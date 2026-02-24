Screen News 24.02.2026

Στο σφυρί η ιστορική άμαξα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη

Το συλλεκτικό όχημα του 1890 αναζητά νέο ιδιοκτήτη έναντι 100.000 λιρών, προκαλώντας ενδιαφέρον τόσο στους λάτρεις του σινεμά όσο και στους συλλέκτες ιστορικών αντικειμένων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια περίοδο όπου τα κινηματογραφικά αναμνηστικά αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία στην αγορά συλλεκτών, ένα ιδιαίτερο αντικείμενο από τον κόσμο του σινεμά βρίσκεται πλέον προς πώληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αυθεντική ιππήλατη άμαξα που εμφανίστηκε στην πρόσφατη κινηματογραφική μεταφορά του «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Emily Bronte, σε σκηνοθεσία Emerald Fennell, βγαίνει σε δημοπρασία έναντι περίπου 114.384 ευρώ, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι σύγχρονης κινηματογραφικής ιστορίας.

Η λεγόμενη Heathcliff Carriage, ένα όχημα που χρονολογείται από το 1890, χρησιμοποιήθηκε σε βασικές σκηνές της ταινίας και μετέφερε τους πρωταγωνιστές Margot Robbie και Jacob Elordi κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η άμαξα, η οποία διαθέτει καφέ δερμάτινα καθίσματα και είναι σχεδιασμένη ώστε να σύρεται από 2 ή 4 άλογα, αναρτήθηκε προς πώληση στην πλατφόρμα αγοραπωλησιών Autotrader, προσελκύοντας ήδη το ενδιαφέρον φίλων του κινηματογράφου και συλλεκτών.

Το σπάνιο αντικείμενο βρίσκεται εδώ και περίπου 20 χρόνια στην κατοχή της εταιρείας κασκαντέρ και σκηνικών Steve Dent Ltd, η οποία συνεργάστηκε στενά με την παραγωγή της ταινίας για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Η μακρόχρονη παρουσία της εταιρείας στον χώρο των κινηματογραφικών παραγωγών προσδίδει επιπλέον ιστορική αξία στο όχημα, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δημιουργική διαδικασία πίσω από την ταινία.

Η Erin Baker, διευθύντρια σύνταξης της Autotrader, σχολίασε τη δημοσίευση της αγγελίας δηλώνοντας «αυτή είναι μία από τις πιο ξεχωριστές καταχωρίσεις που έχουμε φιλοξενήσει ποτέ στην πλατφόρμα μας». Όπως πρόσθεσε, «είναι πραγματική τιμή να παρουσιάζουμε ένα αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε από τους πρωταγωνιστές μιας τόσο μεγάλης παραγωγής και νιώθουμε ότι συμμετέχουμε με τον δικό μας τρόπο σε μια σημαντική στιγμή για τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό».

Η νέα κινηματογραφική εκδοχή του «Ανεμοδαρμένα Ύψη» αποτελεί μια ελεύθερη προσέγγιση του γοτθικού μυθιστορήματος της Emily Bronte, το οποίο εκδόθηκε το 1847 και παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές ιστορίες αγάπης στη λογοτεχνία. Η ταινία της Emerald Fennell έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις από τους κριτικούς, με την ίδια τη σκηνοθέτη να εξηγεί ότι οι διαφορετικές απόψεις αντικατοπτρίζουν την έντονη εμπειρία που είχε η ίδια όταν πρωτοδιάβασε το έργο στην εφηβεία της.

Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκεται ο θυελλώδης και βαθιά παθιασμένος δεσμός ανάμεσα στην Catherine Earnshaw και τον Heathcliff, μια σχέση που συνεχίζει να εμπνέει νέες ερμηνείες στη μεγάλη οθόνη. Η δημοπρασία της ιστορικής άμαξας υπενθυμίζει πως τα αντικείμενα ενός κινηματογραφικού σύμπαντος μπορούν να αποκτήσουν δεύτερη ζωή εκτός πλατό, λειτουργώντας ως ζωντανές μνήμες μιας ιστορίας που εξακολουθεί να συγκινεί γενιές θεατών.

