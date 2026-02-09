Μουσικά Νέα 09.02.2026

Ο A$AP Rocky επιστρέφει στο Χάρλεμ και διδάσκει ραπ σε μαθητές δημοτικού

Ο A$AP Rocky μιλά για τη ζωή του μέσα από τη μουσική και μετατρέπει μια σχολική αίθουσα σε στούντιο ηχογράφησης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο A$AP Rocky επέστρεψε στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, για να διδάξει τα μυστικά της ραπ σε μαθητές της 4ης τάξης, σε ένα ιδιαίτερο επεισόδιο της εκπομπής «Celebrity Substitute». Ο διάσημος ράπερ ανέλαβε ρόλο δασκάλου σε δημόσιο δημοτικό σχολείο, προσφέροντας στα παιδιά μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν. Η παρουσία του A$AP Rocky στην τάξη συνοδεύτηκε από καταιγισμό ερωτήσεων. Οι μαθητές θέλησαν να μάθουν την πραγματική του ηλικία, αν είχε υπάρξει θύμα εκφοβισμού στα παιδικά του χρόνια και αν είναι παντρεμένος με τη Rihanna. Ο A$AP Rocky απάντησε με χιούμορ και ειλικρίνεια, πριν περάσει στο βασικό αντικείμενο του μαθήματος, τη ραπ.

Κάθε παιδί συμμετείχε σε ένα σύντομο αλλά ουσιαστικό μάθημα δημιουργικής γραφής, μετατρέποντας το όνομά του σε στίχους και ρίμες. Ο A$AP Rocky εξήγησε στα παιδιά τι σημαίνει για εκείνον η μουσική, λέγοντας «η ραπ σημαίνει τα πάντα για μένα, είναι η ζωή μου. Ήμουν ακριβώς όπως εσείς, μεγάλωσα κοντά εδώ και εκεί έμαθα να ραπάρω».

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky κατακτά την κορυφή του Billboard με το Don’t Be Dumb

Η έκπληξη της ημέρας ήρθε όταν ο A$AP Rocky αποκάλυψε ότι είχε στηθεί ένας πλήρως εξοπλισμένος επαγγελματικός χώρος ηχογράφησης μέσα στο σχολείο. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ηχογραφήσουν τους στίχους τους πάνω στο beat του τραγουδιού «Punk Rocky», από το άλμπουμ «Don’t Be Dumb», μετατρέποντας το μάθημα σε πραγματική μουσική εμπειρία. Ο A$AP Rocky έδειξε ιδιαίτερη υπομονή και ενθουσιασμό, καθοδηγώντας κάθε παιδί ξεχωριστά και δίνοντας πρακτικές συμβουλές για τη ρυθμική απαγγελία και την αυτοπεποίθηση μπροστά στο μικρόφωνο. Σε ορισμένες στιγμές, συμμετείχε και ο ίδιος ενεργά, ραπάροντας μαζί τους και ενισχύοντας το κλίμα συνεργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, ανέλαβε ρόλο σκηνοθέτη, βοηθώντας τα παιδιά να δημιουργήσουν το πρώτο τους μουσικό βίντεο με τίτλο «IDK», το οποίο γυρίστηκε μέσα στην τάξη με δημιουργικά πλάνα και φακό τύπου fish eye. Σε ένα από τα ομαδικά κουπλέ, οι μαθητές ραπάρουν στίχους αφιερωμένους στο Χάρλεμ, περιγράφοντάς το ως έναν τόπο μοναδικό και αναντικατάστατο. Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μια συγκινητική επιστροφή για τον A$AP Rocky, ο οποίος επανασυνδέθηκε με τη νεολαία της περιοχής του, προσφέροντας έμπνευση και πρακτικά εφόδια. Για τους μαθητές, η εμπειρία αυτή ισοδυναμούσε με ένα μάθημα ζωής και μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έναν καλλιτέχνη που ξεκίνησε από τα ίδια μέρη.

Ο A$AP Rocky κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Don’t Be Dumb» τον Ιανουάριο, το οποίο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση του με τη ραπ παραμένει βαθιά και αδιάρρηκτη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: A$AP Rocky: Η μητέρα του τον έπεισε να βγει με τη Rihanna

09.02.2026
