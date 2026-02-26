ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κέρδισε δωρεάν συμμετοχή στο 14ο Kallithea Run!

Μπες στον διαγωνισμό και κέρδισε δωρεάν συμμετοχή στο 14ο Kallithea Run! Τρέξε 5 ή 10 χιλιόμετρα στην καρδιά της Καλλιθέας την Κυριακή των Βαΐων

Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, τα αθλητικά παπούτσια περιμένουν και η Καλλιθέα ετοιμάζεται να γεμίσει με ενέργεια και χαμόγελα! Το 14ο Kallithea Run επιστρέφει την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου, φέρνοντας κοντά δρομείς κάθε ηλικίας για μια γιορτή κίνησης και αθλητισμού. Από την Πλατεία Δαβάκη θα ξεκινήσουν οι συμμετέχοντες για να καλύψουν είτε τα 10 km είτε τα 5 km, επιλέγοντας τη διαδρομή που τους ταιριάζει καλύτερα και απολαμβάνοντας τη μαγεία της άνοιξης στους δρόμους της πόλης.

Φέτος, έχεις την ευκαιρία να συμμετάσχεις δωρεάν! Ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ταύρου, σε συνεργασία με το MAD και το Mad Radio 106,2, σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις 1 από τις 5 συμμετοχές στο ενισχυμένο πακέτο, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή στον αγώνα και το επίσημο T-shirt. Ο διαγωνισμός είναι απλός: κάνε like στο post, ακολούθησε τα accounts @kallithearun, @mad_tv, @mad_radio και @madgr_official και κάνε tag δύο φίλους σε σχόλιο όσες φορές θέλεις!

Η δράση ξεκινά στις 26 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 13 Μαρτίου 2026 στις 23:59. Οι νικητές θα ανακοινωθούν με προσωπικό μήνυμα και story στο Instagram του @mad_tv τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, ενώ θα παραλάβουν τα πακέτα τους λίγες μέρες πριν τον αγώνα.

Το Kallithea Run δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού, της κοινότητας και της θετικής ενέργειας που φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Είτε είσαι αρχάριος, είτε έμπειρος δρομέας, τα 5 km ή τα 10 km σε περιμένουν για να ζήσεις τη μοναδική εμπειρία των δρόμων της Καλλιθέας, σε ένα σκηνικό γεμάτο χαμόγελα και παλμό.

Μην χάσεις την ευκαιρία να είσαι μέρος αυτής της μεγάλης αθλητικής γιορτής και να νιώσεις τη χαρά της συμμετοχής. Φόρεσε τα αθλητικά σου, πάρε τους φίλους σου και ετοιμάσου για ένα μοναδικό Kallithea Run 2026!

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «KALLITHEA RUN 2026 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΓΩΝΑ»

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, σε συνεργασία με τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας Μοσχάτου Ταύρου, που εδρεύει στην Καλλιθέα, Ναυάρχου Βότση 22, ΤΚ-17674, διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη πέντε (5) νικητών, με δώρο πέντε (πέντε) δωρεάν εγγραφές στο ενισχυμένο πακέτο για τη συμμετοχή (συμμετοχή + Τ-Shirt αγώνα) τους στο Kallithea Run στις 5 Απριλίου 2026 στον αγώνα της επιλογής τους, ανάμεσα στους αγώνες των 10km ή των 5km (εφεξής το «Δώρο»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Πέντε (5) δωρέαν εγγραφές στο ενισχυμένο πακέτο (συμμετοχή + Τ-Shirt αγώνα) για τη συμμετοχή στο Kallithea Run στις 5 Απριλίου 2026 στον αγώνα της επιλογής του συμμετέχοντα, ανάμεσα στους αγώνες των 10km ή των 5km.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Πέμπτη 26-02-2026 και ώρα 11:00 μ.μ. μέχρι και την Παρασκευή 13-03-2026 και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: ο Συμμετέχων εισέρχεται στη σελίδα του διαγωνισμού στο Instagram του Mad TV (@mad_tv) και συμμετέχει στο Διαγωνισμό διενεργώντας τα εξής:

1. Like this post

2. Follow @kallithearun @mad_tv @mad_radio @madgr_official

3. Tag 2 άτομα (όσες φορές θες) σε σχόλιο

3. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

4. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

5. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

6. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

9. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

10. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα (DM) και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν σε story την Δευτέρα 16 Μαρτίου στο account του Mad στο Instagram @mad_tv. Ο κάθε συμμετέχον, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Οι νικητές των δωρεάν συμμετοχών στο ενισχυμένο πακέτο, θα πρέπει να μας στείλουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν, ενώ το ενισχυμένο πακέτο της συμμετοχής τους θα το παραλάβουν από χώρο που θα τους κοινοποιηθεί στο e-mail που θα μας υποδείξουν, τέσσερις (4) με πέντε (5) ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα.

11. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.