Fashion 24.02.2026

Met Gala 2026: Ανακοινώθηκε το dress code της πιο fashion βραδιάς του χρόνου

kendall_jenner
Το Met Gala 2026 ανακοίνωσε επίσημα το dress code, προσκαλώντας τους καλεσμένους να δουν το ντύσιμο ως μορφή τέχνης
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πιο αναμενόμενη βραδιά του κόσμου της μόδας επιστρέφει με ένα θέμα που υπόσχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Το Met Gala 2026 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου, τιμώντας την ανοιξιάτικη έκθεση του Costume Institute με τίτλο Costume Art, η οποία εγκαινιάζει τις νέες Condé M. Nast Galleries του Metropolitan Museum of Art.

Η έκθεση φέρνει σε διάλογο περίπου 400 αντικείμενα, από ρούχα και γλυπτά έως πίνακες και διακοσμητικά έργα, συνδέοντας τη μόδα με 5.000 χρόνια ιστορίας της τέχνης. Στο επίκεντρο βρίσκεται το «ντυμένο σώμα», όχι μόνο ως φορέσιμο αντικείμενο αλλά ως καλλιτεχνικό και πολιτισμικό σύμβολο. Τα μανεκέν με γυαλιστερές μεταλλικές κεφαλές ενισχύουν την αίσθηση της συμμετοχής, καλώντας τον επισκέπτη να δει τον εαυτό του μέσα στην έκθεση.

Μόδα ντοκιμαντέρ
https://www.instagram.com/metgalaofcial/

Διάβασε επίσης: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και Anna Wintour θα συμπροεδρεύσουν στο Met Gala 2026

Η επιμέλεια της έκθεσης ανήκει στον Andrew Bolton, ο οποίος τονίζει πως η μόδα συνδέει όλα τα τμήματα και τις γκαλερί του μουσείου, αποτελώντας τον κεντρικό άξονα της φετινής ιδέας. Οι θεματικές ενότητες εστιάζουν σε διαφορετικούς τύπους σώματος, από το «Γυμνό Σώμα» και το «Σώμα που εγκυμονεί» μέχρι το «Γερασμένο Σώμα», προσφέροντας νέες προοπτικές στο πώς αντιλαμβανόμαστε την έννοια του ντυμένου σώματος.

Το φετινό Met Gala αναμένεται να φέρει στο κόκκινο χαλί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας και της ψυχαγωγίας. Τους co-chairs της βραδιάς αποτελούν οι Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και Anna Wintour, ενώ τιμητική προεδρία έχουν οι Jeff Bezos και Lauren Sánchez Bezos. Η Host Committee περιλαμβάνει ονόματα όπως η Zoë Kravitz, Anthony Vaccarello, Doja Cat, Paloma Elsesser, Sam Smith και LISA, ενώ νεότερες προσθήκες όπως οι Adut Akech, Angela Bassett, Sinéad Burke και Amy Sherald εμπλουτίζουν τη λίστα.

Το dress code «Fashion is Art» ενθαρρύνει τους καλεσμένους να ερμηνεύσουν τη μόδα ως καλλιτεχνική έκφραση. Οι εμφανίσεις δεν πρόκειται να περιοριστούν σε όμορφα ρούχα, αλλά σε συνόλα με έννοια, ιστορική αναφορά ή προσωπική αναπαράσταση. Από αναγεννησιακά σχέδια και μπαρόκ σιλουέτες μέχρι πειραματικά υλικά και γλυπτικές φόρμες, το κόκκινο χαλί θα μοιάζει με ζωντανή έκθεση, όπου η μόδα και η τέχνη συγχωνεύονται.

Η έκθεση Costume Art θα είναι επισκέψιμη από τις 10 Μαΐου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το Costume Institute και την αλληλεπίδραση της μόδας με τις τέχνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με το Met Gala να μετατρέπεται σε καλλιτεχνικό statement, το 2026 υπόσχεται να δούμε μια από τις πιο εντυπωσιακές, δημιουργικές και πειραματικές βραδιές στη ιστορία του θεσμού.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Διάβασε επίσης: Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση

Fashion Met Gala 2026
