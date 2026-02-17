Μουσικά Νέα 17.02.2026

Πέθανε ο Billy Steinberg, ο στιχουργός του Like a virgin της Madonna

O Billy Steinberg, o στιχουργός δεκάδων εμβληματικών επιτυχιών που καθόρισε τον ήχο των δεκαετιών του ‘80 και του ‘90  Virgin» έφυγε από τη ζωή στα 75 του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο βραβευμένος με Grammy στιχουργός Billy Steinberg, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ποπ μουσικής, πέθανε στην Καλιφόρνια σε ηλικία 75 ετών ύστερα από μακρά μάχη με τον καρκίνο, όπως επιβεβαίωσε η δικηγόρος του. Ο Billy Steinberg υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές μορφές της τραγουδοποιίας, με έργα που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές ακροατών και καλλιτεχνών. Η καλλιτεχνική του πορεία συνδέθηκε άρρηκτα με τον συνεργάτη και συνθέτη Tom Kelly, με τον οποίο δημιούργησε μια από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην ιστορία της ποπ μουσικής. Ο Billy Steinberg έγραφε κυρίως τους στίχους, ενώ ο Tom Kelly αναλάμβανε τη μουσική σύνθεση. Μαζί υπέγραψαν τραγούδια που έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες όπως «Like a Virgin» της Madonna, «True Colors» της Cyndi Lauper, «Eternal Flame» των Bangles, «Alone» των Heart, «So Emotional» της Whitney Houston, «I Touch Myself» των Divinyls, «I’ll Stand by You» των Pretenders και «I Drove All Night» που ερμήνευσαν οι Roy Orbison και Cyndi Lauper.

Το «Like a Virgin» αποτέλεσε σημείο καμπής για τον Billy Steinberg και τον Tom Kelly. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1984 και έφτασε στο Νο 1 του Billboard Hot 100, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκτόξευση της Madonna στη διεθνή σκηνή. Ο ίδιος ο Billy Steinberg είχε εξηγήσει ότι ο τίτλος γεννήθηκε μέσα από προσωπικές εμπειρίες, λέγοντας «Το 1983 έγραψα έναν στίχο βασισμένο σε δύσκολες στιγμές της προσωπικής μου ζωής και ο τίτλος ήταν προκλητικός». Αρχικά πολλοί παράγοντες της δισκογραφίας απέρριψαν το τραγούδι θεωρώντας τον τίτλο ασυνήθιστο, όμως η επιμονή των δημιουργών δικαιώθηκε όταν η Madonna το ηχογράφησε και το μετέτρεψε σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Ο Billy Steinberg υπήρξε δημιουργός με ιδιαίτερη αγάπη για δυνατούς και τολμηρούς τίτλους τραγουδιών. Ο ίδιος είχε δηλώσει «Τίτλοι όπως ‘Like a Virgin’ ή ‘I Touch Myself’ δεν είναι συνηθισμένοι. Έχουν μια ένταση και μια πρόκληση που μου άρεσε πάντα». Αυτή η προσέγγιση του χάρισε μια μοναδική θέση στην ποπ κουλτούρα, καθώς κατάφερε να συνδυάσει εμπορική επιτυχία με προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η συνεργασία του με την Cyndi Lauper στο «True Colors» απέδειξε την ικανότητά του να προσαρμόζεται στις ανάγκες διαφορετικών καλλιτεχνών. Ο Billy Steinberg είχε αναφέρει ότι η Cyndi Lauper δημιούργησε μια εντελώς δική της εκδοχή του τραγουδιού, σημειώνοντας «Της αξίζει τεράστια αναγνώριση γιατί δεν αντέγραψε το αρχικό μας demo αλλά δημιούργησε κάτι μοναδικά όμορφο». Αντίστοιχα, για τη Whitney Houston και το «So Emotional» είχε πει ότι η ερμηνεία της ανέδειξε το τραγούδι με τρόπο που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Πριν γίνει γνωστός ως στιχουργός, ο Billy Steinberg είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως τραγουδιστής και τραγουδοποιός στο ροκ συγκρότημα Billy Thermal, που είχε υπογράψει με τη δισκογραφική εταιρεία του Richard Perry. Το συγκρότημα δεν γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, όμως αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την είσοδό του στον κόσμο της μουσικής δημιουργίας και τον οδήγησε σε σημαντικές γνωριμίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη με τον Tom Kelly το 1981.

Μετά τη σταδιακή αποχώρηση του Tom Kelly από τη μουσική στα μέσα της δεκαετίας του 90, ο Billy Steinberg συνέχισε να γράφει επιτυχίες συνεργαζόμενος με δημιουργούς όπως ο Rick Nowels και ο Josh Alexander. Από αυτές τις συνεργασίες προέκυψαν τραγούδια όπως «Falling Into You» της Celine Dion και «Give Your Heart a Break» της Demi Lovato, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητά του παρέμεινε ζωντανή για δεκαετίες.

Το 2011 ο Billy Steinberg και ο Tom Kelly εισήχθησαν στο Songwriters Hall of Fame, αναγνωρίζοντας την τεράστια συμβολή τους στη σύγχρονη μουσική. Ο ίδιος συχνά εξέφραζε την ανησυχία του για την εξέλιξη της βιομηχανίας, δηλώνοντας «Σήμερα πολλοί δουλεύουν περισσότερο πάνω στο ηχητικό υπόβαθρο παρά πάνω στο ίδιο το τραγούδι και έτσι η τέχνη της τραγουδοποιίας κινδυνεύει να χαθεί».

Τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, ο Billy Steinberg υπέγραψε μαζί με τον γιο του Ezra Steinberg νέα συμφωνία με τη Sony Music Publishing, δείχνοντας ότι παρέμενε ενεργός και δημιουργικός μέχρι το τέλος. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του Trina Steinberg, τους γιους του Ezra Steinberg και Max Steinberg, καθώς και μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη που καθόρισε τον ήχο της παγκόσμιας ποπ σκηνής και συνεχίζει να επηρεάζει καλλιτέχνες και δημιουργούς σε όλο τον κόσμο.

