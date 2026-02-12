Food 12.02.2026

Ευκόλη και γρήγορη συνταγή για σπιτική πίτα για σουβλάκι

sintagi
Έτσι θα φτιάξεις σπιτική πίτα για σουβλάκι, μαλακή, εύπλαστη και ανθεκτική, με απλά υλικά και βήματα για τέλειο τύλιγμα στο σπίτι
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πίτα για σουβλάκι δεν είναι απλώς ένα ψωμάκι για τυλίγματα, είναι το θεμέλιο κάθε σωστού τυλιχτού. Σχεδιάστηκε ώστε να διπλώνει χωρίς να σκίζεται, να απορροφά τους ζωμούς και τις σάλτσες χωρίς να μουσκεύει και να ζεσταίνεται γρήγορα πριν τη χρήση. Η ιστορία της πηγαίνει αρκετά πίσω, στην Κατοχή και στους πρώτους φούρνους της Νίκαιας, όπου η ανάγκη για ευέλικτα και γευστικά αρτοπαρασκευάσματα οδήγησε στη δημιουργία της σημερινής πίτας.

Σήμερα, έχει φτάσει σε βιομηχανική κλίμακα, αλλά τα βασικά της χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια: ελαστική, με σωστό πάχος, ήπια στη γεύση και ανθεκτική στο τύλιγμα. Η σπιτική εκδοχή δεν στοχεύει να μιμηθεί απόλυτα τα εμπορικά προϊόντα, αλλά να προσφέρει ένα μαλακό, εύπλαστο αποτέλεσμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως, φέρνοντας τη γεύση και τη ζεστασιά στο τραπέζι σου.

souvlaki
www.pexels.com

Διάβασε επίσης: Το τζατζίκι για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης που όλοι θα λατρέψουν

Υλικά (για 8 πίτες):

  • 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 κουτ. γλυκού αλάτι
  • 8 γρ. ξηρή μαγιά (1 φακελάκι) ή 25 γρ. νωπή (1 κύβος)
  • 1 κουτ. σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
  • 300 ml χλιαρό νερό
  • ½ κουτ. γλυκού ζάχαρη
souvlaki
pexels

Εκτέλεση:

  • Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη μισή ποσότητα αλεύρου με το αλάτι, τη ζάχαρη και τη μαγιά.
  • Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το χλιαρό νερό σταδιακά, συμπληρώνοντας το υπόλοιπο αλεύρι και ζυμώνοντας μέχρι να έχουμε μαλακή, εύπλαστη ζύμη.
  • Ζυμώνουμε για 8–10 λεπτά μέχρι η ζύμη να γίνει λεία και ελαστική, κολλώντας ελαφρά.
  • Σκεπάζουμε και αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30 λεπτά, ώστε να ανοίγει σωστά.
  • Χωρίζουμε τη ζύμη σε 8 μπαλάκια και ανοίγουμε κάθε ένα σε δίσκο πάχους περίπου 3 χιλιοστών.
  • Ψήνουμε σε πολύ καυτή αντικολλητική πλάκα ή μαντεμένιο τηγάνι, χωρίς λάδι, για 1–1½ λεπτό από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρουν ελαφρύ χρώμα και να παραμείνουν μαλακές.
  • Κρατάμε σκεπασμένες με πετσέτα μέχρι τη χρήση.

Tip: Για τύλιγμα, περνάμε ξανά τις πίτες λίγα δευτερόλεπτα από την πλάκα με ελάχιστο ελαιόλαδο για πιο ευχάριστο άρωμα και ζεστασιά.

Διάβασε επίσης: Η τεχνική 3-2-1 για χοιρινά παϊδάκια λουκούμι

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

food Τσικνοπέμπτη φαγητό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέθανε στα 48 του ο πρωταγωνιστής του Dawson’s Creek James Van Der Beek

Πέθανε στα 48 του ο πρωταγωνιστής του Dawson’s Creek James Van Der Beek

12.02.2026
Επόμενο
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

12.02.2026

Δες επίσης

Αυτό είναι το micro-trend που θα σε κάνει να αγαπήσεις τα κρόσσια
Fashion

Αυτό είναι το micro-trend που θα σε κάνει να αγαπήσεις τα κρόσσια

12.02.2026
Rihanna-A$AP Rocky: Γίνονται η έμπνευση σου για το Valentine’s look σου
Fashion

Rihanna-A$AP Rocky: Γίνονται η έμπνευση σου για το Valentine’s look σου

12.02.2026
Contouring με ρουζ: Οδηγός για φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση
Beauty

Contouring με ρουζ: Οδηγός για φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση

12.02.2026
Τσικνοπέμπτη με BBQ χοιρινά παϊδάκια που μένουν αξέχαστα
Food

Τσικνοπέμπτη με BBQ χοιρινά παϊδάκια που μένουν αξέχαστα

12.02.2026
Από τους vegan μέχρι τους ψήστες: Πώς θα γιορτάσει το κάθε ζώδιο την Τσικνοπέμπτη
Life

Από τους vegan μέχρι τους ψήστες: Πώς θα γιορτάσει το κάθε ζώδιο την Τσικνοπέμπτη

12.02.2026
10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια
Life

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

11.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω
Life

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

11.02.2026
Κάνε αυτές τις 5 ασκήσεις πριν το πρωινό και κάψε 200 θερμίδες χωρίς να το καταλάβεις
Fitness

Κάνε αυτές τις 5 ασκήσεις πριν το πρωινό και κάψε 200 θερμίδες χωρίς να το καταλάβεις

11.02.2026
Όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν αγοράσεις παϊδάκια για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης
Food

Όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν αγοράσεις παϊδάκια για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!