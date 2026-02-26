Streaming News 26.02.2026

Όσα θα δούμε στον 3ο κύκλο της Wednesday στο Netflix – Αποκαλύψεις, μυστικά και νέα πρόσωπα

Η 3η σεζόν της Wednesday υπόσχεται μυστήριο, σκοτεινό χιούμορ και νέες αποκαλύψεις στην οικογένεια Addams
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν υπήρχε μια σειρά στο Netflix που δεν χρειαζόταν καν να αποδείξει ότι θα συνεχιστεί, αυτή είναι το Wednesday. Η επιτυχία της ήταν τέτοια, που η πλατφόρμα έδωσε το πράσινο φως για τρίτη σεζόν πριν ακόμη προβληθεί ο δεύτερος κύκλος. Με πρωταγωνίστρια την Jenna Ortega στον ρόλο της σκοτεινά ευφυούς Wednesday Addams, η σειρά έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Netflix τα τελευταία χρόνια.

Η πρώτη σεζόν εξακολουθεί να κατέχει τον τίτλο της πιο επιτυχημένης αγγλόφωνης παραγωγής στην ιστορία της πλατφόρμας, γεγονός που ανεβάζει τον πήχη για τη συνέχεια. Ωστόσο, ο στόχος δεν είναι απλώς μια επανάληψη της επιτυχίας. Το δημιουργικό επιτελείο θέλει να ανοίξει ακόμη περισσότερο τον κόσμο της Ακαδημίας Nevermore και να εμβαθύνει στις ρίζες της οικογένειας Addams. Όλα δείχνουν ότι ο νέος κύκλος θα στραφεί πιο έντονα στις οικογενειακές δυναμικές, αποκαλύπτοντας μυστικά που μέχρι τώρα έμεναν στο σκοτάδι.

Wednesday: Οι λόγοι που θα σε πείσουν να δεις την 2η σεζόν

Διάβασε επίσης: Οι Daniel Craig και Cillian Murphy στην Κέρκυρα για τα γυρίσματα νέας χολιγουντιανής ταινίας

Οι δημιουργοί Alfred Gough και Miles Millar έχουν αφήσει να εννοηθεί πως η τρίτη σεζόν θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εξέλιξη των χαρακτήρων και στη διεύρυνση του κόσμου της Wednesday Addams. Η δεύτερη σεζόν κινήθηκε ήδη σε πιο σκοτεινά και σύνθετα μονοπάτια, διατηρώντας όμως το μαύρο χιούμορ που μετέτρεψε τη σειρά σε pop culture φαινόμενο. Το φινάλε άφησε ανοιχτές υποθέσεις και αναπάντητα ερωτήματα, στρώνοντας το έδαφος για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Η νέα σεζόν υπόσχεται περισσότερα μέλη της οικογένειας Addams, βαθύτερη ψυχολογική δοκιμασία για τη Wednesday και ακόμη πιο περίπλοκες σχέσεις μέσα και έξω από το Nevermore.

Η πιο ηχηρή προσθήκη στο καστ είναι η Eva Green, που αναλαμβάνει τον ρόλο της μυστηριώδους θείας Ophelia, αδελφής της Morticia. Πρόκειται για μια φιγούρα με έντονο μυστήριο στο σύμπαν της οικογένειας Addams, και η επιλογή της Green -συχνής συνεργάτιδας του Tim Burton- προσθέτει ατμοσφαιρική κομψότητα και σκοτεινή γοητεία. Οι συντελεστές κάνουν λόγο για έναν χαρακτήρα απρόβλεπτο και «στοιχειωμένο», που θα φέρει νέες εντάσεις στην οικογενειακή εξίσωση.

