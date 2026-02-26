Όσα θα δούμε στον 3ο κύκλο της Wednesday στο Netflix – Αποκαλύψεις, μυστικά και νέα πρόσωπα

Αν υπήρχε μια σειρά στο Netflix που δεν χρειαζόταν καν να αποδείξει ότι θα συνεχιστεί, αυτή είναι το Wednesday. Η επιτυχία της ήταν τέτοια, που η πλατφόρμα έδωσε το πράσινο φως για τρίτη σεζόν πριν ακόμη προβληθεί ο δεύτερος κύκλος. Με πρωταγωνίστρια την Jenna Ortega στον ρόλο της σκοτεινά ευφυούς Wednesday Addams, η σειρά έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Netflix τα τελευταία χρόνια.

Η πρώτη σεζόν εξακολουθεί να κατέχει τον τίτλο της πιο επιτυχημένης αγγλόφωνης παραγωγής στην ιστορία της πλατφόρμας, γεγονός που ανεβάζει τον πήχη για τη συνέχεια. Ωστόσο, ο στόχος δεν είναι απλώς μια επανάληψη της επιτυχίας. Το δημιουργικό επιτελείο θέλει να ανοίξει ακόμη περισσότερο τον κόσμο της Ακαδημίας Nevermore και να εμβαθύνει στις ρίζες της οικογένειας Addams. Όλα δείχνουν ότι ο νέος κύκλος θα στραφεί πιο έντονα στις οικογενειακές δυναμικές, αποκαλύπτοντας μυστικά που μέχρι τώρα έμεναν στο σκοτάδι.

Οι δημιουργοί Alfred Gough και Miles Millar έχουν αφήσει να εννοηθεί πως η τρίτη σεζόν θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εξέλιξη των χαρακτήρων και στη διεύρυνση του κόσμου της Wednesday Addams. Η δεύτερη σεζόν κινήθηκε ήδη σε πιο σκοτεινά και σύνθετα μονοπάτια, διατηρώντας όμως το μαύρο χιούμορ που μετέτρεψε τη σειρά σε pop culture φαινόμενο. Το φινάλε άφησε ανοιχτές υποθέσεις και αναπάντητα ερωτήματα, στρώνοντας το έδαφος για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Η νέα σεζόν υπόσχεται περισσότερα μέλη της οικογένειας Addams, βαθύτερη ψυχολογική δοκιμασία για τη Wednesday και ακόμη πιο περίπλοκες σχέσεις μέσα και έξω από το Nevermore.

Η πιο ηχηρή προσθήκη στο καστ είναι η Eva Green, που αναλαμβάνει τον ρόλο της μυστηριώδους θείας Ophelia, αδελφής της Morticia. Πρόκειται για μια φιγούρα με έντονο μυστήριο στο σύμπαν της οικογένειας Addams, και η επιλογή της Green -συχνής συνεργάτιδας του Tim Burton- προσθέτει ατμοσφαιρική κομψότητα και σκοτεινή γοητεία. Οι συντελεστές κάνουν λόγο για έναν χαρακτήρα απρόβλεπτο και «στοιχειωμένο», που θα φέρει νέες εντάσεις στην οικογενειακή εξίσωση.

Το Nevermore εμπλουτίζεται και με νέα ονόματα, με πιο εμβληματική άφιξη τη Winona Ryder. Στο καστ προστίθενται επίσης οι Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan και Kennedy Moyer. Παράλληλα, επιστρέφουν βασικά μέλη της οικογένειας: η Catherine Zeta-Jones ως Morticia και ο Luis Guzmán ως Gomez, με την Ortega φυσικά ξανά στον κεντρικό ρόλο. Ο Burton παραμένει στο δημιουργικό τιμόνι ως εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθέτης, διατηρώντας το ιδιαίτερο οπτικό αποτύπωμα της σειράς.

Η παραγωγή της τρίτης σεζόν βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο Δουβλίνο. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, με τα γυρίσματα να ξεκινούν μέσα στο 2026, η πρεμιέρα εκτιμάται πως θα πραγματοποιηθεί το 2027. Το Netflix κρατά προς το παρόν σιγή ιχθύος, μια στρατηγική που ταιριάζει απόλυτα σε μια σειρά που χτίζει την επιτυχία της πάνω στο μυστήριο.

