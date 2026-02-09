Celeb News 09.02.2026

Η viral αντίδραση του A$AP Rocky όταν τον ρώτησε παιδί αν έχει παντρευτεί τη Rihanna

asap_rocky
Ο ράπερ A$AP Rocky μιλάει για την οικογένειά του και τη μουσική, ενώ αποφεύγει να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον γάμο του με τη Rihanna
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο A$AP Rocky συνεχίζει να κρατάει την προσωπική του ζωή κρυφή, παρόλο που η σχέση του με τη Rihanna είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Ο 37χρονος ράπερ, γεννημένος ως Rakim Mayers, απέφυγε ερωτήσεις για γάμο με τη Rihanna κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή Celebrity Substitute του Julian Shapiro-Barnum στις 4 Φεβρουαρίου, όπου σχολιαστές είναι παιδιά δημοτικού.

Όταν ένα παιδί ρώτησε τον Rocky αν είναι παντρεμένος με τη Rihanna, εκείνος απάντησε με χιούμορ: «Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση που μου έκανες», πριν ρωτήσει το παιδί αν θα ήθελε η τραγουδίστρια του «Umbrella» να πάρει τη θέση του. «Θέλεις τη Rihanna, ε; Λοιπόν, σήμερα με έχεις εμένα», είπε αστειευόμενα ο ράπερ, κρατώντας το κλίμα χαλαρό και φιλικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο A$AP Rocky και η Rihanna δημοσιοποίησαν τη σχέση τους το Νοέμβριο του 2020 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τους γιους RZA Athelston, 3 ετών, και Riot Rose, 2 ετών, και την κόρη Rocki Irish, 5 μηνών, που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Στην εκπομπή, ο ράπερ μοιράστηκε λεπτομέρειες για το πώς εισάγει τη μουσική στη ζωή των παιδιών τους. «Παίζω στα παιδιά μου όλα τα είδη μουσικής, από τα κλασικά του Michael Jackson έως ψυχεδελικά κομμάτια και φυσικά τους Beatles. Πολύ reggae επίσης», εξήγησε. «Ζούμε σε ένα μουσικό σπίτι, οπότε η μουσική μας είναι πολύπλευρη και ποικίλη».

Η πρώτη συνάντηση με τη Rihanna

Ο A$AP Rocky μοιράστηκε επίσης την ιστορία της πρώτης συνάντησής του με τη Rihanna, σε προηγούμενη εμφάνισή του στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Την περιέγραψε ως μια μαγική στιγμή έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Νέα Υόρκη, πριν γίνει διάσημος. «Ήταν η Rihanna και εγώ δεν μπορούσα να μπω! Οι μπράβοι δεν ήθελαν να με αφήσουν», είπε ο Rocky, προσθέτοντας ότι βρισκόταν με τον αείμνηστο φίλο του Virgil Abloh και τον Matthew Williams. «Ανταλλάξαμε βλέμματα αμέσως και ένιωσα σαν να ήμουν σε έκσταση», θυμάται.

A$ap Rocky RIHANNA ΓΑΜΟΣ
