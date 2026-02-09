Το τζατζίκι για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης που όλοι θα λατρέψουν

Η τέλεια ισορροπία φρεσκάδας και γεύσης που θα συνοδεύσει τα ψητά κρέατα και τα μεζεδάκια σου στην Τσικνοπέμπτη

Η Τσικνοπέμπτη φέρνει την απόλυτη ευκαιρία για γεύσεις που ενθουσιάζουν. Τα ψητά κρέατα και τα μεζεδάκια είναι οι πρωταγωνιστές, αλλά το συνοδευτικό που θα κλέψει την παράσταση στο τραπέζι είναι το τζατζίκι. Με την κρεμώδη υφή του, το δροσερό αγγούρι και το άρωμα του σκόρδου, γίνεται ο τέλειος σύντροφος για κάθε μπουκιά.

Το τζατζίκι δεν είναι απλά ένα ντιπ, αλλά μια γευστική εμπειρία που συνδυάζει φρεσκάδα και ένταση γεύσεων. Η παρασκευή του είναι απλή, ενώ το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό όσο και οι γεύσεις που συνοδεύει. Ακόμα και με λίγα υλικά, μπορεί να μετατρέψει το τραπέζι σου σε μια μικρή γιορτή για την οικογένεια και τους φίλους.

Υλικά:

500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

1 μέτριο αγγούρι

2 σκελίδες σκόρδο

2-3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. ξίδι ή χυμό λεμονιού

Αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση

Φρέσκια άνηθο (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Πλύνε καλά το αγγούρι και αφαιρέστε τις άκρες.

Τρίψε το αγγούρι και τοποθέτησέ το σε σουρωτήρι, πασπαλίζοντας με λίγο αλάτι για να στραγγίξει για 15-20 λεπτά.

Λιώσε το σκόρδο ή χρησιμοποίησε σκόρδο σε σκόνη για πιο ήπιο αποτέλεσμα.

Ανακάτεψε το στραγγιστό γιαούρτι με το στραγγισμένο αγγούρι, το σκόρδο, το ελαιόλαδο και το ξίδι ή χυμό λεμονιού.

Πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι και προαιρετικά φρέσκο άνηθο.

Άφησε το τζατζίκι στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το σερβίρεις.

