαλί το ρίσκο είναι σχεδόν υποχρεωτικό.

Rihanna (2015) – Το κίτρινο Guo Pei που έγινε ιστορία

Η Rihanna εμφανίστηκε το 2015 με ένα εντυπωσιακό couture φόρεμα του Guo Pei, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο εμβληματικές Met Gala στιγμές όλων των εποχών. Η τεράστια ουρά του φορέματος κυριολεκτικά κυριαρχούσε στον χώρο, μετατρέποντας την εμφάνιση σε ένα σχεδόν κινηματογραφικό fashion moment που ξεπέρασε τα όρια του red carpet και έγινε πολιτιστικό reference.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Sarah Jessica Parker (2006) – Punk meets couture

Η Sarah Jessica Parker εμφανίστηκε το 2006 με Alexander McQueen σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του British-inspired Met Gala. Το look συνδύαζε tartan στοιχεία, έντονη σιλουέτα και theatrical styling, αποτυπώνοντας απόλυτα το θέμα της χρονιάς και δείχνοντας πώς η μόδα μπορεί να γίνει αφήγηση πολιτισμού και ταυτότητας.

Harpers Bazaar/ Fairchild Archive

Iman (2007) – Διαχρονική κομψότητα

Η Iman, μαζί με τον David Bowie, έδωσε το 2007 μία από τις πιο refined εμφανίσεις της Met Gala ιστορίας. Με ένα elegant tailored look και απόλυτα φυσική παρουσία, η εμφάνιση ξεχώρισε για την απλότητα και τη χημεία του ζευγαριού, αποδεικνύοντας ότι η ισορροπία και η φινέτσα μπορούν να είναι εξίσου δυνατές με το drama.

Fairchild Archive/ Harpers Bazaar

Ashley Olsen (2013) – Quiet luxury πριν γίνει τάση

Η Ashley Olsen εμφανίστηκε με vintage Dior, επιλέγοντας μια πιο ήρεμη και ανεπιτήδευτη προσέγγιση στο Met Gala red carpet. Το sheer layering και η χαλαρή κομψότητα της εμφάνισης προανήγγειλαν τη σημερινή αισθητική του «quiet luxury», πολύ πριν γίνει mainstream τάση.

Rihanna (2017) – Comme des Garçons statement

Η Rihanna εμφανίστηκε το 2017 με ένα Rei Kawakubo/Comme des Garçons look που έσπασε κάθε παραδοσιακή φόρμα. Η sculptural σιλουέτα και η avant-garde αισθητική έκαναν την εμφάνιση μία από τις πιο συζητημένες της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας ξανά ότι η Rihanna δεν ακολουθεί τη μόδα, τη διαμορφώνει.

Solange (2018) – Iris van Herpen ως πολιτιστικό statement

Η Solange επέλεξε ένα sculptural Iris van Herpen look με εντυπωσιακό halo headpiece και μήνυμα που έφερε έντονη πολιτισμική φόρτιση. Η εμφάνιση συνδύασε μόδα, performance και ταυτότητα, δίνοντας μια πιο βαθιά και συμβολική διάσταση στο θέμα της χρονιάς.

Rabbani and Solimene Photography

Zendaya (2018) – Joan of Arc για πάντα iconic

Η Zendaya εμφανίστηκε με custom Versace look εμπνευσμένο από τη Joan of Arc, σε μια από τις πιο δυνατές red carpet στιγμές της. Η μεταλλική πανοπλία, οι δραματικές γραμμές και η cinematic αισθητική της εμφάνισης την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο σημαντικές fashion παρουσίες της γενιάς της.

Noam Galai

Blake Lively (2022) – Η μεταμόρφωση του Statue of Liberty

Η Blake Lively εμφανίστηκε με ένα Versace gown που άλλαζε χρώμα live στο κόκκινο χαλί, μεταμορφώνοντας την εμφάνιση σε performance. Η ιδέα πίσω από το look, εμπνευσμένη από τη Lady Liberty, έκανε τη στιγμή μία από τις πιο viral της βραδιάς.

Dimitrios Kambouris

Doja Cat (2023) – Choupette energy στο κόκκινο χαλί

Η Doja Cat υιοθέτησε πλήρως την αισθητική του Karl Lagerfeld με ένα feline-inspired look που παρέπεμπε στη γάτα Choupette. Η εμφάνιση ήταν θεατρική, τολμηρή και απόλυτα Met Gala, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση της να μεταμορφώνεται κάθε φορά σε διαφορετικό χαρακτήρα.

Dimitrios Kambouris//Getty Images

Tyla (2024) – Sand dress aesthetic

Η Tyla έκανε το Met Gala debut της με ένα Balmain gown που έμοιαζε να έχει δημιουργηθεί από άμμο. Η οργανική υφή και η sculptural μορφή του φορέματος έδωσαν μια φρέσκια προσέγγιση στη νέα γενιά red carpet εμφανίσεων.

Zendaya (2024) – Maison Margiela fantasy

Η Zendaya επέστρεψε με ένα dramatic John Galliano για Maison Margiela look που έμοιαζε βγαλμένο από fashion fantasy. Η εμφάνιση συνδύασε couture, performance και έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα.

Marleen Moise/ Getty Images

Bad Bunny (2025) – Πολιτισμός στο Met Gala

Ο Bad Bunny εμφανίστηκε με Prada σύνολο και παραδοσιακό pava hat, φέρνοντας στοιχεία της Puerto Rican κουλτούρας στο red carpet. Η εμφάνιση είχε έντονο πολιτισμικό χαρακτήρα και ξεχώρισε για την αυθεντικότητά της.

Jamie McCarthy/ Getty Images

