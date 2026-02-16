Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Robert Duvall

Ο Robert Duvall, ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της αμερικανικής κινηματογραφικής ιστορίας, πέθανε σε ηλικία 95 ετών, κλείνοντας μια διαδρομή που κάλυψε 7 δεκαετίες στο σινεμά, την τηλεόραση και το θέατρο. Η σύζυγός του Luciana Pedraza ανακοίνωσε τον θάνατό του με μήνυμα, σημειώνοντας ότι ο Robert Duvall έφυγε ήρεμα στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από αγάπη και οικείους ανθρώπους. Η Luciana Pedraza έγραψε «Για τον κόσμο ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και αφηγητής ιστοριών. Για εμένα ήταν τα πάντα. Σε κάθε ρόλο έδινε όλο του τον εαυτό και άφησε πίσω του κάτι διαχρονικό και αξέχαστο».

Η μορφή του Robert Duvall ταυτίστηκε με ορισμένες από τις πιο εμβληματικές στιγμές του αμερικανικού σινεμά. Το κοινό τον θυμάται ιδιαίτερα ως τον αντισυνταγματάρχη Bill Kilgore στο «Αποκάλυψη τώρα», μια ερμηνεία που χάρισε στον Robert Duvall ατάκες που πέρασαν στην ιστορία της ποπ κουλτούρας. Εξίσου καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος του Tom Hagen στο «Ο Νονός» και «Ο Νονός, Μέρος II», όπου δίπλα στον Al Pacino και υπό τη σκηνοθεσία του Francis Ford Coppola, όπου διαμόρφωσε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες κινηματογραφικές φιγούρες. Η καριέρα του Robert Duvall ξεκίνησε δυναμικά στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με την εμφάνισή του ως Boo Radley στο «Σκιές και σιωπή». Στα επόμενα χρόνια συμμετείχε σε ταινίες όπως «Bullitt», «True Grit» και «MASH», καθιερώνοντας τη φήμη του ως ηθοποιού με σπάνια ένταση και εσωτερικότητα. Η συνεργασία του Robert Duvall με τον Francis Ford Coppola στο «The Rain People» και αργότερα στο «Αποκάλυψη Τώρα» τον ενέταξε στο ρεύμα του New Hollywood που άλλαξε το αμερικανικό σινεμά τη δεκαετία του 1970.

Ο Robert Duvall γεννήθηκε το 1931 στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, γιος αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού. Σπούδασε υποκριτική στο Μιζούρι και αργότερα στο Neighborhood Playhouse School of the Theatre στη Νέα Υόρκη, όπου βρέθηκε δίπλα σε μελλοντικούς αστέρες όπως ο Gene Hackman, ο Dustin Hoffman και ο James Caan. Πριν κατακτήσει τη μεγάλη οθόνη, ο Robert Duvall εργάστηκε εντατικά στο θέατρο και στην τηλεόραση, διαμορφώνοντας ένα στιλ ερμηνείας που συνδύαζε ρεαλισμό και βαθιά ψυχολογική προσέγγιση.

Η μοναδική του ικανότητα να εναλλάσσεται ανάμεσα σε πρωταγωνιστικούς και δευτερεύοντες ρόλους κορυφώθηκε όταν ο Robert Duvall κέρδισε το Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου για το «Tender Mercies», ενσαρκώνοντας έναν τραγουδιστή της κάντρι που παλεύει με τον αλκοολισμό. Συνολικά ο Robert Duvall προτάθηκε 7 φορές για Όσκαρ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του θέση στη βιομηχανία. Παρά την επιτυχία του, ο Robert Duvall δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν τύπο χαρακτήρα. Συμμετείχε σε ταινίες όπως «The Eagle Has Landed», «Network», «The Natural», «Days of Thunder», «The Handmaid’s Tale» και «Gone in 60 Seconds», ενώ δοκίμασε τις δυνάμεις του και στη σκηνοθεσία με έργα όπως «Angelo My Love», «The Apostle», «Assassination Tango» και «Wild Horses». Η ερμηνεία του Robert Duvall στο «The Judge» το 2014 τού χάρισε ακόμη μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου, καθιστώντας τον τότε τον γηραιότερο άνδρα ηθοποιό που είχε προταθεί στην κατηγορία.

Στην τηλεόραση ξεχώρισε επίσης, ιδιαίτερα με την ερμηνεία του Robert Duvall ως Joseph Stalin στην τηλεταινία του HBO «Stalin» σε σκηνοθεσία Ivan Passer, για την οποία τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα και προτάθηκε για Emmy. Σημαντικός σταθμός υπήρξε και το «Broken Trail», όπου ο Robert Duvall κέρδισε Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία, ενώ η ίδια η παραγωγή διακρίθηκε συνολικά ως μίνι σειρά.

Πέρα από την υποκριτική, ο Robert Duvall ήταν γνωστός για τις πολιτικές του απόψεις και τη μακροχρόνια στήριξή του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αν και το 2014 είχε δηλώσει ότι αποστασιοποιήθηκε από την ενεργό κομματική στήριξη. Στην προσωπική του ζωή ο Robert Duvall παντρεύτηκε 4 φορές, με τελευταία σύζυγο τη Luciana Pedraza, με την οποία ενώθηκε το 2005. Ο θάνατος του Robert Duvall σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το αμερικανικό σινεμά. Με μια φιλμογραφία που εκτείνεται από το «To Kill a Mockingbird» μέχρι το «Αποκάλυψη Τώρα» και το «Ο Νονός», ο Robert Duvall αφήνει πίσω του ένα έργο που συνεχίζει να επηρεάζει γενιές δημιουργών και θεατών, αποδεικνύοντας ότι η αφοσίωση στην τέχνη της υποκριτικής μπορεί να δημιουργήσει μια πραγματικά διαχρονική παρακαταθήκη.

