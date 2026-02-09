ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Το MAD TV προσφέρει σε 2 τυχερούς δωρεάν συμμετοχή στο σεμινάριο LYRIC DAYS

Το σεμινάριο στιχουργικής LYRIC DAYS επιστρέφει με τον Βαγγέλη Κωνσταντινίδη και το MAD TV δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να παρακολουθήσουν δωρεάν, διά ζώσης ή online

Είσαι έτοιμος/η να βάλεις λέξεις σε μουσική και να δώσεις φωνή στη φαντασία σου; Το σεμινάριο στιχουργικής LYRIC DAYS επιστρέφει και φέρνει μαζί του ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο των στίχων! Με την καθοδήγηση του καταξιωμένου Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, θα μάθεις πώς να εκφράζεσαι μέσα από τους στίχους σου, είτε απλά για δημιουργία, είτε για να μπεις στον επαγγελματικό χώρο της δισκογραφίας.

Το καλύτερο; Το MAD TV δίνει την ευκαιρία σε 2 υπερ-τυχερούς να παρακολουθήσουν το σεμινάριο δωρεάν. 1 θα κερδίσει διά ζώσης συμμετοχή στο STUDIO SIERRA, ενώ 1 ακόμα θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει online, από την άνεση του σπιτιού του. Το σεμινάριο ξεκινά Τετάρτη 4 Μαρτίου και θα διαρκέσει 6 εβδομάδες, κάθε Τετάρτη από τις 18:00 έως τις 21:00, προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία μάθησης στον κόσμο της στιχουργικής.

Για να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό, βρες το σχετικό post στο Instagram του @mad_tv, ακολούθησε τις οδηγίες και κράτα τα δάχτυλά σου σταυρωμένα, γιατί ο επόμενος μεγάλος στιχουργός μπορεί να είσαι εσύ!

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗΣ LYRIC DAYS ΜΑΡΤΙΟΣ 2026»

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, σε συνεργασία με τον ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, στιχουργό/σκηνοθέτη που εδρεύει στη Βούλα, Μπότσαρη 24, ΤΚ 166-73, διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη δύο (2) νικητών, με δώρο μία (1) υποτροφία για το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days διά ζώσης παρακολούθηση και μία (1) υποτροφία για το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days online, που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 Μαρτίου σε προγραμματισμένες ώρες και ημέρες στο Studio Sierra (εφεξής το «Δώρο»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Μία υποτροφία για παρακολούθηση του σεμιναρίου στιχουργικής LYRIC DAYS που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 Μαρτίου 2026 στο Studio Sierra (Μεσογείων 99), κάθε Τετάρτη (18:00 – 21:00) διά ζώσης και μία υποτροφία για παρακολούθηση του σεμιναρίου στιχουργικής LYRIC DAYS online που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 Μαρτίου 2026 στο Studio Sierra (Μεσογείων 99), κάθε Τετάρτη (18:00 – 21:00) online και υπό την καθοδήγηση του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Δευτέρα 09-02-2026 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι και την Τετάρτη 25-02-2025 και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: ο Συμμετέχων εισέρχεται στη σελίδα του διαγωνισμού στο Instagram του Mad TV (@mad_tv) και συμμετέχει στο Διαγωνισμό διενεργώντας τα εξής:

• Like this post

• Follow @mad_tv & @vangelis_konstantinidis & @lyric_days

3. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

4. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

5. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

6. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

9. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

10. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα (DM) και το ονόμά τους θα αναρτηθεί την επόμενη ημέρα σε story στο Instagram του Mad TV @mad_tv . Ο κάθε συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Το όνομα του νικητή καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας και το e-mail του θα μεταβιβαστούν στην LYRIC DAYS για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες της συμμετοχής τους.

11. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.