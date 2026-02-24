Bafta 2026: H Kate Middleton στο κόκκινο χαλί με δημιουργία από το 2016

Μετά την ανάρρωσή της από τον καρκίνο, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επέστρεψε στο δημόσιο προσκήνιο, στο πλευρό του Πρίγκιπα William

Την Κυριακή, η Kate Middleton και ο Πρίγκιπας William έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στα British Academy of Film and Television Arts από το 2023, στο πλαίσιο της φετινής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Η Kate Middleton εντυπωσίασε με ένα μακρύ off-the-shoulder φόρεμα σε αποχρώσεις ροζ, με ρέουσες φάσες υφάσματος και ζώνη μπορντό στη μέση, που ταίριαζε με το βελούδινο σακάκι του William. Το look ολοκληρώθηκε με clutch στην ίδια απόχρωση, ενώ τα μαλλιά της ήταν χαλαρά σε glamorous waves και τοποθέτησε διακριτικά ένα ζευγάρι κρεμαστά διαμαντένια σκουλαρίκια.

Διάβασε επίσης: Από την Kate Middleton στην Emma Stone: Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν στα BAFTA 2026

Ο Πρίγκιπας William, ο οποίος υπηρετεί ως πρόεδρος της BAFTA από το 2010, παρουσίασε το βραβείο BAFTA Fellowship στην Dame Donna Langley, πρόεδρο της NBC Universal Entertainment. Το 2024, ο William είχε παραστεί μόνος, καθώς η Kate Middleton βρισκόταν σε θεραπεία για καρκίνο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το φόρεμα που επέλεξε η Kate Middleton είχε σχεδιαστεί το 2016, ενώ όπως συνηθίζει, η πριγκίπισσα συνδύασε κλασικά στοιχεία με μία απροσδόκητη πινελιά στα αξεσουάρ και τις λεπτομέρειες, αναδεικνύοντας το προσωπικό της στυλ στην κόκκινη μοκέτα. Η εμφάνιση αυτή αποτελεί μία ακόμα δυνατή στιγμή της επιστροφής της στο δημόσιο προσκήνιο, με τον Πρίγκιπα William στο πλευρό της.

Διάβασε επίσης: Νέο βιβλίο αποκαλύπτει τη μάχη της Kate Middleton με τον καρκίνο

Δες κι αυτό…