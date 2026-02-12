Ευκόλη και γρήγορη συνταγή για σπιτική πίτα για σουβλάκι

Έτσι θα φτιάξεις σπιτική πίτα για σουβλάκι, μαλακή, εύπλαστη και ανθεκτική, με απλά υλικά και βήματα για τέλειο τύλιγμα στο σπίτι

Η πίτα για σουβλάκι δεν είναι απλώς ένα ψωμάκι για τυλίγματα, είναι το θεμέλιο κάθε σωστού τυλιχτού. Σχεδιάστηκε ώστε να διπλώνει χωρίς να σκίζεται, να απορροφά τους ζωμούς και τις σάλτσες χωρίς να μουσκεύει και να ζεσταίνεται γρήγορα πριν τη χρήση. Η ιστορία της πηγαίνει αρκετά πίσω, στην Κατοχή και στους πρώτους φούρνους της Νίκαιας, όπου η ανάγκη για ευέλικτα και γευστικά αρτοπαρασκευάσματα οδήγησε στη δημιουργία της σημερινής πίτας.

Σήμερα, έχει φτάσει σε βιομηχανική κλίμακα, αλλά τα βασικά της χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια: ελαστική, με σωστό πάχος, ήπια στη γεύση και ανθεκτική στο τύλιγμα. Η σπιτική εκδοχή δεν στοχεύει να μιμηθεί απόλυτα τα εμπορικά προϊόντα, αλλά να προσφέρει ένα μαλακό, εύπλαστο αποτέλεσμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως, φέρνοντας τη γεύση και τη ζεστασιά στο τραπέζι σου.

Υλικά (για 8 πίτες):

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κουτ. γλυκού αλάτι

8 γρ. ξηρή μαγιά (1 φακελάκι) ή 25 γρ. νωπή (1 κύβος)

1 κουτ. σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

300 ml χλιαρό νερό

½ κουτ. γλυκού ζάχαρη

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη μισή ποσότητα αλεύρου με το αλάτι, τη ζάχαρη και τη μαγιά.

Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το χλιαρό νερό σταδιακά, συμπληρώνοντας το υπόλοιπο αλεύρι και ζυμώνοντας μέχρι να έχουμε μαλακή, εύπλαστη ζύμη.

Ζυμώνουμε για 8–10 λεπτά μέχρι η ζύμη να γίνει λεία και ελαστική, κολλώντας ελαφρά.

Σκεπάζουμε και αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30 λεπτά, ώστε να ανοίγει σωστά.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε 8 μπαλάκια και ανοίγουμε κάθε ένα σε δίσκο πάχους περίπου 3 χιλιοστών.

Ψήνουμε σε πολύ καυτή αντικολλητική πλάκα ή μαντεμένιο τηγάνι, χωρίς λάδι, για 1–1½ λεπτό από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρουν ελαφρύ χρώμα και να παραμείνουν μαλακές.

Κρατάμε σκεπασμένες με πετσέτα μέχρι τη χρήση.

Tip: Για τύλιγμα, περνάμε ξανά τις πίτες λίγα δευτερόλεπτα από την πλάκα με ελάχιστο ελαιόλαδο για πιο ευχάριστο άρωμα και ζεστασιά.

