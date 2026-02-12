Πέθανε στα 48 του ο πρωταγωνιστής του Dawson’s Creek James Van Der Beek

Ο James Van Der Beek, ο ηθοποιός που σημάδεψε μια ολόκληρη τηλεοπτική γενιά άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Ο James Van Der Beek, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς πρωταγωνιστές των αρχών της δεκαετίας του 2000, πέθανε σε ηλικία 48 ετών μετά από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου. Ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του στη σειρά «Dawson’s Creek», η οποία καθόρισε την αισθητική και τη θεματολογία της νεανικής τηλεόρασης στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την οικογένεια του James Van Der Beek αναφέρεται ότι «ο αγαπημένος μας James David Van Der Beek έφυγε ειρηνικά σήμερα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πολλά ακόμη να ειπωθούν για τις επιθυμίες του, την αγάπη του για τους ανθρώπους και την ιερότητα του χρόνου. Εκείνες οι ημέρες θα έρθουν. Προς το παρόν ζητούμε σεβασμό και ηρεμία καθώς πενθούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».

Ο James Van Der Beek είχε αποκαλύψει το 2024 ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο του παχέος εντέρου. Παρά τη σοβαρότητα της διάγνωσης, συνέχισε να εργάζεται και να μιλά δημόσια για την εμπειρία του, περιγράφοντας τη ζωή με την ασθένεια ως μια απαιτητική καθημερινότητα γεμάτη ιατρικά ραντεβού και διαδικασίες.

Η καριέρα του συνδέθηκε άρρηκτα με τη σειρά «Dawson’s Creek», η οποία προβλήθηκε από το 1998 έως το 2003 και ακολουθούσε μια παρέα εφήβων στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τον έρωτα, τη φιλία και τη μετάβαση στην ενηλικίωση. Ο James Van Der Beek, τότε 20 ετών, υποδύθηκε τον 15χρονο Dawson Leery, έναν νεαρό που ονειρευόταν να γίνει σκηνοθέτης στο πρότυπο του Steven Spielberg. Η επιτυχία της σειράς καθιέρωσε τον ίδιο, τον Joshua Jackson, την Katie Holmes και τη Michelle Williams ως πρωταγωνιστές της εποχής. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Vulture το 2013, ο James Van Der Beek είχε δηλώσει ότι «είναι δύσκολο να ανταγωνιστείς κάτι που υπήρξε τόσο μεγάλο πολιτισμικό φαινόμενο όσο το “Dawson’s Creek”. Προβλήθηκε για τόσο μεγάλο διάστημα και ο κόσμος σε συνδέει φυσικά με έναν χαρακτήρα όταν σε βλέπει για τόσες ώρες».

Μετά το τέλος της σειράς, ο James Van Der Beek συμμετείχε σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές όπως «Varsity Blues», «CSI Cyber», «Criminal Minds» και «One Tree Hill», ενώ συχνά αυτοσαρκαζόταν σε κωμικές εμφανίσεις και διαδικτυακά βίντεο. Εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες «Jay and Silent Bob Strike Back», «Jay and Silent Bob Reboot» και «The Rules of Attraction», διευρύνοντας το υποκριτικό του εύρος πέρα από το νεανικό δράμα που τον ανέδειξε.

Το 2011 είχε δηλώσει στο Vanity Fair ότι «όσο περισσότερο σατιρίζεις τον εαυτό σου και δεν κυνηγάς την αποδοχή, τόσο περισσότερο φαίνεται να σε εκτιμά ο κόσμος. Πάντα ένιωθα σαν ένας κλόουν παγιδευμένος στο σώμα ενός πρωταγωνιστή». Η στάση αυτή τον βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τη δημόσια εικόνα του, μακριά από τη σκιά του ρόλου που τον έκανε διάσημο. Το 2019 έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του «Dancing with the Stars», ενώ το 2025 αποκαλύφθηκε ως Griffin στο «The Masked Singer», ερμηνεύοντας τραγούδια όπως το «Take Me Home, Country Roads» του John Denver και το «I Had Some Help» των Post Malone και Morgan Wallen.

Ο James Van Der Beek αφήνει πίσω τη σύζυγό του Kimberly Van Der Beek και τα 6 παιδιά τους Olivia Van Der Beek, Joshua Van Der Beek, Annabel Van Der Beek, Emilia Van Der Beek, Gwendolyn Van Der Beek και Jeremiah Van Der Beek. Η απώλειά του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της αμερικανικής τηλεοπτικής ιστορίας, αφήνοντας πίσω έναν ηθοποιό που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την έννοια της νεανικής τηλεοπτικής ενηλικίωσης.

