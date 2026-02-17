Βιβλίο 17.02.2026

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει τη μάχη της Kate Middleton με τον καρκίνο

Ο δημοσιογράφος Russell Myers περιγράφει τις δύσκολες στιγμές, τις προσωπικές αποφάσεις και την αφοσίωση του ζεύγους στην οικογένεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton εμφανίζονται πιο δεμένοι από ποτέ, με τη δημόσια και προσωπική ζωή τους να έχει δοκιμαστεί μέσα από μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις τους, τη διάγνωση της Kate Middleton με καρκίνο το 2024.

Στο νέο του βιβλίο, William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story, που κυκλοφορεί στις 10 Μαρτίου, ο δημοσιογράφος Russell Myers περιγράφει στιγμιότυπα από τις πρώτες δύσκολες εβδομάδες, την νοσηλεία της Kate και την ταυτόχρονη ανακοίνωση της διάγνωσης του βασιλιά Κάρολου, ενώ τα τρία παιδιά τους, ο πρίγκιπας George, η πριγκίπισσα Charlotte και ο πρίγκιπας Louis, παρέμεναν η πρώτη τους προτεραιότητα.

Η Kate Middleton εισήχθη στο νοσοκομείο στις 16 Ιανουαρίου για μια σημαντική επέμβαση, ενώ δύο εβδομάδες αργότερα ανακοίνωσε τη διάγνωση καρκίνου, μέσα από ένα βίντεο που ετοίμασε με τη βοήθεια της αδελφής της, Pippa Middleton, και δημοσιεύτηκε στις 22 Μαρτίου 2024. Η ίδια φρόντισε να προετοιμάσει τα παιδιά όσο το δυνατόν πιο απαλά, εξηγώντας τους ότι η ζωή τους θα συνεχιστεί κανονικά και ότι η μητέρα τους θα χρειαστεί λίγο χρόνο για ανάπαυση μετά την επιστροφή της.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η πριγκίπισσα διατηρούσε επαφή με τα παιδιά μέσω βιντεοκλήσεων, ακούγοντας για τη σχολική τους μέρα και ενδιαφερόμενη για τη φροντίδα τους από τον William. Ο πρίγκιπας ανέλαβε να κρατάει την καθημερινότητά τους όσο πιο φυσιολογική γινόταν, συνοδεύοντάς τους στο σχολείο και διασφαλίζοντας ότι η οικογένεια και τα αδέλφια της Kate τους επισκέπτονταν τακτικά.

Ένας φίλος της οικογένειας δήλωσε στο βιβλίο του Myers ότι η Kate Middleton ήταν συνεχώς συγκεντρωμένη στα παιδιά της, ενώ η αφοσίωση του William στο να διατηρήσει την οικογενειακή ρουτίνα και την ψυχική τους ισορροπία υπήρξε καθοριστική για την ανάκαμψη της συζύγου του. Η προσοχή τους στα παιδιά, η ψυχραιμία και η αμοιβαία στήριξη βοήθησαν το ζευγάρι να βγει πιο ενωμένο από την κρίση.

Από τότε που ξεπέρασε τη νόσο, η Kate Middleton έχει κάνει δημόσιες εμφανίσεις μαζί με τα παιδιά, όπως στην 80ή επέτειο της Νίκης στην Ευρώπη τον Μάιο του 2025, δείχνοντας ότι η οικογενειακή δύναμη και η αγάπη τους παραμένουν το κέντρο της ζωής τους, ακόμα και μετά από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες.

Η ιστορία τους αποτελεί ένα παράδειγμα δύναμης, αφοσίωσης και οικογενειακής ενότητας, υπενθυμίζοντας ότι η αγάπη και η φροντίδα μπορούν να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία.