Wednesday
https://www.instagram.com/wednesdaynetflix/

Το Nevermore εμπλουτίζεται και με νέα ονόματα, με πιο εμβληματική άφιξη τη Winona Ryder. Στο καστ προστίθενται επίσης οι Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan και Kennedy Moyer. Παράλληλα, επιστρέφουν βασικά μέλη της οικογένειας: η Catherine Zeta-Jones ως Morticia και ο Luis Guzmán ως Gomez, με την Ortega φυσικά ξανά στον κεντρικό ρόλο. Ο Burton παραμένει στο δημιουργικό τιμόνι ως εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθέτης, διατηρώντας το ιδιαίτερο οπτικό αποτύπωμα της σειράς.

Netflix: 9+1 σειρές που δεν πρέπει να χάσεις τον Σεπτέμβριο του 2025

Η παραγωγή της τρίτης σεζόν βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο Δουβλίνο. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, με τα γυρίσματα να ξεκινούν μέσα στο 2026, η πρεμιέρα εκτιμάται πως θα πραγματοποιηθεί το 2027. Το Netflix κρατά προς το παρόν σιγή ιχθύος, μια στρατηγική που ταιριάζει απόλυτα σε μια σειρά που χτίζει την επιτυχία της πάνω στο μυστήριο.

Διάβασε επίσης: Μολυβένια Παιδιά: Σαρώνει στο Netflix η νέα σειρά που βασίζεται σε αληθινή ιστορία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

netflix Wednesday σειρές
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κέρδισε δωρεάν συμμετοχή στο 14ο Kallithea Run!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κέρδισε δωρεάν συμμετοχή στο 14ο Kallithea Run!

26.02.2026
Επόμενο
Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια

Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια

26.02.2026

Δες επίσης

Οι ταινίες της εβδομάδας: Το Μεγαλείο του Paolo Sorrentino και επικό Elvis Presley in Concert
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Το Μεγαλείο του Paolo Sorrentino και επικό Elvis Presley in Concert

26.02.2026
I Am Gordon Ramsay: Η σειρά που δείχνει την άλλη πλευρά του πιο διάσημου σεφ στον κόσμο
Cinema

I Am Gordon Ramsay: Η σειρά που δείχνει την άλλη πλευρά του πιο διάσημου σεφ στον κόσμο

26.02.2026
ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση
Corporate News

ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση

25.02.2026
Οι Daniel Craig και Cillian Murphy στην Κέρκυρα για τα γυρίσματα νέας χολιγουντιανής ταινίας
Cinema

Οι Daniel Craig και Cillian Murphy στην Κέρκυρα για τα γυρίσματα νέας χολιγουντιανής ταινίας

25.02.2026
Μολυβένια Παιδιά: Σαρώνει στο Netflix η νέα σειρά που βασίζεται σε αληθινή ιστορία
Cinema

Μολυβένια Παιδιά: Σαρώνει στο Netflix η νέα σειρά που βασίζεται σε αληθινή ιστορία

25.02.2026
Η Mckenna Grace γίνεται η νέα Daphne στη σειρά Scooby Doo
Cinema

Η Mckenna Grace γίνεται η νέα Daphne στη σειρά Scooby Doo

24.02.2026
BAFTA 2026: Jessie Buckley αφιέρωσε την ομιλία της στις «ανυπάκουες» γυναίκες
Cinema

BAFTA 2026: Jessie Buckley αφιέρωσε την ομιλία της στις «ανυπάκουες» γυναίκες

24.02.2026
Ο Tom Hanks θα υποδυθεί τον Abraham Lincoln στη νέα ταινία «Lincoln in the Bardo»
Cinema

Ο Tom Hanks θα υποδυθεί τον Abraham Lincoln στη νέα ταινία «Lincoln in the Bardo»

24.02.2026
Στο μικροσκόπιο το Netflix για πιθανή μονοπωλιακή πρακτική μετά τη συμφωνία με τη Warner
Cinema

Στο μικροσκόπιο το Netflix για πιθανή μονοπωλιακή πρακτική μετά τη συμφωνία με τη Warner

24.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά